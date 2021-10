Artmarket.com: la FIAC mantiene un pie en el mundo virtual mientras promueve París, el cuarto más dinámico del mundo según el último informe de Artprice

Desglose de la facturación en subastas de obras de arte en H1 2021

Robert Delaunay, La Tour Eiffel (1928)

Thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "Puede que la FIAC online no sea el evento principal, pero esta versión (que cuenta con 40 galerías adicionales) refleja un profundo cambio en el mundo del arte, con la coexistencia de dos mercados: uno físico con la FIAC (y sus exposiciones/instalaciones en el exterior, incluida una majestuosa escultura de Alexander Calder en la Place Vendôme), y el otro, totalmente online, que todo el mundo puede visitar desde sus casas en fiac.viewingrooms.com".

El mercado del arte no se limita a los NFT...

Desde hace seis meses, el mundo del arte está entusiasmado con el servicio blockchain, una tecnología que hizo una entrada espectacular en el mundo de las subastas en marzo de 2021 con la venta del NFT Everydays de Beeple por 69,4 millones de dólares en Christie's Nueva York. A este le siguieron los NFT de Pak en Sotheby's y los NFT de Mad Dog Jones en Phillips, los cuales provocaron un gran revuelo en los medios de comunicación y sacudieron sustancialmente el concepto de creación artística y su modo de circular a principios del siglo XXI.

En su informe sobre el mercado del arte del primer semestre de 2021(https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021) Artprice señala, sin embargo, que las ventas públicas de los NFT sólo representan el 2% de la facturación global de las subastas de obras de arte, un mercado nicho, repartido entre Nueva York (90%) y Hong Kong (9%) y que representó menos de 100 lotes en total durante el primer semestre de 2021.

El mercado tradicional de la pintura sigue siendo 35 veces mayor que el de los NFT. Sin embargo, en sólo seis meses de existencia, este último ya duplica al mercado de la fotografía, que ha vendido 10.000 lotes, pero por sólo 66 millones de dólares (el doble de lo recaudado por las ventas de NFT en el mismo periodo).

París: prudente, pero sin retroceder

Como cada otoño, la capital francesa acoge una extraordinaria oferta de exposiciones que abarca casi toda la historia del arte: desde Botticelli en el Museo Jaquemart-André hasta Georg Baselitz y Georgia O'Keeffe en el Centro Pompidou, pasando por la Colección Morozov en la Fundación Louis Vuitton y la recién inaugurada Colección Pinault en la Bourse de Commerce.

Al mismo tiempo, Almine Rech y la Galerie Perrotin presentan la obra de una de las más talentosas representantes de la creación artística francesa actual, Claire Tabouret. Otras dos galerías, Lévy Gorvy y Nathalie Obadia, exponen obras de la artista afroamericana Mickalene Thomas.

Los 3 primeros artistas franceses vivos por volumen de ventas en las subastas (primer semestre de 2021)

Pierre Soulages (1919): 30.680.000 $ Claire Tabouret (1981): 3.011.000 $ Robert Combas (1957): 2.820.000 $

París quiere ser ecléctica y vanguardista, como se refleja en la concesión este año del Premio Marcel Duchamp (que Artprice está muy orgulloso de apoyar) a Lili Reynaud Dewar. Mientras tanto, la 4ª Bienal Internacional de Artes Digitales se celebra actualmente en el Centquatre-Paris.

Aún por detrás de Londres

El mercado de arte parisino espera beneficiarse del Brexit. Destacados galeristas como Lévy Gorvy y David Zwirner han abierto un espacio parisino en previsión del aislamiento del mercado británico y Larry Gagosian inaugura un tercer espacio en la capital francesa. Pero desde la salida oficial del Reino Unido de la UE, el equilibrio entre las dos capitales no ha cambiado tanto.

Durante la Frieze Week se subastaron con éxito en Londres obras de gran calidad de Basquiat, Richter y Hockney, lo cual aportó cierta tranquilidad al mercado local. Y la reaparición de la obra Girl with Balloon de Banksy, que se autodestruyó parcialmente en 2018 tras venderse por 1,4 millones, y que ha sido rebautizada como Love is in the bin generó un 'evento' espectacular, y un espectacular resultado de 25,4 millones.

En París no se espera que ningún lote ofrecido por Christie's o Sotheby's alcance tales cotas durante la FIAC, a pesar de la venta de algunas excelentes piezas vanguardistas de Magritte, Manet y Picabia, entre otras... Así, mientras las galerías muestran las mejores creaciones contemporáneas en la FIAC y en sus respectivos puntos de venta, las casas de subastas siguen recordándonos que París ha sido durante mucho tiempo la capital mundial del arte...

Imágenes: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/10/image1-artmarket-artprice_categories-NFT.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/10/image2-Robert-DELAUNAY-La-Tour-Eiffel.jpeg]

