Artmarket.com: Artprice relembra destaques do leilão de 2021 e fenômeno dos NFTs

thierry Ehrmann, CEO e fundador da Artmarket.com e seu departamento Artprice, disse: "O advento dos NFTs na esfera dos leilões representa uma verdadeira revolução, cuja intensidade pode ser explicada tanto pela demanda contida por um longo período de tempo quanto por um contexto econômico particularmente favorável. O recorde inicial de Beeple (USD 69,3 milhões) em março ilustra perfeitamente essa demanda reprimida, cuja dimensão a própria Christie não havia previsto. Os NFTs questionam o modus operandi tradicional do mercado de arte, uma vez que artistas sem histórico no mercado (mas com uma enorme comunidade em redes sociais) podem, em algumas horas, alcançar preços normalmente reservados a artistas como René Magritte e Willem de Kooning."

Artprice da Artmarket.com explica os NFTs para 2022

A Artprice relembra os principais progressos de 2021, trimestre por trimestre.

Primeiro trimestre: Boticelli versus Beeple

Lançado em setembro de 2020, pouco antes de uma segunda onda global da pandemia da Covid, Jovem Segurando um Medalhão (atribuído ao pintor florentino Sandro Botticelli) foi colocado à venda pela Sotheby's em Nova York em 28 de janeiro de 2021. Apesar das dúvidas relacionadas à atribuição da obra de arte mais cara do mundo (Salvator Mundi) a Leonardo da Vinci, e apesar de uma pandemia ainda incontrolável, essa rara obra-prima de Botticelli foi vendida por USD 92 milhões, o segundo maior resultado de leilão de todos os tempos para uma obra de um antigo mestre.

No entanto, a maior surpresa do ano foi em 11 de março de 2021, quando a plataforma de leilões on-line da Christie vendeu o que parecia, à primeira vista, ser um simples jpeg… por USD 69,4 milhões. O artista por trás do trabalho, Beeple, era totalmente desconhecido no mercado de arte, mas tinha milhões de seguidores no Instagram, que conhecem as cinco mil obras digitais oferecidas pela Christie's na forma de um NFT. Diante do entusiasmo inesperado de novos proponentes, a prestigiada casa de leilões de François Pinault aceitou pagamento em uma criptomoeda pela primeira vez em sua história.

Segundo trimestre: uma enxurrada de recordes na primavera

Levou alguns meses para o mercado de arte compreender plenamente a natureza e as implicações dos tokens não fungíveis. Em abril de 2021, duas outras grandes casas de leilões também lançaram a venda de NFTs: a Sotheby's, com The Fungible Collection de Pak, e a Phillips, com a obra Replicator de Mad Dog Jones. Os preços obtidos por essas obras continuaram a intrigar colecionadores e analistas.

Felizmente, em maio de 2021, as importantes vendas de arte tradicionais de Nova York foram retomadas, e uma obra de arte muito física ultrapassou o limite de USD 100 milhões pela primeira vez em dois anos. Mulher Sentada Junto a uma Janela (Marie-Thérèse) (1932) de Pablo Picasso foi adquirida por USD 103 milhões na Christie's em 13 de maio de 2021. Seguindo a tendência, quase todos os grandes artistas do mercado de arte obtiveram preços muito animadores: Basquiat, Monet, Van Gogh, Warhol, entre outros, com muitos artistas revisando seus recordes pessoais em leilões.

Cinco novos recordes de artistas registrados em maio de 2021 em Nova York

Richard Diebenkorn: Ocean Park # 40 (1971) - USD 27.265.500 – 12/05/2021, Sotheby's Larva Labs: 9 Cryptopunks - USD 16.962.500 – 11/05/2021, Christie's Robert Colescott : George Washington [...] (1975) - USD 15.315.900 – 12/05/2021, Sotheby's Childe Hassam: Flags on 57th Street, Winter (1918) - USD 12.328.500 – 12/05/2021, Sotheby's Barbara Hepworth : Parent II (1970) - USD 7.110.000 – 13/05/2021, Christie's

Terceiro trimestre: as vendas on-line não cessaram durante o verão

Tradicionalmente, as principais casas de leilões sempre tiveram uma pausa nas vendas durante os meses de julho e agosto, juntamente com o fechamento das galerias de arte e feiras de arte. Mas em 2020, os adiamentos causados pela pandemia da Covid e a criação de novas plataformas de vendas on-line incentivaram as casas de leilões a continuar suas atividades durante o verão, um exercício que foi repetido em 2021, com as vendas on-line garantindo a circulação de obras para os quatro cantos do mundo.

Um total de 121 mil lotes de obras de arte foram leiloados no terceiro trimestre de 2021. Essa intensidade histórica de transações para o período do verão foi, em grande parte, impulsionada pelo mercado asiático, não só pelas sessões realizadas em Hong Kong, mas também na China Continental, Coreia do Sul e no Japão.

Os três melhores resultados de arte na Ásia durante julho e agosto de 2021

Yayoi Kusama (1929): Pumpkin (1981) - USD 4.290.000 – 31/07/2021, Mainichi Tokyo Fu Baoshi (1904-1965): Spring (1963) - USD 4.400.000 – 25/07/2021, Xiling Yinshe Hangzhou Whan-Ki Kim (1913-1974): 1 -VII 71 # 207 (1971) - USD 4.152.720 – 24/08/2021, Seoul Auction

Quarto trimestre: todos os indicadores ficam verdes…

Os meses de outubro e novembro mostraram inúmeros novos recordes para todos os períodos criativos: Jackson Pollock, Gustave Caillebotte, Peter Doig, Frida Kahlo, Banksy, Pierre Soulages, Agnes Martin, entre outros. As vendas de duas coleções americanas de muito prestígio – a coleção de arte impressionista de Cox, na Christie's, e a coleção pós-guerra de Macklowe, na Sotheby's, fizeram do último trimestre de 2021 o quarto trimestre mais próspero da história do mercado americano de arte.

Esperando que se recupere após um 2020 marcado pela pandemia da Covid-19, a Artprice avaliará mais de perto essa reviravolta altamente positiva em seu próximo relatório anual do mercado de arte.

Além do fenômeno dos NFTs, uma das principais tendências do ano foi o surgimento do mercado de Hong Kong, que provou ser absolutamente decisivo para o mercado global de arte como um todo. Ele não só foi, pela primeira vez, o responsável pelas vendas de importantes obras de Jean-Michel Basquiat na Ásia, mas também bateu novos recordes para grandes artistas, tanto no ocidente (Richard Prince) quanto na Ásia (Yayoi Kusama). Mas, acima de tudo, Hong Kong surgiu como o novo centro de artistas de primeira linha, com jovens artistas que provocam leilões fervorosos, como a artista americana Avery Singer e o artista ganês Amaoko Boafo. Por último, mas não menos importante… Hong Kong também está emergindo como uma das novas grandes capitais de vendas de NFTs.

