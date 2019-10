Artmarket.com ist zum ersten Mal bei Euronext Paris notiert und kündigt als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt eine neue Partnerschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) an

PARIS, 9. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Artmarket.com kann jetzt die von Artprice (seit 1999 weltweit führend im Bereich der Informationen über den Kunstmarkt) gesammelten und urheberrechtlich geschützten Metadaten nutzen. Nach einer Ausdehnung seines Firmengegenstandes kündigt Artmarket.com neben anderen Initiativen eine Partnerschaft mit Vahumana, Groupe TRSb, einem in Europa führenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz an.

Das Ziel von Artmarket ist es, den Kunstmarkt strukturell zu verändern, während Sotheby's mit Patrick Drahi an der Spitze in das digitale Zeitalter eintritt und Christie's seine eigene 4.0 Revolution aktiv vorbereitet.

Dank seiner berühmten ökonometrischen Abteilung Artprice genießt Artmarket.com den Status eines „Innovativen Unternehmens", ein staatliches Qualitätssiegel, das von der französischen Investitionsbank Banque Publique d'Investition (BPI) vergeben wird, die dieses Projekt unterstützt.

Thierry Ehrmann: „Artmarket.com ist so gut wie das einzige börsennotierte Unternehmen auf einem regulierten Markt (Euronext Paris), dessen alleiniger Zweck es ist, Milliarden (jährlich) von urheberrechtlich geschützten, standardisierten Metadaten auf einem Markt zu generieren, der seit Jahrhunderten ein effektiver Weltmarkt ist. Es speichert und bearbeitet in Echtzeit – auf der Basis von Künstlicher Intelligenz und Big Data – Milliarden von eingehenden kostenlosen oder bezahlten Protokollen pro Jahr."

Die Datenbanken von Artmarket verwalten ganze Terabytes an Informationen, die Artmarket.com via Artprice seit mehr als 20 Jahren unter strengster Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in jedem Land mithilfe von urheberrechtlich geschützten Prozessoren, die Algorithmen und Programme der künstlichen Intelligenz anwenden, gesammelt hat.

Am Ende des Jahres 2019 wird die neue Partnerschaft mit VaHumana Artmarket dazu befähigen,bezahlte, maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen für Millionen von Kunstsammlern und Fachleuten zu entwickeln, für die ein Standardabonnement von Artprice angesichts ihrer hochspezifischen Bedürfnisse noch nicht die optimalen Lösungen bietet.

Parallel dazu wird die Verwertung von Milliarden von Protokollen aus der Vergangenheit durch Artmarket.com mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI), den Kunstmarkt aus seiner Lethargie holen...eine Lethargie, beherrscht durch auf den Beginn des letzten Jahrhunderts zurückgehende akademische Referenzen, die sich zu Standardreferenzen Kunstmarktes entwickeln, gegenwärtig aber – da sich der Markt auf die voll digitalisierte Welt einstellt, um gegenüber dem mobilen Internet und seinen 4,5 Milliarden Nutzern (via 4G, Wi-Fi / Faser und dem besonders schnellen 5G) aufzuholen – völlig anachronistisch anmuten.

Artmarket.com wird daher bald eine Reihe bezahlter Produkte und Dienstleistungen, die direkt auf der Grundlage von KI und Big Data generiert werden, zunächst seinen 6300 Partner-Auktionshäusern anbieten, um sie bei ihrer Anpassung an das digitale Zeitalter zu unterstützen. Die Produkte und Dienstleistungen werden auf einer völlig neuen Definition der Segmente und Cluster des Kunstmarktes beruhen, eine, die mit der Realität des Kunstmarktes des 21. Jahrhunderts übereinstimmt; sie werden unseren Kunden einen ganz wesentlichen und unverzichtbaren wirtschaftlichen Vorteil verschaffen.

Für alle weiteren Fragen empfehlen wir Ihnen die Lektüre der Pressemitteilung vom 9. September 2019.

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/09/09/artprice_com-va-s_appeler-artmarket_com-pour-etre-l_acteur-global-du-marche-de-l_art-a-son- age-of-30-September-2019

Copyright 1987-2019 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Über Artmarket

Artprice ist Eurolist by Euronext Paris, SRD long only und Euroclear notiert: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Unter dem nachstehenden Link finden Sie eine Videopräsentation über Artmarket und seine Abteilung Artprice: https://en.artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden im Jahr 1997 von ihrem Geschäftsführer, Thierry Ehrmann gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von Groupe Serveur (Gründung im Jahr 1987) kontrolliert.

Siehe beglaubigte Biografie in Who's who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho -Thierry-ehrmann.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt; das Unternehmen verfügt neben anderen Strukturen über die Abteilung Artprice, eine weltweit führende Struktur in Erfassung, Management und Nutzung historischer und zeitgenössischer Informationen über den Kunstmarkt in Datenbanken, die über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse über mehr als 700 000 Künstler enthalten.

Artprice Images® verschafft Zugang zur größten Bilder-Datenbank der Welt. Sie enthält nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder und Photographien oder radierte Reproduktionen von Kunstwerken vom Jahr 1700 bis Heute, die von unseren Historikern kommentiert wurden.

Artmarket sammelt durch seine Abteilung Artprice fortwährend Daten von 6300 Auktionshäusern und erzeugt Schlüsselinformationen über den Kunstmarkt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7 200 Veröffentlichungen). Seine 4,5 Millionen „Mitglieder mit Zugangsdaten" haben Zugriff zu Werbung, die von anderen Mitgliedern in das Internet gestellt wird und Zugang zu einem Netzwerk (Global Standardized Marketplace®), das heute ein weltweit führender, standardisierter Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken (fester Preis oder Bieterpreis) ist; die Auktionen unterliegen Absatz 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuches.

Artmarket (und seine Abteilung Artprice) wurden im November 2018 zum zweiten Mal für weitere 3 Jahre mit dem Qualitätszeichen „Innovative Company" ausgezeichnet, das von der französischen Banque Publique d'Investissement (BPI) verliehen wird; die BPI unterstützt das Unternehmen und sein Projekt, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu stärken.

Der Jahresbericht 2018 über den globalen Kunstmarkt von Artprice by Artmarket, veröffentlicht im März 2019: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Index der Pressemitteilungen, die von der Abteilung Artprice von Artmarket in das Internet gestellt wurden:

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Verfolgen Sie mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice die Entwicklung des Kunstmarktes in Echtzeit auf Facebook und Twitter:

https: // www .facebook.com / artpricedotcom 4,5 Millionen Anhänger

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Alchemie und die Welt von Artmarket und seiner Abteilung Artprice http: //web.artprice.com/video mit Firmensitz im berühmten Organe Contemporary Art Museum „The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4 Millionen Anhänger)

https://vimeo.com/124643720

https://www.facebook.com/the.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Kontakt: Artmarket.com und seine Abteilung Artprice

Kontakt: thierry Ehrmann, ir@artprice

24/7 Artprice live auf Twitter und Facebook mit 50 Posts pro Tag – exklusive, weltweite Informationen über den Kunstmarkt

24h/24 Artprice – live auf Twitter und Facebook: 50 Posts/Tag – exklusive Informationen über den weltweiten Kunstmarkt

Artprice auf Twitter

Artprice auf Facebook

Artprice auf Google+

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg

Related Links

https://www.artprice.com



SOURCE Artprice.com