Artmarket.com publica el informe global del mercado del arte de Artprice 2021

El rendimiento del mercado mundial del arte en 2021 no tuvo precedentes, dejando atrás la tragedia histórica de la pandemia de la Covid 19.

Los datos del mercado muestran un aumento espectacular del 60% en la facturación de las subastas en 2021 si lo comparamos con 2020, a pesar de la continuación de la pandemia. La migración del mercado del arte a la esfera virtual de Internet ya es una realidad en los 5 continentes, relegando casi a la historia la necesidad de las salas de subastas físicas.

Las ventas en línea en directo de las casas de subastas aumentaron un 720% en todo el mundo durante los dos años de la pandemia de la COVID. Este nivel de crecimiento se anticipó previamente para el periodo 2025-2027.

Artprice by Artmarket se complace en anunciar la publicación de su 24 Informe Global del Mercado del Arte (2021), disponible de forma gratuita, completa y en tres idiomas, de forma online y en formato PDF:

Inglés: https://imgpublic.artprice.com/pdf/the-art-market-in-2021.pdf

Francés: https://imgpublic.artprice.com/pdf/le-marche-de-lart-en-2021.pdf

Mandarino: https://imgpublic.artprice.com/pdf/zh-the-art-market-in-2021.pdf

Principales datos del mercado para 2021:

La facturación mundial de las subastas de arte alcanzó los 17.080 millones de dólares, un aumento del 60% en comparación con 2020.

La facturación de las ventas de Bellas Artes en Occidente aumentó un 68% hasta un total de 10.900 millones de dólares.

Los ingresos por ventas de bellas artes en China crecieron un 43% hasta un total de 5.900 millones de dólares.

El número de lotes intercambiados en subastas en todo el mundo alcanzó un récord histórico de 663.900, un 29% más.

El precio promedio de los lotes vendidos fue de 25.730 dólares y el precio medio fue de 930 dólares.

La tasa de no vendidos se contrajo al 31% gracias principalmente a las ventas online.

El índice de Arte Contemporáneo mostró un crecimiento de +3%.

El Arte Contemporáneo representó el 20% del Mercado del Arte, frente al 3% en 2000.

Beneficios mundiales de las subastas de bellas artes

Infográfica- https://mma.prnewswire.com/media/1766212/Global_turnover_Infographic.jpg

Soft Power

Con una facturación total de 5.950 millones de dólares (35% del total mundial), China obtuvo más ingresos en subastas de bellas artes que Estados Unidos con un total de 5.790 millones de dólares (34%).

Con un total de 1.990 millones de dólares, el Reino Unido bajó un 10% en comparación con el nivel que registró en 2019.

Los tres principales mercados nacionales en el mercado mundial del arte representaron el 80% de la facturación mundial en subastas de arte.

Por primera vez en su historia, el total anual de Francia superó los 1.000 millones de dólares en una subasta, convirtiéndose por fin en un actor importante en el mercado mundial del arte.

El mercado alemán se aseguró el quinto lugar en la clasificación a nivel mundial y atrajo a Sotheby's a Colonia.

Corea del Sur multiplicó por cuatro su facturación en subastas de arte, generando 237 millones de dólares.

China en primera posición

Este informe muestra que China ha vuelto a alcanzar la primera posición en el ranking nacional mundial en términos de dinamismo en subastas de arte, demostrando muy claramente su condición de 'competidor serio' frente a Estados Unidos. Si bien el mercado de China tiene sus propios códigos, esto lo hace aún más interesante y también es la razón por la cual la asociación editorial entre Artprice y Artron es emocionante y extremadamente relevante para la realidad global de un mercado que cambia rápidamente.

10 países principales de las subastasde bellas artes y NFT (evolución frente a 2020)

1. China (Artron): 5.953.355.500 dólares (+43,0%) 2. Estados Unidos: 5.794.793.900 dólares (+102,3%) 3. Reino Unido: 1.996.657.600 dólares (+28,6%) 4. Francia: 1.008.464.700 dólares (+71,8%) 5. Alemania: 356.967.400 dólares (+18) 6. Corea del Sur: 237.290.600 dólares (+369,90%) 7. Italia: 212.554.100 dólares (+49,1%) 8. Suiza: 193.884.700 dólares (+74,7%) 9. Japón: 167.464.400 dólares (+75,6%) 10. Polonia: 142.070.800 dólares (+66,5%)

Casas de subastas

Sotheby's y Christie's acaparan el 49% del mercado mundial de subastas de arte con 4.400 millones de dólares y 4.000 millones de dólares respectivamente.

Poly y China Guardian están bastante rezagados, con 824 millones de dólares y 677 millones de dólares.

Poly y Phillips se asociaron en Hong Kong y juntaron 175 millones de dólares.

Ketterer, con 97 millones de dólares en 2021, fue la casa de subastas líder en Europa continental.

Artcurial, la principal casa de subastas de Francia, vendió 3.800 obras de arte por valor de 91 millones de dólares.

Artistas y subastas

En 2021, un lote recaudó más de 100 millones de dólares: Mujer sentada de Pablo Picasso (1932) en Christie's Nueva York.

En 1997, la misma pintura se vendió por 7,5 millones de dólares.

En 2021, Picasso, Basquiat, Warhol, Richter y Zhang Daqian fueron los artistas más exitosos en subastas en el mundo.

Beeple fue el artista vivo más caro del año, con un lote que alcanzó los 69,4 millones de dólares.

Gerhard Richter y Banksy son los artistas vivos más exitosos del mundo en una subasta.

Banksy totalizó 1.186 obras vendidas por 206 millones de dólares, incluido un nuevo récord de 25,4 millones de dólares.

Yayoi Kusama es la primera mujer en la historia en unirse al Top 10 de artistas globales de Artprice por facturación.

Jean-Michel Basquiat se convirtió en el segundo artista más exitoso del mundo, después de Picasso.

Por primera vez, cinco importantes obras de Basquiat se vendieron en Hong Kong.

Principales tendencias

1. Los NFT ofrecen una forma completamente nueva de coleccionar:

Los resultados de los trabajos de Beeple, Pak, Larva Labs, Yuga Labs han hecho inevitable este nuevo mercado.

En cuanto llegaron a la subasta, los 279 lotes NFT alcanzaron los 232,4 millones de dólares (más que el segmento de fotografía)

2. Los artistas jóvenes batieron el récord de precocidad (el denominado fenómeno de "chip rojo"):

Beeple (40 años), Avery Singer (34 años), Fewocious (18 años) alcanzaron precios desorbitados.

3. La demanda de obras de artistas africanos y artistas de la diáspora africana mostró una enorme vitalidad.

Mercado de arte 3.0: NFT, metaverso y blockchain

Thierry Ehrmann, consejero delegado y fundador de Artmarket.com y su departamento Artprice, explicó:

"Internet 2.0 hizo posible estar en Internet. Internet 3.0 ahora está sucediendo en Internet. Durante 2021, con la COVID cobrando tantas vidas y dominando por completo nuestra vida diaria y nuestro vocabulario, el famoso diccionario Collins todavía consideraba la palabra "NFT" como la "palabra del año" más importante". Muy controvertido, el término es importante no solo por haber estado en boca de todos, sino porque lleva dentro las semillas de una revolución digital que está impactando el mercado del arte de una manera que no hemos visto en cinco siglos. Es por eso que nuestro Informe del Mercado del Arte 2021 comienza con este término".

Para comprender completamente el impacto histórico de las NFT dentro del mundo del arte en 2021, debemos remontarnos al Renacimiento cuando ocurrió un cambio de paradigma similar. Gracias a la imprenta de Johannes Gutenberg, los artistas pudieron, por primera vez, imprimir sus primeras ediciones. Esto representó una importante transferencia de poder a manos de los artistas.

Esta evolución permitió a los artistas, por primera vez en la historia, generar ingresos y controlar su propia producción en sus talleres y fábricas. En la actualidad, con los NFT, estamos experimentando un cambio de paradigma similar con la misma importancia histórica.

El Metaverso no trata de 3D o 2D. Trata de la desmaterialización del estado físico a un nuevo mundo donde las experiencias que alguna vez fueron imposibles ahora son accesibles.

Durante este siglo XXI de la Ilustración, el mundo del arte se reconfigurará en torno a la creación y la economía virtual (pero muy real), dando finalmente el apoyo necesario a una población de creadores mucho mayor.

La singularidad sigue siendo la firma más hermosa, incluso dentro del mundo virtual del Metaverso.

La desmaterialización del Mercado del Arte a través de Internet tomó aproximadamente 30 años. Con el mundo de los NFT y el Metaverso, Internet ya no es solo un vehículo de tránsito para el mercado del arte... es donde se creará e intercambiará el arte mismo. Estamos entrando en una dimensión totalmente nueva.

Distribución geográfica de los beneficios de las subastas de bellas artes en 2021

Infográfica- https://mma.prnewswire.com/media/1766214/Geographical_distribution.jpg

En resumen, a pesar de estar fuertemente impactado por la pandemia, una tragedia global sin precedentes en la historia de la economía moderna, el mercado del arte ha logrado repuntar mediante la adopción de la tecnología digital en un tiempo récord. Este cambio ha permitido un crecimiento exponencial de +60%, a pesar de la continuación de la pandemia más o menos en todas partes de los cinco continentes del mundo. En Occidente, este espectacular crecimiento anual alcanzó incluso el +68%, un nivel de crecimiento no visto en 25 años.

