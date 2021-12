Artmarket.com: Artprice repasa lo más destacado de las subastas de 2021 y el fenómeno NFT

Este nuevo mercado digital podría fusionarse por completo con el mercado del arte físico; ya representa el 8% del volumen de negocio mundial de las subastas del mercado secundario del arte. Sin embargo, los dos universos también podrían desarrollarse en paralelo, con breves incursiones en el territorio del otro, el mundo físico por un lado y el metaverso por otro... como el Ying y el Yang.

Thierry Ehrmann, consejero delegado y fundador de Artmarket.com y su departamento Artprice: "La aparición de los NFT en el ámbito de las subastas representa una auténtica revolución, cuya intensidad se explica tanto por una demanda reprimida durante mucho tiempo como por un contexto económico especialmente favorable. El récord inicial de Beeple (69,3 millones de dólares), en marzo, ilustra perfectamente esta demanda reprimida, cuya magnitud no había previsto la propia Christie's. Los NFT cuestionan el modus operandi tradicional del mercado del arte, ya que artistas sin ninguna trayectoria en el mercado (pero con una enorme comunidad en las redes sociales) pueden, en pocas horas, alcanzar precios habitualmente reservados a personajes como René Magritte y Willem de Kooning".

Artprice por Artmarket.com explica las NFTs para 2022

Artprice repasa los principales acontecimientos del año 2021, trimestre a trimestre.

Primer trimestre: Boticelli vs. Beeple

Presentado en septiembre de 2020, justo antes de una segunda oleada mundial de la pandemia de Covid, Portrait of a Young Man Holding a Roundel (atribuido al pintor florentino Sandro Botticelli) fue puesto a la venta por Sotheby's en Nueva York el 28 de enero de 2021. A pesar de las dudas que rodean la atribución de la obra de arte más cara del mundo (Salvator Mundi) a Leonardo da Vinci, y a pesar de una pandemia aún incontrolable, esta rara obra maestra de Botticelli se vendió por 92 millones de dólares, el segundo resultado más alto de todos los tiempos en una subasta para una obra de un antiguo maestro.

Sin embargo, la mayor sorpresa del año se produjo el 11 de marzo de 2021, cuando la plataforma de subastas en línea Christie's vendió lo que a primera vista parecía un simple jpeg... por 69,4 millones de dólares. El artista detrás de la obra, Beeple, era totalmente desconocido para el mercado del arte, pero tenía millones de seguidores en Instagram que conocen las 5.000 obras digitales que ofrece Christie's en forma de NFT. Ante el inesperado entusiasmo de los nuevos pujadores, la prestigiosa casa de subastas de François Pinault aceptó por primera vez en su historia el pago en una criptomoneda.

Segundo trimestre: una avalancha de récords en primavera

El mercado del arte tardó unos meses en apreciar plenamente la naturaleza y las implicaciones de los tokens no fungibles. Durante el mes de abril de 2021, otras dos grandes casas de subastas también se han lanzado a la venta de NFT: Sotheby's con The Fungible Collection de Pak, y Phillips con la obra Replicator de Mad Dog Jones. Los precios obtenidos por estas obras siguen desconcertando a coleccionistas y analistas.

Afortunadamente, en mayo de 2021 se reanudaron las tradicionales grandes ventas de arte en Nueva York, y una obra muy física superó el umbral de los 100 millones de dólares por primera vez en dos años. Woman Seated Near a Window (Marie-Thérèse) (1932) de Pablo Picasso fue adquirida por 103 millones de dólares en Christie's el 13 de mayo de 2021. A su paso, casi todas las grandes firmas del mercado del arte alcanzaron precios muy tranquilizadores: Basquiat, Monet, Van Gogh, Warhol... con muchos artistas revisando sus récords personales en subasta.

Principales 5 de los nuevos récords de artistas registrados en mayo de 2021 en Nueva York

1.Richard Diebenkorn: Ocean Park # 40 (1971) - $27.265.500 – 12/05/2021, Sotheby's

2.Larva Labs: 9 Cryptopunks - $16.962.500 – 11/05/2021, Christie's

3.Robert Colescott: George Washington [...] (1975) - $15.315.900 – 12/05/2021, Sotheby's

4.Childe Hassam: Flags on 57th Street, Winter (1918) - $12.328.500 – 12/05/2021, Sotheby's

5.Barbara Hepworth: Parent II (1970) - $7.110.000 – 13/05/2021, Christie's

Tercer trimestre: las ventas online no pararon durante el verano

Tradicionalmente, las principales casas de subastas siempre han hecho una pausa en sus ventas durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el cierre de las galerías y las ferias de arte. Pero en 2020, los aplazamientos provocados por la pandemia de covid y el establecimiento de nuevas plataformas de venta en línea animaron a las casas de subastas a continuar con parte de sus actividades durante el periodo estival, ejercicio que se repitió en 2021, con la venta en línea asegurando la circulación de las obras a todos los rincones del planeta.

En el tercer trimestre de 2021 se subastaron un total de 121.000 lotes de bellas artes. Esta intensidad de transacción histórica para el periodo estival fue impulsada en gran medida por el mercado asiático; no sólo por las sesiones en Hong Kong, sino también en China continental, Corea del Sur y Japón.

Principales 3 obras de arte en Asia durante julio y agosto de 2021

1.Yayoi Kusama (1929): Pumpkin (1981) - $4.290.000 – 31/07/2021, MainichiTokyo

2.Fu Baoshi (1904-1965): Spring (1963) - $4.400.000 – 25/07/2021, XilingYinshe Hangzhou

3.Whan-Ki Kim (1913-1974): 1 -VII 71 # 207 (1971) - $4.152.720 – 24/08/2021, Seoul Auction

Cuarto trimestre: Todos los indicadores se ponen en verde …

Los meses de octubre y noviembre fueron testigos de un sinfín de nuevos récords en todos los periodos creativos: Jackson Pollock, Gustave Caillebotte, Peter Doig, Frida Kahlo, Banksy, Pierre Soulages, Agnes Martin, etc. Las ventas de dos colecciones americanas muy prestigiosas -la Colección Impresionista Cox en Christie's, y la Colección Macklowe de posguerra en Sotheby's- hicieron del último trimestre de 2021 el más próspero de la historia del mercado del arte americano.

Se espera un repunte después de un 2020 marcado por la pandemia de Covid-19, Artprice analizará con más detalle este giro tan positivo en su próximo Informe Anual del Mercado del Arte.

Aparte del fenómeno NFT, una de las tendencias clave del año fue la aparición del mercado de Hong Kong, que resultó absolutamente decisivo para el conjunto del mercado mundial del arte. No sólo acogió las ventas, por primera vez, de grandes obras de Jean-Michel Basquiat en Asia, sino que también batió nuevos récords de grandes firmas, tanto occidentales (Richard Prince) como asiáticas (Yayoi Kusama). Pero, sobre todo, Hong Kong se erigió en el nuevo centro de los artistas "red chip" -es decir, de las firmas jóvenes que desencadenan ofertas apasionadas-, como el artista americano Avery Singer y el ghanés Amaoko Boafo. Por último, pero no menos importante... Hong Kong también se perfila como una de las principales nuevas capitales de las ventas de NFT.

