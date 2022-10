Artmarket.com: feira de arte Paris+ estimulará o mercado de arte francês; Artprice parabeniza Mimosa Echard, ganhadora do prêmio Marcel Duchamp de 2022

PARIS, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A organização internacional Art Basel (de propriedade do MCH Group) está prestes a abrir sua primeira feira de arte Paris+ (de 20 a 23 de outubro), que substituirá a FIAC. Essa mudança acompanha uma onda de abertura de novas galerias na capital francesa, como a Skarstedt, David Zwirner e Peter Kilchmann, bem como a adição de novas filiais da Gagosian e da Continua e a inauguração da coleção Pinault na antiga Bourse de Commerce (bolsa de comércio). Juntos, esses desenvolvimentos ilustram claramente as ambições de Paris de recuperar uma posição dominante no mercado de arte global nas eras pós-Covid e pós-Brexit.

Fine Art auction turnover in Paris, London, and Hong Kong Fine Art auction turnover by period (in 2021) Paris vs. London and Hong Kong

"Por causa de sua história, Paris sempre continuará sendo um centro da Arte Moderna e Impressionista; mas a capital francesa hoje deve estabelecer um lugar para si mesma na Arte Contemporânea e, de fato, na Arte Ultra-contemporânea, ou corre o risco de perder o trem digital definitivamente", disse thierry Ehrmann, CEO da Artmarket.com e fundador da Artprice.

"Os esforços implementados pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial demonstraram a influência que um forte mercado pode ter para estimular a criatividade artística e dar a ela visibilidade internacional. É por isso que estamos tão orgulhosos do apoio da Artmarket.com à ADIAF (Associação para a Disseminação Internacional da Arte Francesa) e do prêmio Marcel Duchamp."

Um mercado parisiense complacente

Nos últimos vinte anos, o faturamento dos leilões de obras de arte progrediu na França no mesmo ritmo que o resto do mundo, tanto em termos de volume de transações quanto de faturamento dos leilões. Mas, se nos concentrarmos exclusivamente no segmento de Arte Contemporânea (artistas nascidos após 1945), vemos que Paris gerou 3,2% do faturamento global dos leilões em 2000, mas apenas 2,6% em 2021 e somente 1,8% no primeiro semestre de 2022.

Faturamento dos leilões de Arte Contemporânea por cidade: 2000 em comparação com 2021

Nova York: USD 59 milhões em 2000 – USD 955 milhões em 2021

Hong Kong: USD 558 mil – USD 700 milhões em 2021

Londres: UDS 13 milhões em 2000 – USD 432 milhões em 2021

Paris: USD 3 milhões em 2000 – USD 73 milhões em 2021

Foi esse contexto que levou o RMN (Réunion des Musées Nationaux) a lançar uma licitação para alugar seu Grand-Palais para uma nova feira de Arte Contemporânea em Paris. Anteriormente concedido à FIAC por quase meio século, o local foi concedido agora ao MCH Group pelos próximos sete anos. As propostas inovadoras das feiras "Art Basel", organizadas pelo MCH Group em Basel, Miami e Hong Kong, devem revitalizar um mercado parisiense que se tornou um pouco complacente demais. Então, em vez da 48ª edição da FIAC, a Cidade Luz está prestes a descobrir a "grand première" da Paris+.

E o prêmio Marcel Duchamp vai para…

O mês de outubro é de suma importância para o mercado de arte parisiense, uma vez que vários eventos beneficiam-se da atração magnética de sua importante feira de Arte Contemporânea. É também uma excelente oportunidade para a ADIAF conceder o prêmio Marcel Duchamp a um dos quatro artistas selecionados este ano: Giulia Andreani, Iván Argote, Philippe Decrauzat e Mimosa Echard. A Artprice tem orgulho de apoiar essa iniciativa e parabeniza a ganhadora de 2022, Mimosa Echard.

www.adiaf.com/le-prix-marcel-duchamp-2022/

www.artprice.com/artist/544338/mimosas-echard/lots/pasts

Durante a semana de 17 a 23 de outubro, a Artprice identificou no mínimo vinte vendas de leilões de obras de arte na capital francesa. A Christie's realizará duas grandes sessões lá ("Arte Moderna" e "Avant Guarde(s)") e também distribuirá a magnífica coleção africana de Béatrice e Patrick Caput.

A Sotheby's, por sua vez, escolheu realizar suas importantes vendas de obras de arte na semana seguinte (de 24 a 26 de outubro), considerando a Paris+ e o tumulto que a acompanhará como um trampolim perfeito.

"A Phillips não abrirá uma sala de leilões tão logo na França"

A terceira maior casa de leilões do mundo em faturamento de vendas de obras de arte confirmou que não pretende realizar leilões na capital francesa. Por enquanto, a Phillips está se concentrando na dinâmica Nova York - Londres - Hong Kong para seus leilões de primeira linha em suas áreas de especialidade: Arte Contemporânea e Pós-guerra (além de relógios, joias e design).

Em contrapartida, a Bonhams está adotando uma estratégia de expansão completamente diferente com a aquisição da Cornette de Saint-Cyr, que atua na França e na Bélgica. Sem ofuscar a capital francesa, Bruxelas oferece uma oportunidade de desenvolvimento bastante natural para muitos participantes do mercado de arte parisiense. As galerias Templon, Obadia e Almine Rech estabeleceram-se gradualmente na cidade, enquanto outras preferem Genebra ou Luxemburgo, duas cidades com zona franca.



Operação "Arte Contemporânea e NFTs"

O MCH Group tornou a Arte Contemporânea a principal locomotiva de suas edições da Art Basel, selecionando apenas as galerias locais e internacionais de maior prestígio e criando sinergias com o mundo da moda e da tecnologia (o que explica o sinal "+" no nome da feira). A blockchain Tezos, de origem francesa, também se tornou uma das principais parceiras da Art Basel.

Como mencionado, Paris está tendo dificuldades de se afirmar no mercado de Arte Contemporânea e Ultra-contemporânea. Seus três melhores resultados de leilão superiores a USD 20 milhões no primeiro semestre de 2022 foram para obras de Arte Antiga e Moderna:

Mulher Caminhando [I] de Alberto Giacometti, da Givenchy Collection

de Alberto Giacometti, da Givenchy Collection A Cesta de Morangos Silvestres atribuída a Jean-Baptiste-Siméon Chardin, do Cabinet Turquin

atribuída a Jean-Baptiste-Siméon Chardin, do Cabinet Turquin Um Homem Nu com Duas Figuras reatribuída pela Christie's a Michelangelo

No primeiro semestre de 2022, o melhor resultado francês para uma obra de Arte Contemporânea (ou seja, uma obra criada por um artista nascido após 1945) limitou-se a USD 1 milhão, um limite que, este ano, já foi ultrapassado 47 vezes em Hong Kong, 51 vezes em Londres e 71 vezes em Nova York.

O mais recente Relatório do Mercado de Arte Ultra-contemporânea da Artprice by Artmarket destaca as dificuldades que a França enfrenta quando se trata de promover sua própria cena de Arte Contemporânea. Por exemplo, em 2021, pinturas de Claire Tabouret, a artista francesa com menos de 40 anos de maior sucesso em leilões, foram vendidas em Londres (49% de seu faturamento de leilões), Nova York (30%) e Hong Kong (20%).

Portanto, a Paris+ by Art Basel, tem a missão de colocar a capital francesa de volta no centro do mercado internacional de Arte Contemporânea, abraçando, ao mesmo tempo, sua história e sua especificidade.

