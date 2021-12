Artmarket.com: veja por que o mercado de arte, por meio da revolução de NFT, terá um crescimento exponencial com a Artprice

De acordo com thierry Ehrmann, fundador e CEO do grupo, "Durante os últimos cinco anos, a Artprice by Artmarket tem questionado literalmente o impacto dos NFTs sobre o mercado da arte, ao adicionar blockchain ao seu negócio principal de base de dados e digitalizar seu trabalho histórico de padronização do mercado de arte. A Artprice é o único autor desses projetos com proteção IP de seus códigos fonte desde o ano de 1990" .

Graças à sua inovadora capacidade de P&D e sua criação da Artpriceblockchain.com, a Artmarket recebeu o prestigioso selo estatal de "Empresa Inovadora" pelo Banco Público de Investimento da França (BPI) em 2015 e novamente em 2018 (muito raramente concedido em mais de uma ocasião).

Agora, a Artmarket.com estabeleceu objetivos ainda mais elevados ao lançar o seu NFT ® Marketplace com uma ambição realista de gerar receitas futuras de várias de dezenas de milhões de euros e, possivelmente, até centenas de milhões a longo prazo.

Esta ambição tem como base a lógica e raciocínio explicados a seguir, que, por um lado, implica uma abordagem específica e única de Blockchain e NFT, e por outro, se baseia em uma análise histórica, sociológica e econômica do mercado de arte.

Abordagem específica e única para Blockchain e NFTs

No projeto de sua DAO (Organização Autônoma Descentralizada), a Artmarket.com produzirá "contratos inteligentes" registrados na blockchain da Ethereum.

Atualmente, a DAO da Artmarket.com, desenvolvida de forma ecológica e responsável, reúne as regras imutáveis e transparentes que regem o mercado de arte (um dos mais antigos do mundo) com total imparcialidade. A Artprice tem codificado cientificamente essas regras durante os últimos 25 anos.

A DAO da Artmarket.com é transparente. Ela se baseia de fato em um marco supranacional e é objeto de contribuições dos melhores historiadores, juristas, cientistas e economistas. Essas contribuições têm sido compiladas durante as últimas duas décadas para estabelecer os dados abertos da empresa.

A Artprice, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, tem sido a única autora de suas bases de dados há 25 anos. Atualmente, suas bases de dados têm autoridade em todo o mundo e incluem o maior arquivo documental de notas, manuscritos e catálogos de vendas do mundo desde 1700, o que garante ainda mais autenticidade e legitimidade histórica de suas bases de dados.

Como consequência direta de sua confiabilidade e de sua indiscutível reputação no mercado de arte, a Artprice tem a plena capacidade e está perfeitamente posicionada para desempenhar o papel de oráculo (fonte de informações confiáveis que permitem a integração de variáveis do mundo real em contratos inteligentes) na blockchain da Artmarket.com.

A legitimidade da Artprice como um oráculo de blockchain baseia-se em sua compilação em tempo real de dados de 6.300 casas de leilão de todo o mundo que transferem automaticamente os resultados de seus leilões públicos para a Artprice.

Dentro das comunidades da Web 3.0, um oráculo só pode ser um oráculo se confiar em uma infinidade de fontes públicas, o que é exatamente o que faz a Artprice com suas 6.300 fontes públicas.

Como um oráculo, a Artprice alimentará dados de suas bases de dados. Esses dados incluirão os resultados dos leilões públicos; dados históricos, indexados e econométricos sobre artistas e suas obras; informações detalhadas sobre a rastreabilidade das obras, etc.

Como uma entrada do oráculo, os dados da Artprice terão o status de "informações oficiais de mercado reconhecidas", e a ativação ou não ativação de "contratos inteligentes" dependerá das informações fornecidas pela Artprice.

Não há dúvida de que a Opensea e a Rarible, para citar apenas duas, estão entre as plataformas de NFT que se beneficiariam imediatamente de uma colaboração industrial com a Artmarket.com, esta última já proporcionando uma referência indiscutível, inevitável e global dentro do mercado de arte que remonta a um quarto de século.

A Artmarket.com estudará cada proposta, joint venture, participação de capital, fusão e/ou aquisição e dará a sua aprovação se as propostas tiverem bom sentido industrial e perpetuarem a sua principal ética: a promoção das informações e a transparência do mercado de arte.

Em vista da diferente legislação vigente na França e, em um nível mais amplo, na Europa em geral, a Artmarket.com está considerando registrar-se na AMF como Provedora de Serviços de Ativos Digitais (DASP ou PSAN em francês) visando seu próximo status como empresa FinTech. Ao mesmo tempo, a Artmarket.com supervisionará constantemente a legislação dos Estados Unidos e da Europa, o que permitirá que ela e sua subsidiária americana tomem as melhores decisões como futura FinTech.

Análise histórica, sociológica e econômica do mercado de arte

A seguinte síntese da Artmarket.com baseia-se no estudo de milhares de artigos e relatórios, e centenas de entrevistas, reuniões e conferências sobre o mundo da criptologia, criptomoedas, blockchain, NFTs e metaverso.

Graças em grande parte à maior transparência e à maior facilidade de acesso às informações, com a qual a Artprice tem sido a principal colaboradora no mundo durante 25 anos, tem sido possível observar que o mercado de arte experimentou um crescimento global em faturamento de mais de 2.700% entre 2000 e 2020.

O crescimento do mercado de arte, inicialmente específico do Ocidente, agora está ocorrendo nos cinco continentes do mundo. Ultimamente, tem sido substancialmente impulsionado por uma verdadeira explosão da mídia empregada pelos artistas e pela chegada de jovens artistas com estreias surpreendentes em leilões no que agora é claramente um mercado eficiente.

A principal questão que a Artprice tem estudado e acompanhado de perto é o impacto dos NFTs no mercado de arte. Cada um de seus relatórios anuais dedica um grande capítulo aos NFTs, como seu último relatório anual sobre o mercado de arte contemporânea publicado em outubro de 2021: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

No início de 2022, a Artmarket.com publicará um relatório abrangente sobre os NFTs e seu impacto no mercado de arte.

Utilizando a experiência de seus distintos departamentos, a Artprice compara os NFTs com o mercado de múltiplos (litografias, impressões, serigrafias, etc.) no século 20.

De forma tradicional, sempre se acreditou que os múltiplos enfraqueciam os artistas cujos mercados já estavam estabelecidos. Essa crença se baseava essencialmente em uma realidade técnica e científica: não era possível controlar com absoluta certeza o número e a qualidade das impressões/múltiplos em circulação. Como resultado, as impressões/múltiplos eram frequentemente considerados os primos pobres do mercado de arte.

Outro dado interessante a ser considerado antes de realizar esta comparação é a liquidez. Na realidade, se você deseja comprar uma obra de arte que lhe ofereça a certeza de vender dentro de um ano, deve pagar pelo menos 20 mil euros. Em 2021, se você estiver buscando liquidez de saída em um mês, deverá pagar pelo menos 50 mil euros.

Obras de arte NFT, pois representam um avanço de paradigma completo, desafiando toda a economia tradicional do mercado de arte.

Na verdade, a revolução dos NFT, que minava todas as barreiras inerentes aos costumes e padrões do mercado de arte tradicional, agora é claramente endossada por um amplo consenso de usuários, colecionadores e criadores e, em particular, comunidades inteiras de artistas.

A tecnologia Blockchain, por meio de "contratos inteligentes", permite a emissão de "tokens não fungíveis" com certeza científica sobre sua origem, seu número e, de fato, sobre detalhe. Isso proporciona confiança instantaneamente ao mercado de arte que, nessas condições, aceita a criação e circulação de múltiplos que, no passado, poderiam ter enfraquecido o mercado do artista.

Entretanto, a revolução dos NFTs não pára por aí. Agora se baseia em problemas certificados digitalmente que, graças à blockchain, ninguém pode desviar. Por exemplo, isso permite que um artista reconhecido (com uma faixa de preços estabelecida) emita um grande número de NFTs formando uma coleção de obras digitais que se tornam uma espécie de diálogo com o seu público. Essa interatividade atrairá novos colecionadores para o universo/metaverso do artista. O artista, então, poderá conferir o crescimento da renda e da notoriedade, sem prejudicar a sua reputação e a relação com os principais atores do mercado de arte.

De acordo com nossos cálculos cruzados baseados em uma ampla gama de critérios e considerações, é provável que esta transformação radical do mercado de arte aumente a população de colecionadores de arte de aproximadamente 120 milhões de hoje (com uma idade média de 54 anos) para mais de 900 milhões de compradores de NFTs (e quem sabe quais outros formatos artísticos...) com um perfil sociológico muito mais jovem e variado.

Em outras palavras, existe hoje toda uma geração de pessoas que sempre viveu com a tecnologia digital e que entende completamente que os NFTs artísticos são um produto procurado, raro e especulativo rodeado de publicidade e considerado vanguardista, e que oferece um grau de reconhecimento social digital... e nem o fator hip, nem a moda, nem o aspecto especulativo são um problema para esta geração.

Além disso, já em 2021, as mídias digitais estão absolutamente em todos os lugares: smartphones, smartTVs, tablets e computadores, chegam a bilhões. Essas telas de alta definição, agora com baixíssimo consumo de energia devido aos MicroLEDs com preços deflacionários, são cada vez mais frequentes no nosso dia a dia, tanto no campo privado e profissional, quanto em espaços públicos como aeroportos e centros comerciais, etc...

A NFT Art foi concebida para penetrar na vida cotidiana de todos, em uma "ultrademocratização" da arte, sem perda de ineditismo e qualidade. As receitas geradas por essa mudança histórica já são espetaculares, como vimos com o resultado da Beeple, alias Mike Winkelmann, (US$ 69,3 milhões) na Christie's, já rivalizando com os recordes históricos de leilões de obras físicas. Estes resultados estão desempenhando um papel de liderança para este novo mundo.

Além disso, os novos compradores de NFTs podem participar em uma forma de dupla especulação: por um lado, está a obra de arte que é mil vezes mais fácil de vender (em uma plataforma NFT) do que os múltiplos do século passado; e por outro, está a flutuação no valor da criptomoeda em que seu valor é denominado. Esse é um fator significativo, já que agrega a possibilidade de ganho econômico ao prazer de acessar a arte.

Por meio de sua experiência no mercado de arte, a Artprice by Artmarket tem a capacidade de 'revelar' milhares de comunidades de artistas (com preços de mercado conhecidos) provenientes de tendências recentes como Street Art (cujas obras visuais parecem ter nascido para NFTs) entre outros, ou mesmo tendências mais marginais, como a arte performática, que sempre foi excluída do mercado de massa.

Graças aos contratos inteligentes da Artmarket.com, o artista ou seus beneficiários e a Artmarket.com receberão renda recorrente da obra de arte de NFT, desde sua emissão principal até as suas várias transações no mercado secundário.

O que a Artmarket.com traz para o mercado NFT é a sua garantia como líder mundial em informações sobre o mercado de arte, juntamente com sua experiência, sua extrema disciplina tecnológica e os termos rigorosos nos metadados de seus contratos inteligentes, criando assim as condições necessárias para o sucesso desta nova revolução no mercado de arte.

O DNS artpricecoin.com, apresentado em dezembro de 2017 (juntamente com todos os nomes correspondentes), ilustra a conscientização antecipada da Artprice by Artmarket sobre esta mudança de paradigma para os NFTs e as criptomoedas.

Como fenômeno global, o advento dos NFTs em um ambiente de blockchain tem paralelismos com o mundo da música. No início, a música só estava disponível para quem ia ouvi-la. Isso mudou com a capacidade técnica de gravar e reproduzir o som em diferentes mídias.

Esse avanço tecnológico democratizou a música, multiplicando infinitamente as possibilidades de audição. O número de músicos, bem como o número de entusiastas da música, literalmente explodiu, gerando fluxos financeiros significativos e lucros dentro do que é comumente chamado de "a indústria da música", que, no final de 2021, tinha quase um bilhão de assinantes pagantes, graças à tecnologia digital.

Com a chegada dos NFTs, a mudança de paradigma no mercado de arte é, pelo menos, comparável. Essa mudança nos levará a um mercado de arte em massa, mas que sempre manterá uma certa qualidade elitista (como todos os mercados culturais).

Por meio dos intercâmbios entre a Artprice by Artmarket e os artistas de renome internacional (e outros) e/ou seus beneficiários, nos demos conta de uma forte demanda para explorar o meio NFT de uma maneira cuidadosamente considerada. E a conscientização sobre o potencial dos NFTs no ambiente de blockchain já parece estar muito disseminada.

Para os artistas, antigos e atuais (A Artmarket faz referência a 768 mil artistas e os cotiza na Artprice), o fenômeno NFT representa um impulsionador de crescimento muito poderoso. Os artistas são o núcleo central em que se assenta todo o mercado de arte e agora compreenderão o futuro do mercado de arte, e seus próprios futuros, a partir de um ângulo muito positivo no universo Artmarket.com, que progressivamente se transformará em um metaverso.

