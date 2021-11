Artmarket.com: Tras Paris Photo, Artprice analiza el mercado de la fotografía desde una perspectiva DAFO/NFT

Análisis DAFO del mercado fotográfico

Facturación anual de las subastas de fotografías en comparación con los NFT

thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "La mayoría de los fotógrafos actuales trabajan con cámaras digitales y retocan sus fotos en sus ordenadores.

Sus fotos están completamente desmaterializadas y no hay razón para que no circulen con mucha más fluidez junto a los NFT. Sin embargo, todavía hay que resolver una serie de cuestiones jurídicas relacionadas con estos nuevos activos".

Una nueva tecnología totalmente adaptada a la fotografía digital

Aunque el segmento de la fotografía en el mercado del arte se ha contraído un poco en los últimos diez años, los primeros NFT que han llegado a las ventas públicas han sido acogidos con un inmenso entusiasmo, sobre todo en Asia y particularmente en Hong Kong.

La antigua colonia británica ha registrado durante este periodo un crecimiento excepcional del mercado del arte, impulsado por las deslumbrantes ventas de arte contemporáneo. Desgraciadamente, los coleccionistas asiáticos nunca han sido aficionados a la fotografía y ninguna foto ha superado el millón de dólares en Hong Kong. El año pasado, el mejor resultado allí fue para una obra de Wade Guyton por 390.000 dólares, que es a su vez el tercer mejor resultado de una subasta de fotografía en la historia de las subastas de Hong Kong. Mientras tanto, cinco NFT ya han superado el umbral del millón de dólares en Hon Kong en los últimos seis meses.

Nuevas perspectivas de expansión del mercado

Hasta ahora, la fotografía ofrecía una de las escasas soluciones para comercializar un conjunto de obras conceptuales y hacerlas entrar en colecciones privadas. Desde Marina Abramovic hasta Andy Goldsworthy o Matthew Barney, la fotografía ofrecía una forma sencilla de inmortalizar una performance o una instalación y dar a los coleccionistas la posibilidad de adquirir un registro de la misma.

Los NFT podrían cambiar esta situación: sólo hay que ver cómo esta tecnología ya está abriendo nuevas posibilidades en el mundo del deporte. Ya hay ligas enteras, equipos, jugadores y fabricantes de equipación que imaginan productos NFT capaces de ofrecer el tipo de nuevas experiencias que las generaciones más jóvenes (15-30 años) adoran. Los NFT no solo ofrecen una forma incomparablemente más eficiente de intercambiar bienes desmaterializados (de forma segura, instantánea y sin el control de un organismo central), sino que también abren innumerables perspectivas en cuanto a la gestión de estos bienes, gracias a los contratos inteligentes.

Un mercado poco dinámico

El mercado de la fotografía tiene la particularidad de estar dominado por artistas vivos. Solo hay cuatro artistas cuyas fotografías superan regularmente el millón de dólares en subasta, todos ellos con un gran impacto durante la segunda mitad del siglo XX: Andreas Gursky (1955), Richard Prince (1949), Cindy Sherman ( 1954) y Gilbert & George (1943, 1942). Sin embargo, ya no tienen tanto éxito en el mercado secundario del arte como hace 5 o 10 años.

Según Aurélie Cavana y Etienne Hatt: "Aunque el mercado de la fotografía parece estable, se ha visto sustancialmente debilitado por toda una nueva clase de vendedores online y tiene que adaptarse al extraordinario volumen de nuevas imágenes que inundan cada vez más el mercado". Fotografía contemporánea: Un mercado (de) construido. Art Press, noviembre de 2021.

De enero a octubre, ambos inclusive, las ventas públicas de NFT ya duplican a de las fotografías. La tecnología blockchain también permite crear tantos NFT como se desee en torno a una misma creación artística, como demostró la venta de The Fungible Collection by Pak en Sotheby's. El primer día de esa sesión, se vendieron 19.737 cubos idénticos, cada uno numerado, por 500 dólares cada uno.

El NFT toma, pues, prestada una característica propia de la fotografía, es decir, la posibilidad de crear obras que son a la vez únicas pero que tienen múltiples copias en todo el mundo. La principal diferencia es que los NFT gozan actualmente de tal éxito por parte de los coleccionistas que éstos están dispuestos a asimilar ediciones inmensas. De hecho, parece que la popularidadde la obra es una parte clave del ADN de los NFT, cuya historia comenzó con los "memes de Internet". Por el contrario, el arte tradicional (al que pertenece esencialmente la fotografía) se centra, sobre todo, en la rareza de la obra.

Recordatorio de los comunicados de prensa del 9 de noviembre de 2021:

Artmarket.com: perfectamente posicionado para generar enormes ingresos con su mercado de NFT en Artprice-nft.com

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann

Acerca de Artmarket:

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann.

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 770.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, aspira a ser la principal plataforma de NFT de Bellas Artes del mundo a través de su mercado global estandarizado.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 5.4 millones de usuarios ("miembros registrados" + redes sociales) tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI),(por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe de Artprice sobre el mercado de arte contemporáneo en el periodo 2020/21 por Artmarket.com:

