Artista emergente de Oriente Medio diseña obras de arte originales como decoración para coches de carreras

El diseño de la decoración de McLaren Racing 2021 para la carrera de Abu Dhabi va a conmemorar la primera vez que una obra de arte original aparece en una decoración durante un Grand Prix™ y celebra la primera vez que una artista femenina de Oriente Medio tiene este tipo de oportunidad. La artista, RababTantawy, se ha basado en su pasión por la unión, la comunidad y el legado de cara a inspirar e informar en relación a la obra de arte de la decoración, incorporando su Nubian Series*** con la icónica combinación de colores azul y papaya de McLaren Racing.

Impulsada a través de su amor por el arte, Rabab aprendió po sí misma diferentes técnicas artísticas, que van desde medios tradicionales como la pintura al óleo hasta enfoques modernos como las pinturas en aerosol. Con las figuras nubias de Rabab, la obra de arte de la decoración es una representación entorno a la unión y 'el mundo como uno' - dos temas que a Rabab le apasiona explorar en su trabajo, realizado tanto dentro como fuera del lienzo.

Trabajando con la ayuda del diseñador de medios de automoción, Davide Virdis, el trabajo de Rabab en la decoración forma parte de la iniciativa Driven by Change recientemente anunciada de Vuse, que ve al talento creativo de base con oportunidades incomparables en el automovilismo para mostrar su trabajo.

Rabab Tantawy comentó: "Nunca me hubiera imaginado que me dieran una oportunidad como esta. Viniendo de una familia de aficionados a las carreras, ver una de mis obras de arte originales corriendo en la pista es una de las cosas más increíbles que suceden en mi carrera - e incluso una hazaña más asombrosa, siendo la primera artista femenina de Oriente Medio en hacerlo".

"El hecho de proporcionar oportunidades y plataformas para artistas no establecidos en Oriente Medio es algo que me apasiona. Ser nombrado el primer creativo en la iniciativa Driven by Change de Vuse con suerte marca el primero de muchos ejemplos de talentos creativos emergentes en el automovilismo que muestran su trabajo, pasiones y valores en el escenario mundial. Espero ser parte de estos momentos para los demás".

La iniciativa Driven by Change va a conseguir que Vuse utilice su asociación con McLaren Racing de cara a proporcionar oportunidades a otros creativos subrepresentados para defender su trabajo y pasiones en varias plataformas. A estos creadores de todo el mundo se les ofrecerán oportunidades como la de Rabab en Abu Dabi desde la que pueden ayudar a impulsar el cambio en el mundo del automovilismo.

John Beasley, responsable del grupo de construcción de marca de BAT, comentó: "Buscamos poder centrarnos en proporcionar un apoyo y oportunidades para el talento a medida que defendemos aún más la diversidad de personas y habilidades en el mundo creativo. Rabab ha sido un talento increíble para trabajar para el lanzamiento del programa, con su pasión por la diversidad y la unión, y su habilidad artística para transformar la pista en Abu Dabi. Esperamos seguir trabajando con Rabab a la vez que nos ayuda de cara a seguir influyendo en el cambio no solo en el automovilismo, sino también en la industria creativa en su conjunto".

La iniciativa forma parte de la ambición continua de Vuse de celebrar el talento creativo no descubierto, trabajando con McLaren Racing para identificar oportunidades con las que llevar a la vida su trabajo, ayudando a presentar creativos de diversos orígenes a las masas. La obra de arte de Rabab se presentará en la carrera final del año, el GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI 2021, que tendrá lugar el domingo 12 de diciembre, donde Lando Norris y Daniel Ricciardo competirán con la obra de arte de Rabab en la famosa pista final de la temporada.

Vuse ya ha trabajado anteriormente con creativos en el automovilismo, incluido el artista de San Petersburgo, Ya La'ford, quien pintó un IndyCar para el Vuse Deign Challenge en el Firestone Grand Prix™ a principios de este año.

Vuse también contrató a la marca de ropa urbana Undefeated, quien diseñó la decoración personalizada para el Chevrolet No.7 Vuse Arrow McLaren SP para las 500 Millas de Indianápolis de 2021.

Si desea conocer más acerca de la historia de Rabab, visite los canales sociales de Vuse y Rabab . En 2022 se dará a conocer más información sobre la iniciativa Driven by Change y para saber cómo los creativos pueden implicarse.

BAT es una empresa líder de artículos de consumo de múltiples categorías que tiene como objetivo construir un futuro mejor mediante la reducción del impacto en la salud de su negocio al ofrecer una mayor variedad de productos agradables y con menos riesgo para los consumidores adultos. La empresa sigue teniendo claro que los cigarrillos combustibles presentan graves riesgos para la salud y la única forma de evitarlos es no empezar o dejar de fumar. BAT alienta a quienes de otro modo seguirían fumando a cambiar por completo a alternativas científicamente fundamentadas y de riesgo reducido*. Para conseguirlo, BAT se está transformando en un negocio de productos de consumo de múltiples categorías verdaderamente centrado en el consumidor. BAT emplea a más de 53.000 personas y opera en más de 180 países, con 11 millones de puntos de venta y 45 fábricas en 43 mercados. La cartera estratégica de la empresa se compone de sus marcas mundiales de cigarrillos y una gama cada vez mayor de productos de tabaco y nicotina de nueva categoría de riesgo reducido* y productos de tabaco tradicionales no combustibles. Estos incluyen vapor, productos para calentar el tabaco, productos orales modernos que incluyen bolsas de nicotina sin tabaco, así como productos orales tradicionales como snus y rapé húmedo. En 2020, tuvimos 13,5 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, un aumento de 3 millones respecto al año anterior. El Grupo BAT generó ingresos de 25.800 millones de libras en 2020 y ganancias de operaciones de 9.900 millones de libras.

*Basándose en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo del tabaquismo. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.

** Basado en la participación del valor estimado de Vype/Vuse de PVP en el valor minorista medido de vapor (es decir, el valor total de la categoría de vapor en las ventas minoristas) en Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania. Estos 5 mercados cubren aproximadamente el 77% del sistema global cerrado de vapor NTO, calculado en junio-julio de 2021.

McLaren Racing se fundó gracias al piloto de carreras de Nueva Zelanda, Bruce McLaren, en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966, desde entonces McLaren ha ganado 20 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 180 grandes premios de Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans en su primer intento y las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones. McLaren Racing actualmente compite en la Fórmula 1 a nivel mundial y en la INDYCAR en Estados Unidos.

El equipo está disputando el Campeonato Mundial de Fórmula 1 FIA 2021 con los pilotos Lando Norris y Daniel Ricciardo, y en la Serie INDYCAR 2021 con los pilotos Arrow McLaren SP Pato O'Ward y Felix Rosenqvist. McLaren fue el primer equipo de F1 en obtener la certificación de carbono neutral hace diez años y ha retenido con éxito el Carbon Trust Standard Award, más recientemente en febrero de 2021. También fue el primer equipo en recibir el Premio Ambiental del Instituto FIA en 2013, que han mantenido constantemente en el nivel de tres estrellas.

En 2022, McLaren Racing entrará dentro de una nueva categoría de deportes de motor cuando entre a formar parte de equipo en Extreme E, la innovadora serie de carreras todoterreno totalmente eléctricas que destaca el impacto del cambio climático.

*** En esta serie, Rabab Tantawy lleva a cabo la exploración de la necesidad de la naturaleza humana de conectarse con el patrimonio y la comunidad tomando como tema de estudio la cultura nubia.

Nacida en el año 1971 en El Cairo, Rabab Tantawy creció viendo a su madre dibujar y crear. Aunque no siguió una carrera artística desde el principio, Rabab siempre mantuvo el interés por las artes y aprendió por sí misma diferentes técnicas, que van desde medios muy tradicionales como la pintura al óleo hasta los modernos como las pinturas en aerosol.

Cuando Tantawy decidió dedicarse a las artes, se involucró en varias exposiciones mientras también se dedicaba activamente al arte callejero.

Trabajando con una multitud de medios, la artista creó un enfoque lúdico de los conceptos serios que fundamentan su trabajo. Su mayor enfoque está en la unión, la comunidad y el patrimonio.

Aunque normalmente podemos ver a los artistas abordar estos temas desde un punto de vista político, Rabab intenta cerrar la brecha y representar estos temas a través de la lente de la universalidad.

Rabab es una artista intuitiva. Ella no trabaja con bocetos preliminares; utiliza el lienzo como soporte para la descarga directa. No hay expectativa por un producto final. En cierto modo, el producto es el proceso de creación en sí mismo.

La línea y el color son los pilares del trabajo de Tantawy. Ya sea en modo abstracto o figurativo, el trabajo de la artista parte de la línea. Las líneas funcionan como un esqueleto, informando todo el proceso de creación de la obra de arte. Ya sean líneas suaves y fluidas o fuertes angulares, este paso marca el ritmo del trabajo. Aunque son muchos los artistas que eligen trabajar con paletas de colores limitadas, Tantawy cambia de colores tierra clásicos a colores neón fuertes dentro de la misma serie con la misma facilidad con la que cambia entre medios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1702135/BAT_Rabab_Tantawy.jpg

