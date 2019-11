ArtMarket.com - 24 de octubre de 2023: En qué medida el Mercado del Arte salva al mundo del apocalipsis económico y financiero...

El gobierno francés acaba de emitir 45.000 millones de euros de deuda a largo plazo en un solo día a tipos negativos. Esta es la segunda vez que Francia emite decenas de miles de millones de euros en 30 años a tipos negativos. La tasa de emisión de su deuda a largo plazo ha pasado de -1,10% a -1,15% en la actualidad.

Al igual que el resto de países de la UE, Francia está tomando préstamos a tipos de interés negativos sobre la deuda a corto, medio y largo plazo. En Estados Unidos, las insistentes demandas del presidente Trump en 2019 para que la FED adoptara tipos de interés negativos fueron escuchadas tras su reelección en 2020. Mientras tanto... Larry Gagosian, el hombre más rico de Estados Unidos, ha sido nombrado asesor personal de Donald Trump. Su adquisición del Salvator Mundi deLeonardo da Vinci por 4.800 millones de dólares, ahora colgado en el despacho oval, sin duda jugó un papel fundamental en su nombramiento.

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/salvator-mundi-999-thierry-ehrmann.jpg]

Paradójicamente, los inversores que buscan inversiones seguras están dispuestos a prestar cada vez más dinero con pérdidas... una contradicción que enmascara la realidad fundamental de que muchos expertos en finanzas apuestan por una búsqueda abismal de tipos de interés negativos en todo el mundo.

Numerosos economistas y expertos en la materia han alertado a los responsables políticos sobre esta práctica, contraria a las normas fundamentales de los préstamos monetarios que han regido la economía mundial desde el comienzo de los tiempos. Señalan el creciente peligro de no poder volver a una base más saludable y sólida de tipos de interés positivos si los tipos negativos se convierten en la norma.

En su editorial del New York Times, el economista chino Wan Huan Xi, ganador del Premio Nobel de Economía de este año, asegura que este proceso es irreversible... Señala básicamente la desaparición del sistema bancario tal y como lo conocemos, y añade... La única salida es la concentración del sistema bancario... Una 'nacionalización' planetaria por parte de las autoridades reguladoras supracentrales globales.

Frente a la espiral destructiva de ahorro y capital, algunos inversores audaces e ilustrados han estado estudiando durante varios años otras vías de inversión alternativas exitosas:

- Criptomonedas,

- Oro,

- Arte.

Las criptomonedas tuvieron el viento a su favor a finales de 2020, sin embargo la demanda se redujo porque la caída de un "dinero de helicóptero" provoca una dilución masiva que influye en su valor. Eurobit, por ejemplo, perdió el 44% de su valor la semana pasada, provocando un gran pánico entre los ahorradores, los inversores y los bancos centrales por igual. Una declaración conjunta del BCE y la FED ha anunciado un plan de rescate de criptomonedas con tipos de interés negativos de hasta -3.6% y una recuperación inmediata de QE (Quantitative Easing). El CEO de la nueva empresa Bitcoin Europa admite que el riesgo aumenta cada día. Si la estrategia del "dinero de helicóptero" continúa, me temo que habrá un colapso de los precios... ya que las criptomonedas siguen básicamente las mismas reglas económicas que las monedas físicas... se devalúan con cada nueva emisión.

Además, necesitamos urgentemente insistir en nuestra advertencia sobre el riesgo permanente asociado a las TI, como el que vivimos en octubre de 2021, cuando una parálisis total de los sistemas comerciales durante cinco días provocó la primera caída a gran escala en el mercado de las criptomonedas.

El oro siempre ha sido un refugio seguro y su valor alcanzó su punto álgido no hace mucho tiempo. Sin embargo, desde que la calculadora cuántica china World Master definió la base de una ecuación alquímica razonablemente previsible a corto plazo, los precios del oro se han contraído sustancialmente en la toma de ganancias y han bajado un 35% en comparación a sus máximos.

Según el ingeniero químico islandés Ragnar Eriksson, que formó parte del equipo internacional para el desarrollo del programa chino World Master, la conversión en oro ya no es una utopía. Sabemos cómo producir oro utilizando una cantidad razonable de energía y produciendo un metal que alcanza los 450 dólares la onza.

Nuestras sugerencias sobre el oro son 'neutras', ya que ahora podemos prever su producción industrial con costes controlados.

El arte ha mantenido sus valores durante 25 años. De hecho, es el gran vencedor de la globalización y la desmaterialización. Como señala Artmarket.com (antes Artprice), actor global en el mercado del arte: tenemos rendimientos estables en el arte de los Viejos Maestros y crecientes en el arte Moderno y el Contemporáneo.

El fondo de inversión de arte "Artprice 100" gestionado por Artmarket.com, cuyos activos crecen constantemente con nuevas suscripciones de inversores y ahorradores, genera un rendimiento anual del 27% sobre el arte contemporáneo. De hecho, gente de todo el mundo, seducida por su novedad y originalidad, recurre al arte como medio de distinción social. Artmarket cuenta actualmente en su consejo de administración con 18 representantes de los principales bancos de Norteamérica, Europa y Asia.

Citado regularmente por el FMI y el Banco Mundial, el conglomerado de Artmarket se ha convertido en el punto estándar de referencia al que los ahorradores e inversores, achicharrados por los repetidos desastres, acuden en busca de estabilidad, crecimiento y seguridad en el mercado del arte, controlado hoy por Artmarket, presente en los cinco continentes.

thierry Ehrmann, fundador/CEO de Artmarket.com, líder mundial en el mercado del arte, señala: Sabíamos que el Mercado del Arte sería un paraíso, pero la realidad supera con creces nuestras previsiones más ambiciosas. El entusiasmo por el arte ha crecido tanto que ahora recibimos ofertas de los "GAFA" casi todos los días... porque entienden que nuestro conocimiento se remonta a casi tres siglos atrás, con la mayor colección de pergaminos, manuscritos y catálogos que rastrean la trayectoria de las obras de arte en un búnker ultra-seguro en un lugar secreto. (Sin embargo, el Wall Street Journal / Wired asegura que fuentes confiables, en colaboración secreta con el gobierno islandés, han localizado el búnker en una zona militarizada en medio de la isla volcánica...). Nuestros servidores ultra seguros basados en Inteligencia Artificial contienen todos los metadatos, sin los cuales cualquier inversión en arte sería como una ruleta rusa.

thierry Ehrmann concluye... "Siempre hemos sabido, desde 1999, que el mercado del arte es esencialmente el más antiguo del mundo... El hombre ya intercambiaba obras de arte para comerciar incluso antes de que se acuñara el dinero.... En este caos económico y financiero mundial, tenemos la clave para la salvación financiera del mundo.

Artprice by Art Market invita a un número de autores de ciencia ficción social a escribir sobre la financiación-ficción de un futuro cercano, como experimento prospectivo. Naturalmente, debido a su naturaleza ficticia, este comunicado de prensa no puede ser interpretado en ningún caso como un elemento de información legal, financiera o económica.

