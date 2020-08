Artistas de nueve condados de California crean obras originales para promover la salud de los miembros de Blue Shield of California durante la pandemia de COVID-19

Wellvolution ofrece más de 50 programas digitales de salud que abordan objetivos, enfermedades y riesgos de salud específicos, y estos están disponibles para la mayoría de los miembros de Blue Shield sin costo adicional. Esta campaña informativa es el último ejemplo de los esfuerzos de Blue Shield a la hora de ayudar a los miembros a priorizar su salud desde la comodidad y seguridad de sus hogares para prevenir, tratar o incluso revertir enfermedades crónicas.

Ocho artistas están participando en esta iniciativa. Sus obras reflejan las identidades locales de los nueve condados que representan e interpretan el tema "la comida es medicina". Todos ellos fueron elegidos por su compromiso comunitario como artistas y como activistas de una amplia variedad de iniciativas que incluyen la salud mental, la diversidad, la inclusión y el fin de la falta de vivienda.

"Con esta colaboración artística, nos hemos apartado de nuestra comunicación 'clínica' con los miembros", dijo Angie Kalousek, directora de Medicina Mente-Cuerpo de Blue Shield. "Estamos conectándonos con el orgullo local y el poder del arte a fin de inspirar y confortar a la gente durante la pandemia, que está teniendo efectos profundos en el bienestar físico y emocional de todos. El arte es la crónica de nuestras vidas y experiencias y refleja los valores, creencias e identidades culturales. Nuestro tema de la comida como medicina busca apoyar a los miembros e inspirarlos a que utilicen los alimentos sanos como una fuente de conexión potente y compartida con los demás".

Nueve regiones, ocho artistas

Condado de Kern - Sarah Nobles y Kei Deragon

Bakersfield es el hogar de las muralistas Sarah Nobles y Kei Deragon. Sus historias de vida individuales tienen una influencia profunda en su arte. Kei es veterana del ejército de los Estados Unidos, donde se desempeñó como paramédico militar, y ahora usa su arte para enfrentar el trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés) derivado del servicio militar. Sarah sobrevivió a la falta de hogar a una edad temprana y descubrió que el arte era un refugio y un canal saludable para sus experiencias. Inspiradas al activismo comunitario como resultado de un mensaje de incitación al odio pintado en una pared de su barrio, Sarah y Kei cofundaron Creative Crossing, un grupo artístico que trabaja para embellecer y crear espacios más seguros en el barrio Oleander de Bakersfield. Ellas no aceptan pago alguno por sus murales, sino que reinvierten las ganancias y donaciones de sus proyectos en los artistas y en la comunidad. En mayo, Creative Crossing colaboró con Kern Behavioral Health and Recovery Services durante el Mes de concienciación sobre la salud mental, creando una búsqueda del tesoro con dibujos en tiza que mantuvo la distancia social entre los participantes.

Condados de Los Ángeles y Ventura - Sally Deng

Sally Deng nació y creció en Los Ángeles. Sus padres eran inmigrantes chinos y tenían un restaurante en el Distrito de las Artes/Skid Row de la ciudad. Ahí es donde aprendió a dibujar de forma autodidacta. Sally tiene una licenciatura en Bellas Artes del Art Center College of Design de Pasadena. Su talento y esfuerzo se plasmaron en numerosos proyectos exitosos, incluyendo la creación de ilustraciones para Stanford Medicine, The New York Times, Vice, Barron's y The Atlantic que presentan historias sobre la inmigración, la vida al aire libre y las mujeres. En 2020 fue incluida en la lista Arte y Estilo de "Forbes 30 Under 30".

Condado de Orange - Larissa Marantz

Ilustradora, caricaturista y educadora, Larissa Marantz crea imágenes visualmente atractivas y enseña a estudiantes, tanto jóvenes como adultos, a hacer lo mismo. Enseña arte a niños de la primaria desde hace más de 15 años y es profesora adjunta de Laguna College of Art & Design desde hace 12 años. Después de obtener su licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Estatal de California, trabajó como diseñadora de personajes para los programas Rocket Power y Rugrats de Nickelodeon. Inspirada en su vida familiar, comenzó a ilustrar libros infantiles y continuó dibujando Rugrats para Simon Spotlight Publishing.

Condados de Riverside y de San Bernardino - Belén Ledezma

Una artista chicana criada en San Bernardino, Belén Ledezma estudió arte en San Bernardino Valley College, pero es en gran parte autodidacta. Como artista y profesora, Belén usa su creatividad para influir en su comunidad y enseñar los fundamentos del arte a los niños pequeños. Participa en proyectos relacionados con la inclusión y la diversidad en San Bernardino y en Inland Empire, especialmente aquellos enfocados en las mujeres. Su arte y su esencia tienen una conexión profunda con sus raíces indígenas/latinx. Belén colaboró con San Bernardino Generation Now, una red comunitaria que, a través del arte, educa al público sobre temas sociopolíticos locales y crea oportunidades de participación cívica que reflejan la diversidad demográfica y cultural de San Bernardino.

Condado de Sacramento - Franceska Gámez

Nacida en Manila, Franceska Gámez se crio en el área de la bahía de San Francisco y tiene una licenciatura en Bellas Artes de la Universidad Estatal de Sacramento. Actualmente vive en Sacramento y sus murales tienen impacto a nivel local y mundial. Es cofundadora y propietaria de 1810 Arts Gallery, establecida como un espacio para que los artistas locales exhiban sus obras. Franceska también es miembro fundador de la organización no lucrativa M5 Arts Collective, que crea experiencias artísticas gratis para los habitantes de Sacramento, y es miembro de Trust Your Struggle, un colectivo de artistas dedicados a la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el activismo comunitario.

Condado de San Diego - Hanna Gundrum

Hanna Gundrum vive en San Diego y tiene una licenciatura en Bellas Artes de la Universidad de Wisconsin, Madison. Su estilo artístico surgió de la necesidad de crear arte en el pequeño apartamento que su presupuesto estudiantil le permitía costear. Con una mentalidad social y un sentido de responsabilidad cívica, Hanna colabora con Art Reach San Diego y traslada su talento creativo a la creación de murales con jóvenes en escuelas y centros comunitarios. Además de sus artes plásticas y sus murales, trabaja como mentora artística de adultos con discapacidades del desarrollo. Hanna utiliza su creatividad para animar a las personas que enfrentan problemas de salud mental a hablar de sus experiencias.

Condado de Santa Clara - Harumo Sato

Una artista visual japonesa de Mountain View, California, Harumo Sato ha viajado o vivido en Japón, Francia, Marruecos, Túnez, Italia y España. Como resultado de haber sufrido enfermedades repentinas y desastres naturales en sus primeros años de vida, Harumo crea obras que promueven la coexistencia con la naturaleza y llevan paz a la mente del público. Su arte está incluido en colecciones públicas y privadas y ha expuesto en muestras individuales y grupales en California y Nueva York.

