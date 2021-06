Artmarket.com : à 34 ans, Avery Singer dépasse les 4m$ aux enchères ; un record analysé par Artprice

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1553956/Artmarket_auction_records_Infographic.jpg

« Avery Singer symbolise un changement de paradigme aussi déroutant que celui des taux bancaires négatifs » convient thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice.

« Les plus jeunes stars de l'Art Contemporain peuvent en quelques années devenir beaucoup plus chères que des grands Maîtres Anciens. Ni la rareté d'une œuvre ni la place d'un artiste dans l'histoire de l'art ne semblent avoir autant d'importante aujourd'hui que le sentiment de nouveauté, et l'engouement que celui-ci suscite ».

Hong Kong vs New York

Au total, 18 peintures d'Avery Singer sont déjà passées aux enchères depuis le 1er janvier 2017 et deux seulement n'ont pas trouvé acquéreur. Ce sont surtout évidemment les très grands formats qui sont attendus. En mai 2018, Sotheby's avait vendu la toile Fellow Travelers, Flaming Creatures (2013) à New York. Estimée entre 60 et 80 000$, son prix a grimpé jusqu'à 735 000$.

Au printemps 2021, Avery Singer entre dans une nouvelle sphère. Le 21 mai, Dancers Around An Effigy To Modernism (2013) a été vendue plus de 3 m$ chez Christie's à Hong Kong. Un mois plus tard, le 23 juin 2021, Untitled (2018) est adjugée 4,1 m$ (frais inclus) par Phillips, à New York.

Il s'agit du deuxième meilleur résultat de tous les temps en ventes aux enchères pour un artiste de moins de 35 ans. Le record absolu est encore détenu par Raqib Shaw, pour Garden of earthly Delights III (2003) vendue 5,5m$ par Sotheby's Londres en octobre en 2007, alors qu'il n'avait que 33 ans. Un tel montant n'a cependant plus jamais été approché par Raqib Shaw, depuis lors, en vente publique.

L'âge fatidique de 35 ans

Amedeo Modigliani est mort à 35 ans, à cet âge où les artistes atteignent tout juste habituellement leur première maturité artistique. Ses chefs-d'œuvre « de jeunesse » valent aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Mais il aura fallu de nombreuses années après sa disparition en 1920 pour que y parvenir.

À 35 ans, Avery Singer a déjà eu d'importantes expositions personnelles, notamment au Stedelijk Museum d'Amsterdam en 2016 et au Ludwig Museum de Cologne en 2019. Mais les résultats millionnaires enregistrés pour des toiles qu'elle a peintes à 26 ans (en 2013) sont extrêmement précoces.

Légitimée par les plus beaux musées européens, soutenue par les méga-galeries anglo-saxonnes, Avery Singer fait tourner la tête des grands collectionneurs, à la fois occidentaux et asiatiques. Profitant d'un marché de l'Art mondialisé, plus que jamais à la recherches de nouveautés, les grandes Maisons de Ventes font dangereusement grimper le prix de ses oeuvres.

SOURCE Artmarket.com