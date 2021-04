Artmarket.com: Ein so starkes 1. Quartal wie vor der Covid-Krise, aber Artprice erkennt fünf große Änderungen

Verkaufte und nicht verkaufte Fine Art-Lose bei Q1-Auktionen seit 2000

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Abteilung Artprice räumt ein, dass „es noch ein bisschen früh ist, um die Auswirkungen der einzelnen einflussreichen Faktoren auseinanderzuhalten, die den Kunstmarkt derzeit erschüttern: Covid, Brexit, NFTs, usw. Aber ihre Folgen sind bereits sichtbar."

Artprice verstärkt also seine Bemühungen, um eine kontinuierliche Überwachung der empfindlichsten Indikatoren des Marktes sicherzustellen und ein wachsames Auge auf seine allgemeine Gesundheit zu haben. Artprice möchte die Schlussfolgerungen seiner Ökonometrie-Abteilung teilen, um zur Transparenz des Marktes beizutragen.

1. Eine Rekordanzahl an Transaktionen

Trotz der logistischen Komplikationen im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise gab es noch nie so viele Transaktionen bei Fine Art-Auktionen wie im 1. Quartal 2021. Insgesamt wurden 112.000 Lose rund um den Erdball verkauft, d.h. 6% mehr als im 1. Quartal 2019 (105.600 verkaufte Lose). Der digitale Wandel der großen Auktionshäuser hat das Aufkommen eines Online-Marktes ermöglicht, der sich besonders für das mittlere Marktsegment eignet.

2. Ein sinkender Anteil an unverkauften Werken

Als Schlüsselindikator des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt hat der Anteil an unverkauften Werken im Zeitraum 2010-2019 mit einer Schwankung zwischen 31% und 34% nur geringfügig variiert. Mit anderen Worten: Der Kunstmarkt hat sich daran gewöhnt, dass ein Drittel der zur Versteigerung angebotenen Lose ihre Mindestpreise nicht erreichen. Aber im 1.Quartal 2021 kam nur jeder vierte Verkauf (25%) nicht zustande: Die Nachfrage steigt also etwas schneller als das Angebot!

3. Eine schrittweise geografische Neuausrichtung

Die Q1-Umsatzzahlen werden in der Regel von London dominiert, wo der erste Prestige-Verkauf des Jahres stattfindet. 2021 mussten die Termine um ein paar Wochen verschoben werden, es ging aber trotzdem voran. Jedoch erschien die Dominanz der britischen Hauptstadt geschwächt: London verzeichnete im 1. Quartal 2021 37% des weltweiten Umsatzes gegenüber 48% im 1. Quartal 2019. New York schaffte es, 27% des globalen Umsatzes in den ersten drei Monaten des Jahres zu generieren und scheint der Hauptnutznießer zu sein.

4. Die NFT-Revolution

Der Verkauf des NFT-Kunstwerks Everydays von Beeple war der Beginn einer möglichen Revolution auf dem Kunstmarkt. Das Werk wurde auf einer Online-Auktion von Christie's um 69 Millionen US-Dollar mit der Kryptowährung Ethereum gekauft. So scheint dieser neue Markt noch ‚ungreifbarer' geworden zu sein, seit Sotheby's mit dem Verkauf von „The Fungible Collection", einem online in unbegrenzten Mengen angebotenen digitalen Werk des anonymen und mysteriösen Pak, 16,8 Millionen US-Dollar generierte.

5. Red-Chips entthronen Blue-Chips

Seit Ende 2020 haben Kunstauktionen rund um den Erdball ein paar überraschende Ergebnisse für sehr neue Werke erzielt. Der Journalist Scott Reyburn zitiert (in The Art Newspaper) als Beispiel den Verkauf durch Christie's von „20th Century: Hong Kong to New York" am 2. Dezember 2020 und zeigt sich überrascht, dass Dana Schutz's Bild Elevator (2017) 6,5 Millionen US-Dollar einbrachte, während Andy Warhols „Klassiker" Campbell's Soup Can (1962) um nur 6,1 Millionen US-Dollar verkauft wurde (vor allem, da letzterer 2014 noch 7,4 Millionen US-Dollar erreicht hatte). Reyburn schlussfolgert, dass die Ankunft neuer Sammler, die auf der Suche nach den neuesten Neuheiten („Red-Chips") sind, stärker ist, als der Wunsch, „Blue-Chip"-Kunstwerke zu besitzen.

www.theartnewspaper.com/analysis/the-rush-for-red-chip-art

