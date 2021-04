Artmarket.com: Los resultados del primer trimestre siguen siendo tan buenos como antes de la crisis del Covid, pero Artprice identifica cinco cambios

Lotes de obras artes vendidos y no vendidos en subastas en el primer trimestre desde el año 2000

thierry Ehrmann, presidente y fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice, reconoce que "aún es un poco pronto para desentrañar los efectos de cada uno de los poderosos factores que actualmente sacuden el mercado del arte: Covid, Brexit, NFT, etc. Pero sus consecuencias ya son visibles".

Por ello, Artprice está redoblando sus esfuerzos para garantizar el seguimiento continuo de los indicadores más sensibles y así controlar la salud general del mercado del arte. Artprice quiere compartir las conclusiones de su departamento de econometría para contribuir a la transparencia del mercado.

1. Un número récord de transacciones

A pesar de las complicaciones relacionadas con la crisis sanitaria, las transacciones en las subastas de obras de arte nunca han sido tan numerosas como en el primer trimestre de 2021. Se vendieron un total de 112.200 lotes en todo el mundo, es decir, un 6% más que en el primer trimestre de 2019 (105.600 lotes). La transición digital llevada a cabo por las principales casas de subastas ha permitido la aparición de un mercado online especialmente adaptado al Middle market.

2. Una tasa decreciente de lotes no vendidos

Indicador clave del equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado, la tasa de lotes no vendidos ha variado muy poco en el periodo 2010-2019, fluctuando entre el 31% y el 34%. En otras palabras, el mercado del arte se ha acostumbrado a que un tercio de los lotes ofrecidos en subasta no alcancen sus precios de reserva. Pero en el primer trimestre de 2021, solo una de cada cuatro ventas (25%) fracasó: la demanda, por tanto, está aumentando un poco más rápido que la oferta.

3. Un reequilibrio geográfico progresivo

La facturación del primer trimestre suele estar dominada por Londres, que acoge las primeras ventas de prestigio del año. En 2021, la agenda tuvo que aplazarse varias semanas, pero siguió adelante. Sin embargo, el dominio de la capital británica parece haberse debilitado: Londres representó el 37% de los ingresos de las ventas globales durante el primer trimestre de 2021, frente al 48% del primer trimestre de 2019. Nueva York, que logró generar el 27% de la facturación global en los tres primeros meses del año, parece ser la principal beneficiada.

4. La revolución NFT

La venta del NFT Everydays de Beeple marca el inicio de una posible revolución en el mercado del arte. Esta obra fue adquirida por 69 millones de dólares en una subasta online de Christie's mediante la criptodivisa Ether. De hecho, la "intangibilidad "de este nuevo mercado ascendió un peldaño más con la venta de "The Fungible Collection" en Sotheby's por 16,8 millones de dólares. Se trata de una obra digital puesta a la venta en cantidades ilimitadas, creada por el anónimo y misterioso artista Pak.

5. Los "Red-chips" destronan a los "Blue-chips"

Desde finales de 2020, las subastas de arte de todo el mundo han obtenido resultados sorprendentes en obras muy recientes. El periodista Scott Reyburn (en The Art Newspaper) cita como ejemplo la venta de "20th Century: Hong Kong to New York" organizada por Christie's el 2 de diciembre de 2020 y dice que le sorprendió que el lienzo Elevator (2017) de Dana Schutz alcanzara los 6,5 millones de dólares y que el clásico Campbell's Soup Can (1962) de Andy Warhol se vendiera por solo 6,1 millones (sobre todo porque este último alcanzó los 7,4 millones en 2014). Reyburn concluye que la llegada de nuevos coleccionistas en busca de las últimas novedades ("red-chips") está superando el deseo de poseer obras "blue-chip".

SOURCE Artmarket.com