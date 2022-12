Artista premiada com o GRAMMY® e diversos discos de platinaAriana Grande lança primeiro duo de fragrâncias com MOD, apresentando dois novos perfumes

NOVA YORK, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- A vencedora do GRAMMY® Award Ariana Grande convida você a conhecer sua nova coleção de fragrâncias, MOD, a primeira vez no portfólio da Ariana Grande Fragrance. Com dois novos perfumes luxuosos, a coleção foi lançada exclusivamente no Ulta.com hoje e estará disponível em lojas Ulta Beauty em todo o país a partir de 11 de dezembro.

Inspirada na modernidade, liberdade de expressão e individualidade, a MOD foi batizada assim em homenagem à subcultura popularizada nos anos 1960 em Londres. As novas fragrâncias, MOD Vanilla e MOD Blush, evocam uma experiência sensorial que dá vida à energia ousada e moderna da era.

"Estou mais do que animada em lançar minha primeira gota de fragrância dupla com MOD Vanilla e MOD Blush", disse Grande. "Quando começamos a trabalhar nesta dupla há mais de um ano, me apaixonei absolutamente por essas fragrâncias e pela criatividade em que a Stefan e eu colaboramos. Eu realmente queria fazer algo diferente e empolgante para meus fãs lançando duas novas fragrâncias ao mesmo tempo e espero que eles gostem assim como minha equipe, meus amigos e eu gostamos. Passamos por muitas, muitas garrafas de testador por aqui!!! Mod Vanilla e Mod Blush se tornaram rapidamente dois dos meus favoritos em nossa bela família de fragrâncias e estou contando os dias até que você possa também provar! "

"A coleção MOD é uma evolução empolgante para o portfólio de fragrâncias Ariana Grande", explica Noreen Dodge, diretor de marketing da LUXE Brands. "A forma como elaboramos os aromas representa o que sinto é o futuro dos perfumes; a simplicidade e o luxo ancorados à natureza, ao design, à campanha e às fragrâncias são uma reviravolta deliciosamente moderna para os fãs apreciarem".

A série FRAGRANCES

MOD Vanilla!

Expressiva e ainda profundamente pessoal, a MOD Vanilla abre com uma mistura inesperada de Plum escura suculenta e musgos cremosos e um delicado toque da Pink Freesia. Seu apelo é instantâneo e viciante.

O toque gourmand é elevado a um nível verdadeiramente sofisticado com o coração da Orris Butter, a decadente Praline Branco.

Vanilla Absolute, melhorou Cocoa Butter e Papyrus por trás apresentam mais uma camada da bela complexidade que ainda mantém sua assinatura atraente, mas inesquecível.

MOD Blush:

Uma rica combinação de Italian Bergamot, Maracujá e Raspberry Escura lindamente contrastada com o Pink Pepper cria uma apresentação fascinante.

O coração intrigante é uma mistura luxuosa de Dewy Rose Petals e Magnolia acentuada com um toque de pera para uma evolução de tirar o fôlego na pele.

Uma secagem vibrante e sensual de Ambrox, Dreamwood e Musk deixa uma impressão duradoura.

O design da garrafa PACKAGING

The MOD é um brinde moderno ao ethos de moda pós-século. Algo ousado e disruptivo feito de forma escultural com forma e luz. Curvas sutis criam esta forma arredondada de mod onde não há dois lados iguais. Branco e rosa com uma janela fosca, incorporando a essência das duas fragrâncias Mod - Mod Blush e Mod Vanilla.

Para o design marcante da caixa, com retratos geométricos da Ariana que utilizam repetição, cores modernas e aplicações gráficas para criar uma experiência sensorial ousada para a embalagem. Com 2 aromas e várias cores, cada lado revela uma nova aventura...

PREÇOS

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 ML $68.00

Eau de Parfum Spray, 1,0 fl oz/30 ml $48.00

Todos os preços são para o varejo, sugeridos pelo fabricante em dólares americanos.

A marca será lançada globalmente para outros varejistas de prestígio, incluindo:

Canadá: Shoppers Drug Mart

Europa: Douglas

Reino Unido: Boots, Superdrug, Perfume Shop e Fragrance Shop

Austrália: My Chemist

SOBRE ARIANA GRANDE

Vencedora do Grammy, artista com vários discos de platina e superestrela internacional, Ariana Grande, é a primeira artista a ocupar os três primeiros lugares da Billboard Hot 100 desde o Beatles em 1964 com "7 Rings", "Break Up with Your Girlfriend, I ' m Bored" e "Thank U, Next". Em 2020,, ela se tornou a primeira e única artista a ter 5 singles estreando como nº na história das paradas. Em 2021, Grande fez história como a primeira artista a ocupar simultaneamente os três primeiros lugares na Billboard Pop Airplay e nas paradas Mediabase Top 40 com "Positions", "34+35" e "pov". Com apenas 29 anos, ela lançou seis álbuns que foram platina e ultrapassou 98 bilhões de streams em todo o mundo - ela é a artista feminina mais transmitida do Spotify na última década - ao mesmo tempo em que se tornou uma das maiores estrelas pop da nossa geração com a sua voz poderosa e presença incomparável tanto no palco quanto com seus fãs. Em 2022, Grande se tornou a primeira artista a ter quatro álbuns com mais de 4 bilhões de streams cada um na Spotify. Em 2019, Grande embarcou no Sweetener World Tour e realizou mais de 100 espetáculos ao longo do ano, incluindo séries de destaque no Lollapalooza e Coachella, onde foi a atração principal mais jovem da história do festival. Em 2021, Grande ingressou na The Voice como treinadora da NBC e também foi destaque no filme indicado à Academy Award DON'T Look Up contracenando com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, para a Netflix. Em seguida, ela iniciará a produção na adaptação para filme da obra de Jon M. Chu, a peça WICKED, estrelando como Glinda contracenando com Cynthia Erivo's Elphaba.

SOBRE A LUXE BRANDS

A LUXE Brands, Inc. é uma empresa global de beleza de prestígio dedicada ao desenvolvimento de marcas de beleza de classe mundial que inspiram consumidores em todo o mundo. A abordagem inovadora da empresa para o design, marketing e construção de marcas introduzindo o etos digital ganhou vários prêmios em todo o mundo. A LUXE Brands recebeu o prêmio Fragrance of the Year em 2019 em nome da Cloud by Ariana Grande. O portfólio completo inclui Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan e uma parceria de licenciamento com a General Motors na marca Hummer.

CONTATOS Ariana Grande Fragrance PARA A IMPRENSA:

The Lede Company

