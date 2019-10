Artmarket.com da sus primeros pasos en Euronext París y anuncia una nueva asociación en el campo de la Inteligencia Artificial como actor global del Mercado del Arte

PARIS, 9 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Los metadatos patentados acumulados por Artprice, líder mundial en nformación del Mercado del Arte desde 1999, están ahora disponibles para Artmarket.com. Tras ampliar su propósito social, Artmarket.com anuncia, entre otras iniciativas, una colaboración industrial con Vahumana, Groupe TRSb, líder europeo en Inteligencia Artificial.

El objetivo de Artmarket es modificar estructuralmente el Mercado del Arte en un momento en que Sotheby's se adentra en la era digital con Patrick Drahi al frente y Christie's, en respuesta, prepara activamente su propia revolución 4.0.

Gracias a su famoso departamento de Econometría de Artprice, Artmarket.com disfruta del estatus de "Compañía Innovadora", una etiqueta estatal otorgada por el Banco Público de Inversiones de Francia (BPI), que está totalmente decidido a apoyar este proyecto.

thierry Ehrmann: "Artmarket.com es prácticamente la única empresa que cotiza en un mercado regulado (Euronext Paris) cuyo único propósito es generar miles de millones (anualmente) de metadatos patentados y estandarizados en un mercado que ha sido eficazmente global durante siglos. También almacena y procesa en tiempo real a través de la Inteligencia Artificial y Big Data miles de millones de registros de entrada al año, ya sean gratuitos o de pago".

Los bancos de datos de Artmarket gestionan terabytes de información sobre procesadores de diseño propio que ejecutan algoritmos y programas de IA capaces de convertir en clientes los millones de contactos que Artmarket.com ha acumulado a través de Artprice a lo largo de 20 años, en estricto cumplimiento de la normativa vigente en cada país.

Para finales de 2019, nuestra nueva asociación con VaHumana permitirá a Artmarket diseñar productos y servicios personalizados totalmente pagados para los millones de coleccionistas de arte y profesionales que hasta ahora no han encontrado respuestas totalmente adaptadas a sus necesidades altamente específicas a través de una suscripción estándar de Artprice.

De forma paralela, la explotación de la IA de Artmarket.com de miles de millones de registros anteriores conseguirá que el Mercado del Arte despierte de su letargo... un letargo dominado por referencias académicas que se remontan a principios del siglo pasado, convirtiéndose en las referencias por defecto del Mercado del Arte, y que hoy en día, debido a que el mercado se pasa a lo digital para ponerse al día con Internet móvil y sus 4,5 mil millones de usuarios (en 4G, Wi-Fi/fibra y 5G de ultra alta velocidad), resultan totalmente anacrónicas.

Artmarket.com ofrecerá en breve una gama de productos y servicios de pago generados directamente por AI y Big Data. Estos se ofertarán en primer lugar a sus 6.300 casas de subastas asociadas a través de su Intranet propia para ofrecerles apoyo en la era digital. Estos productos y servicios estarán basados en una redefinición completa de los sectores y 'clusters' del Mercado del Arte coherente con la realidad del mercado del arte del siglo XXI y proporcionarán a nuestros clientes una ventaja competitiva sustancial e inestimable.

Para cualquier otra cuestión, les invitamos a leer el comunicado de prensa del 9 de septiembre de 2019 Actusnews

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/09/09/artprice_com-va-s_appeler-artmarket_com-pour-etre-l_acteur-global-du-marche-de-l_art-a-son- age-of-30-September-2019

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: https://en.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho -Thierry-ehrmann.pdf

Artmarket es un actor global del Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento de Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y explotación de información histórica y actual del Mercado del Arte en bancos de datos con más de 30 millones de índices y resultados en subastas que abarcan más de 700.000 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 4,5 millones de usuarios "miembros registrados" tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI) (por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe del Mercado de Arte Global 2018 de Artprice, publicado en marzo de 2019: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:

https: // www .facebook.com / artpricedotcom (4.5 millones de seguidores)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento de Artprice http: //web.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

https://www.facebook.com/the.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

