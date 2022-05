Artmarket.com: un Warhol de 200 millones de dólares explicado por Artprice basándose en cinco razones

Según thierry Ehrmann, CEO y fundador de Artprice y del grupo Artmarket.com: "Se dan todas las condiciones para que ocurra un nuevo hito. El año pasado, un cuadro de Picasso se vendió por 103 millones de dólares, pero el récord que realmente dejó huella fue el de los 69 millones de dólares que alcanzó una obra de Beeple. El mercado asumió verdaderos riesgos, algo que no hacía desde el Salvator Mundi en 2017, el único resultado que ha superado el umbral de los 200 millones de dólares". La prudencia y la razón no siempre se imponen cuando se trata de pujar por una obra verdaderamente icónica. Sin embargo, Artprice ha identificado cinco razones que hacen pensar en una estimación de 200 millones de dólares: las características excepcionales de la obra y el momento perfecto de la venta podrían impulsar la puja.

1. El mercado de Andy Warhol, en su apogeo

Una vez fuera de la crisis sanitaria, los precios de Andy Warhol están más boyantes que nunca. En 2021, su facturación en subastas alcanzó los 348 millones de dólares, superando el umbral de los 300 millones por primera vez en seis años gracias a unas 1.600 obras vendidas en todo el mundo. En términos de facturación anual, Andy Warhol volvió a ser el tercer artista más codiciado del mundo, por detrás de Pablo Picasso y su amigo Jean-Michel Basquiat.

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021/top-500-artists-by-auction-turnover

El 15 de noviembre de 2021, su díptico Nine Marilyn (1962) fue una de las piezas centrales de la Colección Macklowe de Sotheby's, la más valiosa jamás vendida en subasta. Estimado entre 40 y 60 millones de dólares, el lienzo se adquirió finalmente por 47,4 millones. Un resultado relativamente modesto que, sin embargo, marcó el relanzamiento del Warhol de alta gama y tranquilizó a los vendedores.

2. El mejor periodo de creación

Aunque las obras de Warhol circulan abundantemente en las salas de subastas, sus obras maestras siguen siendo relativamente raras, en particular las series más famosas, como Campbell Soup, Mao, Jackie Kennedy, etc. Entre estas pinturas, casi todas las piezas en color se encuentran ahora en los principales museos. De los cinco mejores resultados de Andy Warhol en las subastas, cuatro han sido obras en blanco y negro y la quinta, en negro y verde. Ninguna de ellas presenta colores verdaderamente pop.

Los 5 mejores resultados de las subastas de Andy Warhol

1. Silver Car Crash (1963) – 105,4 millones de dólares - 13/11/2013 – Sotheby's NY

2. Triple Elvis (1963) – 81,9 millones de dólares - 12/11 /2014 – Christie's NY

3. Green Car Crash (1963) – 71,7 millones de dólares - 05/16/2007 – Christie's NY

4. Four Marlons (1966) – 69,6 millones de dólares - 11/12/2014 – Christie's NY

5. Men in her life (1962) – 63,4 millones de dólares – Phillips de Pury NY

Estas cinco obras fueron creadas en los años 60, la década más creativa de Andy Warhol. También creó la serie Shot Marilyn en los años 60, incluyendo la pieza que Christie's ofrecerá el lunes 9 de mayo. Hasta ahora, sólo se había subastado un cuadro de esta serie: Shot Red Marilyn (1964), que se vendió por 4 millones de dólares en 1989 y luego por 3,6 millones de dólares en 1994 en Christie's de Nueva York.

3. Una obra con una historia colorida

Shot Sage Blue Marilyn (1964) pertenece a una serie de cinco retratos de la actriz más venerada de Estados Unidos en la década de los 50. Una serie a la que, al parecer, la artista de performance Dorothy Podber intentó disparar. La historia cuenta que Andy Warhol aceptó ingenuamente su petición de "disparar" a las obras, pensando por supuesto que lo que la joven artista quería era fotografiarlas. El error se detectó rápidamente antes de que se produjera ningún daño, pero el genio comercial del artista estadounidense convirtió el incidente en una ventaja. Añadiendo una historia más al mito de Marilyn, de la Factory, del Pop Art y de la "apropiación", Warhol consiguió que los cinco lienzos fueran aún más excepcionales.

Como señala Christie's, no sólo se trata de una de las piezas más bellas de Warhol que siguen en circulación, sino que además es posible que proceda de una de las colecciones más legendarias que existen, la del ilustre marchante de arte y amigo del artista, Thomas Ammann. Al igual que Leo Castelli, Ammann contribuyó a hacer famosa la obra de Warhol, exponiéndola junto a obras de Francis Bacon, Jasper Johns, Mark Rothko, Cy Twombly y Jean-Michel Basquiat.

4. Icono del arte de posguerra y de los NFT

Durante quince años, Andy Warhol ha sido el artista de posguerra con más éxito en el mercado del arte. Su éxito se basa en una obra claramente reconocible en todas las técnicas artísticas radicalmente innovadoras con las que experimentó; técnicas que en muchos aspectos abrieron numerosos caminos para el arte contemporáneo. Al cuestionar la la reproducibilidad de las obras, así como la relación tendenciosa entre el arte y el dinero, su obra desafió muchas de las aceptaciones del mercado del arte de posguerra.

Hoy en día, los NFT plantean cuestiones similares, un fenómeno cuyo éxito está íntimamente ligado al auge de las criptomonedas y que juega con "variaciones sobre un tema" hasta el punto de crear 10.000 versiones en colecciones PFP (picture for proof).

En mayo de 2021, Christie's ofreció cinco obras digitales de Andy Warhol (encontradas en un disquete) en forma de NFT.

5. Una situación económica extremadamente favorable

En 2021, las ventas de NFT contribuyeron a la recuperación del mercado mundial del arte. Esta nueva categoría de arte representó solo el 1,4% de la facturación mundial de las subastas de arte (con 232 millones de dólares), pero los resultados de las obras de Beeple, Pak y Larva Labs abrieron los ojos de los coleccionistas sobre las posibilidades de un mercado del arte menos predecible y cómodo.

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021/key-results-in-2021

En comparación con el año pasado, 2022 parece haber comenzado con bastante cautela, aunque Londres ha obtenido varios resultados excelentes, entre ellos un nuevo y magnífico récord para René Magritte, con casi 80 millones de dólares, y una obra de Chardin que ha superado los 26 millones en París. Pero las ventas aún no han comenzado realmente en Nueva York. El mes de mayo marcará el verdadero comienzo del año, con las prestigiosas sesiones de primavera de Nueva York.

En este contexto, tendrá lugar la venta deShot Sage Blue Marilyn (1964), cuya recaudación se destinará íntegramente a la beneficencia.

