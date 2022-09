Artmarket.com presenta el informe semestral de Artprice 2022: el mercado del arte vuelve a crecer con fuerza en occidente

PARÍS, 12 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La facturación mundial de las subastas de obras de arte aumenta un 8,8% en el primer semestre de 2022, a pesar de una nueva ola de Covid-19 en China. Artprice ha contabilizado un número récord de transacciones en subastas en todo el mundo y observa un creciente interés por las obras de artistas de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, cuyos precios son muy volátiles.

Cuatro indicadores de la salud de la actividad mundial de subastas de obras de arte en el primer semestre de 2022

thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com: "Un estudio exhaustivo de los resultados de las subastas públicas revela una competencia en aumento entre Nueva York, Londres y Hong Kong. Esta competencia está inflando rápidamente los precios de las obras de los jóvenes artistas hasta niveles que habitualmente estaban reservados a los grandes maestros. Con motivo de las ferias Frieze London y Paris+ (esta última dirigida por Art Basel), Artprice publicará un reportaje dedicado exclusivamente al arte "ultra contemporáneo": un término que designa una dinámica que se desarrolla en torno a artistas menores de 40 años, como Matthew Wong, Avery Singer y Refik Anadol.

El análisis del mercado del arte que se presenta en este informe del primer semestre de 2022 se basa en los resultados de las subastas públicas de obras de arte registradas por Artprice y sólo se ocupa de pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, grabados, vídeos, instalaciones, tapices, así como a los NFT, y excluye las antigüedades, los bienes culturales anónimos y el mobiliario. Todos los precios indicados en este Informe se refieren a los resultados de las subastas públicas, incluidas las tasas de los compradores, y el signo $ se refiere al dólar estadounidense.

CIFRAS CLAVE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022

● La recaudación de las subastas de obras de arte de todo el mundo ha alcanzado los 7.490 millones de dólares.

● El 5º periodo más próspero del mercado del arte jamás registrado.

● Un aumento del 8,8% respecto al primer semestre de 2021.

● Un récord de 326.000 lotes vendidos en el primer semestre de 2022, frente a los 313.400 del primer semestre de 2021

● Christie's ha obtenido el segundo mejor resultado de una subasta de arte de todos los tiempos, con 195 millones de dólares.

● La tasa de no vendidos asciende al 31% frente al 27% del primer semestre de 2021.

● Con una facturación de 3.270 millones de dólares, Nueva York se ha posicionado claramente como el primer mercado del mundo.

● En segundo y tercer lugar, Londres ha obtenido1.430 millones de dólares y Hong Kong 610 millones.

● No muy lejos, el mercado de arte parisino ha generado 518 millones de dólares y atraído a un número creciente de instituciones internacionales.

● Christie's y Sotheby's representan el 38% de la facturación mundial de obras de arte.

● La Colección Macklowe se ha convertido en la más cara jamás vendida en el mundo, generando 922 millones de dólares.

● 180 NFT vendidos en subasta generando 8,5 millones de dólares.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL ARTE

A medida que la crisis sanitaria disminuye en todo el mundo, las subastas de obras de arte se instalan en una tasa de no vendidas del 31%, casi una de cada tres obras puestas a la venta. Este nivel corresponde a una media estable en los últimos veinte años, fluctuando entre el 36% en 2009 y el 27% en 2021. De hecho, este indicador clave del mercado ha reaccionado de forma muy diferente a como lo hizo en la última gran crisis que afectó al mercado mundial del arte, la crisis financiera de 2009. Entonces, los coleccionistas decidieron asumir menos riesgos financieros, mientras que la crisis sanitaria de 2021 hizo que los compradores se movieran a un nuevo canal de venta totalmente desmaterializado.

En el primer semestre de 2022, el mercado ha encontrado un nuevo equilibrio gracias a la coexistencia de dos canales de venta diferentes y complementarios (uno físico y otro digital), lo que ha permitido que las transacciones en las subastas hayan mantenido un ritmo saludable alcanzando la cifra histórica de 326.000 lotes de obras de arte en seis meses. En el primer semestre de 2022, este volumen ha aumentado aún más hasta alcanzar una dimensión sin precedentes, a pesar del aplazamiento de muchas subastas en China (cuya facturación ha descendido un 53%) debido a una nueva ola de Covid-19.

Estados Unidos (con un 42% más que en el primer semestre de 2021) y el Reino Unido (con un 26% más) han encabezado el crecimiento. Los dos poderosos mercados anglosajones han representado por sí solos exactamente dos tercios de la facturación mundial en las subastas de arte. China, por su parte, sólo ha supuesto el 12%, resultado que debe en gran parte a Hong Kong, que representa el 70% del valor de todo el mercado de arte chino (incluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán).

Francia sigue creciendo (+14%) y se consolida en el cuarto puesto, por delante de Alemania (-5%), tras sus sensacionales resultados en 2021. Además de la presencia de Christie's y Sotheby's, varios operadores de subastas parisinos han obtenido resultados excepcionales: Artcurial (+42%) y Aguttes (+154%), entre otros. Mientras tanto, la capital francesa atrae a un número creciente de grandes actores internacionales como David Zwirner, y las galerías Gagosian y Continua han abierto nuevos espacios en Francia. París se congratula de la próxima llegada de Hauser & Wirth, así como de la apertura de una sala de subastas de Phillips. Bonhams ha adquirido la casa francesa Cornette de Saint-Cyr (que opera en París y Bruselas). Por último, la compañía Art Basel será a partir de ahora la organizadora oficial de la feria internacional de arte de otoño organizada en el Grand Palais de París, denominada Paris+, que sustituirá a la FIAC.

Japón y Suiza también han tenido un excelente comienzo en 2022, con aumentos del 74% y el 145% en sus respectivas facturaciones en subastas. Sin competir directamente con Hong Kong (que aún lo supera en siete veces), Tokio se está posicionando en el continente asiático como centro de los principales artistas contemporáneos, como Andy Warhol, Yoshitomo Nara, Yayoi Kusama, pero también jóvenes talentos como Mr Doodle y Ayako Rokkaku (nacida en 1982), cuyas ventas en subasta ya han superado los 18,6 millones de dólares este año. Por su parte, Suiza sigue haciéndose un hueco en el mercado del arte postimpresionista y moderno, con la venta de importantes obras de Ferdinand Hodler, Alberto Giacometti y Marc Chagall.

TENDENCIAS: NFT Y ARTE ULTRA CONTEMPORÁNEO

Impulsados al foco de atención en marzo de 2021 con un primer resultado en subasta pública de 69,4 millones de dólares, los NFT (Token no fungibles) han creado una especie de revolución en el mercado del arte, con un nuevo tipo de obra, nuevos coleccionistas y una nueva moneda.

De los 277 NFT subastados en el primer semestre de 2022, el 65% se ha vendido por un precio medio de 47.000 dólares. Esta situación es muy diferente a la del segundo semestre de 2021, en el que se pusieron a la venta 225 NFT, de los que el 86% alcanzó un precio medio de 520.000 dólares. Human One (2021) de Beeple alcanzó casi 29 millones de dólares el pasado mes de noviembre en Christie's, mientras que el mejor resultado de NFT en el primer semestre de 2022 ha sido de apenas 1,38 millones de dólares para Living Architecture: Casa Batlló (2022) de Refik Anadol.

Los 104 CriptoPunks que Sotheby's anunció en febrero de 2022 fueron finalmente retirados en la víspera de su venta programada. La retirada de dicho lote, estimado entre 20 y 30 millones de dólares, pone de manifiesto hasta qué punto los agentes del mercado de los NFT siguen siendo un tanto escépticos con respecto al servicio prestado por los intermediarios tradicionales. No sólo son caros (los costes de las transacciones ascienden a una media del 20%, frente al 2% o 3% de las plataformas de NFT), sino que además se rigen por un calendario mucho menos flexible. No obstante, las grandes casas de subastas siguen queriendo participar en este mercado emergente, aunque sólo venden muy raramente grandes colecciones de NFT (BAYC, WoW, etc.). Por el momento, no parece que estos proyectos necesiten el marketing ni la legitimidad de las casas de subastas acreditadas.

Al mismo tiempo, la volatilidad de las criptomonedas ha exacerbado la desconfianza de los coleccionistas tradicionales ante este mercado disruptivo. Afortunadamente, esta pausa proporcionará a un buen número de artistas, marchantes, coleccionistas e instituciones, empezando por los museos, la oportunidad de interesarse por las obras digitales y de plantearse la adquisición de NFT sin la presión de las ventas récord y la sobremediatización.

https://www.artprice.com/nft

El fenómeno de los NFT surge del mismo entusiasmo que Artprice está observando por la obra de jóvenes artistas, algunos de los cuales están obteniendo resultados multimillonarios récord incluso antes de que su obra haya sido expuesta en un gran museo o de que hayan disfrutado de una exposición individual en alguna galería. Los recientes récords en subastas de artistas menores de 40 años (cuyas obras muy recientes ya cotizan en el mercado secundario) serán analizados por el próximo Informe de Arte Ultra Contemporáneo de Artprice que se publicará en octubre de 2022. Esta será, en particular, una oportunidad para destacar el éxito y la influencia cada vez mayor de las jóvenes pintoras.

Los 10 mejores récords personales de artistas vivos menores de 40 años en subasta en el primer semestre de 2022

©artprice.com

1. Avery Singer (1987): 5.253.000$

2. Christina Quarles (1985): 4.527.000$

3. Jennifer Packer (1984): 2.349.000$

4. María Berrio (1982): 1.562.500$

5. Robbie Barrat (1999): 841.317$

6. Robert Nava (1985): 639.401$

7. Issy Wood (1993): 588.042$

8. Lauren Quin (1992): 588.042$

9. Louis Fratino (1993): 365.400$

10. Jordy Kerwick (1982): 277.200$

CINCO RESULTADOS EXCEPCIONALES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

Shot Sage Blue Marilyn, de Andy Warhol, suscitó la segunda puja más alta de la historia en una subasta de arte. Por primera vez desde el Salvator Mundi de Leonardo Da Vinci en noviembre de 2017 (hace cuatro años y medio), el mercado de la gama ultra-alta vuelve con un resultado que vuelve a cuestionar la noción de obra maestra absoluta y su valor. La venta benéfica que produjo este resultado fue garantizada por Christie's y se cerró con un resultado de 195 millones de dólares (incluyendo los honorarios). El "cuadro" fue adquirido por el propio Larry Gagosian, el poderoso galerista que ya había vendido el lienzo a Thomas Ammann a principios de los años ochenta.

https://www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26798865/shot-sage-blue-marilyn?p=1

La casa de subastas francesa Artcurial tuvo el honor de presentar un excepcional bodegón de Jean-Baptiste Chardin, Le panier de fraises des bois, pintado en 1761 y expuesto ese mismo año en el Gran Salón de París. Aunque se trata de la primera aparición de este cuadro en una subasta, el experto en arte Eric Turquin insiste en la inmensa importancia histórica de la obra, importancia de la que dan fe las etiquetas del reverso del cuadro, que ha sido incluido en numerosas exposiciones de prestigio en todo el mundo. La obra maestra de Jean-Baptiste Chardin, un cuadro delicado y mágico, se estimó entre 13 y 16 millones de dólares y finalmente se vendió por 26,8 millones.

https://www.artprice.com/artist/45915/jean-baptiste-simeon-chardin/painting/26388579/le-panier-de-fraises-des-bois?p=1

La mayor sensación del año ha sido, sin duda, el lienzo The Sugar Shack (1976) de Ernie Barnes (1938 - 2009). El año pasado, el pintor afroamericano estableció un nuevo récord de subasta con 550.000 dólares. Pero el 12 de mayo de este año, Christie's propuso su cuadro The Sugar Shack (1976) en Nueva York con una estimación de 150.000 a 200.000 dólares. La obra se vendió finalmente por 15.275.000 dólares, más de 100 veces la estimación más baja. En los días y semanas siguientes, se ofrecieron otros seis importantes cuadros de Ernie Barnes en Christie's y Bonhams, y todos ellos se vendieron muy por encima de sus estimaciones.

El año pasado, la artista japonesa Yayoi Kusama se convirtió en la primera mujer en entrar en el Top 10 mundial de artistas performing calculado por Artprice (todos los periodos de creación combinados). También ha sido la tercera artista viva mejor valorada del año, por detrás de Gerhard Richter y Banksy. Este año, Yayoi Kusama ha repetido la jugada con 208 lotes vendidos en todo el mundo por más de 115 millones de dólares. También estableció un nuevo récord de subasta cuando su obra Untitled (Nets) (1959) alcanzó los 10,5 millones de dólares en Phillips el 18 de mayo de 2022.

https://www.artprice.com/artmarketinsight/yayoi-kusama -at-last-a-female-artist-in-the-global-top-10

Matthew Wong habría cumplido 38 años si no se hubiera quitado la vida en 2019. Desde su muerte, sus cuadros han tenido un éxito impresionante en las salas de subastas. El 19 de mayo de 2022, su Night Watcher (2018) fue adquirido por 5,9 millones de dólares en Christie's Nueva York. En el primer semestre de 2022, Matthew Wong ocupó el puesto 52 en la clasificación mundial de artistas por facturación en subasta (todos los periodos de creación combinados), un éxito que tiene cierto sabor a Basquiat, aunque el lugar de Wong en la historia del arte aún no haya sido reconocido.

Lea el informe sobre el mercado mundial del arte para el primer semestre de 2022 de Artprice.com en línea:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

La información y los estudios econométricos elaborados por Artmarket.com tienen com único fin analizar y comprender las realidades estadísticas del mercado del arte y no deben considerarse en ningún caso como un consejo, una sugerencia o una solicitud para invertir en el mercado del arte.

