Artmarket.com: Artprice erörtert in fünf Punkten das potentielle Auktionsergebnis von 200 Millionen Dollar für ein Werk von Warhol

Gemäß Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice liegen „alle Bedingungen für eine solche Wende vor." Letztes Jahr wurde ein Werk von Picasso um 103 Millionen Dollar versteigert; aber einen wahrlich beeindruckende Rekord erzielte ein Werk von Beeple, das um 69 Millionen Dollar versteigert wurde. Der Markt ging ein großes Risiko ein, was seit der Versteigerung des Werkes Salvator Mundi im Jahr 2017 nicht mehr geschehen war; letzteres war das einzige Werk, das je die 200 Millionen Dollar Grenze überschritten hat. Vorsicht und Vernunft stehen bei Auktionsgeboten nicht immer im Vordergrund, insbesondere, wenn es sich um ein Werk mit Kultstatus handelt. Ungeachtet dessen, identifiziert Artprice fünf Gründe zur Rechtfertigung eines Schätzwerts in der Höhe von 200 Millionen Dollar: Die Einzigartigkeit des Werks und der perfekte Zeitpunkt der Versteigerung können das Auktionsergebnis durchaus in die Höhe treiben.

1. Der Markt von Andy Warhol befindet sich auf einem Höhepunkt

Die Pandemie konnte den Preisen der Werke von Andy Warhol nichts anhaben. 2021 betrug sein Auktionsumsatz 348 Millionen Dollar; damit überschritt er zum ersten Mal innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren, dank eines weltweiten Verkaufs von ca. 1600 Werken, die 300 Millionen Dollargrenze. In Bezug auf den Jahresumsatz befand sich Andy Warhol einmal mehr unter den drei weltweit erfolgreichsten Künstlern hinter Pablo Picasso und seinem Freund Jean-Michel Basquiat.

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021/top-500-artists-by-auction-turnover

Am 15. November 2021 war sein Werk Nine Marilyn (1962) eine der Hauptattraktionen im Rahmen der Versteigerung der Macklowe Sammlung, der wertvollsten Sammlung, die je im Rahmen einer Auktion versteigert worden ist. Das Werk auf Leinwand wurde zu einem Schätzwert zwischen 40 und 60 Millionen Dollar angeboten und schließlich um 47,4 Millionen Dollar erworben. Ein eher bescheidenes Ergebnis, das jedoch das höchste obere Marktsegment von Warhol wiederbelebte und Verkäufer beruhigte.

2. Die wichtigste Schaffensperiode

Während die Werke von Warhol in Auktionshäusern sehr präsent sind, trifft man relativ selten auf seine Hauptwerke, einschließlich Campbell Soup, Mao, Jackie Kennedy, usw. Die wichtigsten dieser Werke sind derzeit überwiegend in bedeutenden Museen ausgestellt. Vier der fünf besten Auktionsergebnisse von Andy Warhol sind Schwarz-Weiß-Kunstwerke und das fünfte ist Schwarz-Grün. In keiner dieser Arbeiten sind auffallend poppige Farben zu sehen.

Auktionsergebnisse: Top 5 von Andy Warhol

1. Silver Car Crash (1963) – 105,4 Millionen Dollar - 13/11/2013 – Sotheby's NY

2. Triple Elvis (1963) – 81,9 Millionen Dollar - 12/11 /2014 – Christie's NY

3. Green Car Crash (1963) – 71,7 Millionen - 05/16/2007 – Christie's NY

4. Four Marlons (1966) – 69,6 Millionen Dollar - 11/12/2014 – Christie's NY

5. Men in her life (1962) – 63,4 Millionen Dollar - 08/11/2010 – Phillips de Pury NY

Alle fünf Werke entstanden in den 1960er Jahren, der kreativsten Schaffensperiode von Andy Warhol. Auch die Shot Marilyn Series entstanden in den 60er Jahren, darunter das Werk das Christie's am Montag, den 9. Mai zum Verkauf anbieten wird. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurde nur ein Werk aus dieser Serie im Rahmen einer Versteigerung angeboten. Shot Red Marilyn (1964), das bei Christie's New York im Jahr 1989 um 4 Millionen Dollar und 1994 um 3,6 Millionen Dollar versteigert wurde.

3. Ein Werk mit einer bewegten Geschichte

Shot Sage Blue Marilyn (1964) ist eines der Werke aus einer Serie von fünf Arbeiten über die in Amerika meist fetischisierte Schauspielerin aus den 50er- Jahren; angeblich hatte die Performance Künstlerin Dorothy Podber versucht, auf die Gemälde zu schießen. Es wird erzählt, dass Andy Warhol auf ihre Frage „Can I shoot the works?" naiv mit einem Ja geantwortet habe; Er hatte natürlich angenommen, sie wolle die Arbeiten „fotografieren". Das Missverständnis wurde erkannt, noch ehe ein Schaden entstanden war; außerdem gelang es dem amerikanischen Künstler dank seines genialen Handelstalentes den Zwischenfall zu seinem Vorteil auszunutzen. Durch das Hinzufügen einer weiteren Geschichte über den Mythos von Marilyn, die Factory, die Pop Art und die „Inbesitznahme", gelang es Warhol, die Einzigartigkeit der fünf Leinwandarbeiten weiter zu fördern.

Christie's bringt es wie folgt zum Ausdruck: Es ist nicht nur eines der schönsten Werke von Warhol, das immer noch im Umlauf ist, sondern es könnte zudem aus einer der legendärsten Sammlungen überhaupt stammen, nämlich der des berühmten Kunsthändlers und Freundes des Künstlers, Thomas Ammann. Wie Leo Castelli, trug auch Ammann zur Bekanntheit des Lebenswerks von Warhol bei, indem er seine Arbeiten zusammen mit Arbeiten von Francis Bacon, Jasper Johns, Mark Rothko, Cy Twombly und Jean-Michel Basquiat ausstellte.

4. Ikone der Nachkriegskunst und der NFTs

Andy Warhol ist auf dem Kunstmarkt seit 15 Jahren der erfolgreichste Künstler der Nachkriegszeit. Sein Erfolg stützt sich auf ein Lebenswerk, das in den verschiedenen, äußerst innovativen künstlerischen Techniken, mit denen er experimentierte, klar erkennbar ist; diese Techniken eröffneten auf vielfältige Weise zahlreiche Wege für die Zeitgenössische Kunst. Aufgrund der Hinterfragung der Reproduktionsfähigkeit von Kunstwerken und der tendenziösen Verbindung zwischen Kunst und Geld, stellte sein Lebenswerk viele Annahmen auf dem Kunstmarkt der Nachkriegszeit in Frage.

Heute stellen sich ähnliche Fragen angesichts der NFTs, ein Phänomen, dessen Erfolg eng mit der Zunahme von Kryptowährungen verbunden ist und das mit „Variationen zu einem Thema" spielt, bei dem 10 000 Versionen von PFP-Kollektionen (picture for proof) entstehen können.

Im Mai 2021 wurden bei Christie's fünf digitale Arbeiten von Andy Warhol (auf einem Floppy Disk) in Form von NFTs angeboten.

5. Ein extrem günstiges wirtschaftliches Umfeld

Im Jahr 2021 trug der Verkauf von NFTs zur Erholung des globalen Kunstmarktes bei. Diese neue Kunstkategorie machte lediglich 1,4% des globalen Auktionsumsatzes aus (232 Millionen Dollar); Die Ergebnisse von Beeple, Pak und Larva Labs weckten das Interesse der Sammler für neue Möglichkeiten auf einem nicht so vorhersehbaren, ungewohnten Kunstmarkt.

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021/key-results-in-2021

Im Vergleich zum letzten Jahr scheint das Jahr 2022 eher zögerlich anzulaufen, obwohl London mehrere ausgezeichnete Auktionsergebnisse vorweisen kann, einschließlich eines tollen neuen Rekords für René Magritte um nahezu 80 Millionen Dollar, und einer Arbeit von Chardin, die in Paris mehr als 26 Millionen Dollar erzielte. Allerdings haben die Versteigerungen in New York noch nicht begonnen. Erst im Mai starten die prestigeträchtigen Frühjahrsauktionen in New York.

Das ist der Kontext, in dem die Versteigerung von Shot Sage Blue Marilyn (1964) erfolgen wird. Alle Erlöse daraus gehen an Wohltätigkeitsvereine.

Bild: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/05/Andy-WARHOL-Marilyn-Monroe-FS-II-29-1629243005.jpg]

