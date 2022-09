Artmarket.com : Rapport financier S1 2022, les capitaux propres dépassent les 30M€, RN en progression, record CA S1, mise en place de la chaîne de valeurs NFT d'Art par Artprice

PARIS, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le rapport financier semestriel 2022 d'Artmarket.com, de 115 pages, est disponible sur les sites d'Actusnews et d'Artprice by Artmarket aux adresses suivantes :

Le résultat net du groupe ressort à 554 K€ au 30/06/22 alors qu'il était de 523 K€ au 30/06/21. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 3 832 K€ au 30/06/22 contre 3823 K€ au 30/06/21. Les capitaux propres ressortent à 30 395 K€ au 30/06/22 contre 29 862 K€ au 31/12/21.

En dépit de la crise sanitaire sans précédent qui frappe le monde depuis 2020 ainsi que la guerre Russie-Ukraine depuis le S1 2022 qui entraîne un choc économique et financier mondial, le chiffre d'affaires d'Artmarket.com atteint au premier semestre 2022 son record de CA Internet S1, depuis sa création en 1997, avec 3 832 K€.

Pour rappel, l'activation des actifs corporels non amortissables en 2021 [Artmarket.com indique ce jour au marché un bond de 48,81% de ses fonds propres qui passent de 19 819 000 € à 29 493 000 €, sous l'effet de la réévaluation du fonds documentaire d'Artprice by Artmarket, dans les conditions légales des articles 123-18 du Code de Commerce, de la norme IAS 16 et de l'article 31 (V) de la loi 20201721 du 29 décembre 2020 codifié à l'article 238 bis JB du Code Général des Impôts, avec une demande de rescrit fiscal officiellement acceptée par Bercy] a permis à Artprice by Artmarket, par son fonds documentaire d'exception, de réaffirmer sa place dans le monde ultra-feutré des très grands experts, historiens, collectionneurs et Maisons de ventes multi-centenaires ...

Ceci explique la position d'Artprice by Artmarket comme le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis 25 ans, forte du plus grand fonds propriétaire de manuscrits et catalogues de ventes originaux imprimés au monde depuis 1700, qui légitime en contrepartie la normalisation numérique du Marché de l'Art.

L'indice de fréquentation des requêtes payantes ou gratuites des banques de données d'Artprice by Artmarket connaît une très forte croissance de +74 % en 2022, par rapport à 2021. Cet indice très fiable et stable dans le temps (2003/2022) est un excellent indicateur de croissance du chiffre d'affaires d'Artmarket sur le semestre à venir.

Artmarket.com est considérée comme une valeur résiliente face à la guerre et à la pandémie mondiale qui entraînent un choc inflationniste (jamais vu depuis 41 ans), financier et économique, avec une hausse brutale des taux d'intérêts de la FED. La parfaite corrélation de cette valeur avec le Marché de l'Art, où elle est le Leader mondial de l'information, l'explique très bien.

Au 1er semestre 2022, le Marché de l'Art occidental a retrouvé toute son intensité avec +32% en salles de ventes, en dépassant les niveaux de 2019 grâce à la dématérialisation et à l'explosion des ventes numériques (voir le Rapport Semestriel sur le Marché de l'Art mondial d'Artprice by Artmarket https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2022-par-artprice-com).

Cela se confirme par les connexions Internet (gratuites ou payantes) d'Artprice by Artmarket qui ont progressé au 1S 2022 de 74 %, aidé en cela par l'Internet mobile pour la même période qui constitue plus de 92% des requêtes d'Artmarket ainsi qu'un fil d'information permanent et gratuit (provisoirement) sur l'actualité quotidienne des NFT.

Rappel de la modification de la présentation des comptes 2021/2022 :



Pour information, à compter du 1er janvier 2018, la norme IFRS15, remplaçant les anciennes normes de constatation et de rattachement du chiffre d'affaires lié à la clientèle des sociétés cotées sur le marché réglementé, est entrée en vigueur. À cette occasion, des questions se sont posées sur le fait de savoir si cette entrée en vigueur concernait l'enregistrement annuel du chiffre d'affaires de la société Artmarket.com.

Eu égard à la complexité de la norme, après plusieurs mois de réflexions et d'études, la société a été amenée à mettre en œuvre cette évolution réglementaire et en tirer les conséquences sur les présentations des comptes de la société dès 2021.

Il est précisé que cette évolution réglementaire, qui s'impose désormais à la société, ne change strictement en rien les conditions juridiques et techniques des contrats liant la société à sa clientèle.

En particulier, restent inchangées les caractéristiques des produits et services, les obligations en résultant et le cadre juridique global que sont les garanties, les conditions générales de ventes et d'utilisation, les périodes couvertes par les contrats, les modes de règlement des produits et services, etc. De même, la trésorerie de l'entreprise et son modèle économique basés sur un BFR négatif demeurent exactement les mêmes, avec la nouvelle norme IFRS15.

Gouvernance générale d'Artmarket.com :



La très saine gestion d'Artmarket.com permet désormais d'abaisser le point mort à un niveau remarquable. Artmarket, au fil des années, a mis en place l'ensemble des process industriels permettant de limiter l'effectif à une moyenne de 49 salariés pour un groupe où l'intégralité des charges en 2021, avec Artprice Images®, demeure inchangée jusqu'à désormais 90 M€ de C.A.

Dans le cadre de sa gouvernance, Artmarket a 77 % de cadres et employés féminins et 33 % de cadres et employés masculins. Concernant les cadres supérieurs, la part féminine est de 85 %.

Artmarket n'a aucun emprunt obligataire et une absence de dette bancaire. Elle n'a jamais fait l'objet d'augmentation de capital, à la stricte exception des opérations antérieures de levées d'options réservées à ses salariés. Ceci résulte d'une volonté affichée du Conseil d'administration d'Artmarket.com et de son PDG Fondateur thierry Ehrmann de ne pas diluer ses actionnaires, ni d'affaiblir le cours de l'action.

Artprice by Artmarket a bénéficié à plusieurs reprises du label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la B.P.I. À ce titre, Artmarket consacre chaque année 80 % de ses ressources à sa R&D et à la création de valeur par ses nouvelles banques de données. Son fondateur et PDG thierry Ehrmann, à travers le Groupe Serveur, reste bien sûr de très loin le premier actionnaire, un critère fondamental selon Warren Buffet et de nombreux fonds de gestion européens.

Les data centers sont de manière générale devenus un sujet extrêmement sensible et critique par leur aspect énergivore. Artprice by Artmarket a pour sa part su développer toute une série de process hardware et software, architecture des salles blanches, d'une véritable sobriété énergétique, qui chaque année, à puissance égale, chute de 17 % (voir Rapport RSE d'Artmarket.com). C'est la philosophie de son actionnaire principale Groupe Serveur, qui a été toujours été dans ce sens depuis 35 ans.

Depuis l'origine en 1997, Artprice by Artmarket anticipe la dématérialisation du Marché de l'Art. Cette dématérialisation est désormais la seule issue pour les acteurs influents du Marché de l'Art que sont les Maisons de Ventes, galeries, Experts, musées, foires et salons, etc. Il n'y aura pas de retour en arrière.

Les grandes Maisons de Ventes, notamment Sotheby's, affirment qu'elles vont atteindre, au cours de l'année 2022, leur objectif de 2025 en matière de dématérialisation sur Internet.

Le passage des enchères via Internet et le temps passé à domicile en très nette augmentation font que les internautes ont besoin de données fiables et indépendantes, comme celles d'Artprice by Artmarket, pour participer aux enchères en toute sécurité, que ce soit en tant que vendeur ou acheteur, et s'informer sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket enregistre le plus grand nombre d'adjudications de l'histoire des enchères. Un record absolu de 326 000 lots vendus en six mois, contre 313 400 au S1 2021

Les Etats-Unis +42 % et le Royaume-Uni +26 % portent la croissance avec une augmentation de +32 % en Occident par rapport au S1 2021. Le produit de ventes aux enchères mondial de Fine Art atteint 7,49 Mrd$. Il s'agit du 5ème exercice (S1) le plus faste du Marché de l'Art.

Il est nécessaire d'ajouter qu'Artprice, chaque année, enrichit ses banques de données de plus de 1,2 million de data enrichies (data de l'année en cours et data historiques complémentaires) par 112 champs d'intégrité référentielle, qui n'apparaissent pas dans ses actifs, au vu de la complexité des normes IFRS/IAS.

Activités et événements importants survenus au cours du S1 2022 :



« Les catalogues de ventes, dont les premiers remontent à 1766, sont une ressource inestimable pour les spécialistes. Face à cette décision de fermeture par Christies's, ils ont exprimé leur colère et leur incompréhension. » lisait-on le 22 Févier 2021 dans Le Figaro et comme rapporté par The Art Newspaper.

Avec cette somme d'archives uniques au monde appelée « la Collection Artprice », remontant au plus tôt jusqu'en 1700, Artprice by Artmarket confirme et consolide sa place de Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art. Cet avantage concurrentiel décisif se traduira par le rajout de nouveaux services payants basés sur le fonds de catalogues de ventes et manuscrits physiques depuis 1700 à nos jours détenus par Artprice by Artmarket.

L'incapacité désormais pour un d'un éventuel futur concurrent de reconstituer une collection identique confère à Artmarket.com un avantage définitif et une barrière d'entrée quasiment infranchissable.

Plus que jamais en 2022, l'original papier, reste désormais, face aux cyberattaques, la seule preuve juridique, judiciaire et historique, incontestable et opposable aux tiers. Ce n'est pas pour rien que les grands groupes mondiaux investissent des sommes colossales pour leurs fonds documentaires qui représentent leur cœur de métier.

Artmarket.com s'organise en 2022/2023 pour fournir un service exclusif générant de nouveaux revenus consistant à procéder à des recherches certifiées sur la traçabilité des œuvres d'Art, à travers les centaines de milliers de catalogues de ventes et notes manuscrites depuis 1700.

Artprice répond ainsi à des besoins croissants venant des études notariales pour les successions, pour les collectionneurs, les musées, les professionnels, les marchands d'Art, les assureurs, les avocats (pour la recherche des biens spoliés par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale), qui désireront valoriser au mieux les œuvres détenues en connaissant très exactement leur parcours et leurs origines dans les méandres des ventes aux enchères.

Seuls les experts, professionnels et institutionnels accrédités par Artmarket.com seront autorisés à entreprendre physiquement des recherches au sein même des multiples salles d'archives sécurisées bâties au fil des décennies sur plusieurs plateformes sécurisées et bâtiments.

Ce service unique au monde va permettre de faire émerger, au sein du groupe Artmarket, une nouvelle source d'activité s'appuyant sur un fonds documentaire corporel d'une très haute valeur financière révélant par ailleurs de nouvelles ressources incorporelles de dimension historique à exploiter.

Il s'agit effectivement du plus grand fonds mondial de catalogues de ventes papier et manuscrits, avec en plus le document ou manuscrit original de la Maison de Ventes ou étude certifiant le résultat de la vente.

Le catalogue de vente (papier) est une source fondamentale pour l'histoire de l'art. Les renseignements qu'il délivre sont essentiels pour retracer l'histoire des œuvres et des collections mais aussi pour comprendre et étudier la structure du Marché de l'Art, ou encore pour appréhender le goût d'une époque.

La valeur documentaire des catalogues de vente (papier) est incontestable et ils sont devenus des instruments de recherche indispensables.

Le catalogue de vente (papier) présente toute information utile sur les biens vendus et les conditions de leur vente. Il engage la responsabilité de l'opérateur (Maison de Ventes, commissaire-priseur judiciaire, maître d'enchères, auctioneer, expert, plateforme d'enchères numériques agréée ...). Voir la définition officielle et juridique des catalogues de ventes par l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) :



https://www.inha.fr/fr/bibliotheque/collections/le-catalogue-de-vente.html

Il faut préciser que le catalogue de vente papier a une singularité unique en son genre qui n'existe pas dans l'édition. Son tirage mondial, pour les plus grandes Maisons de Ventes n'excède pas les 5 000 à 10 000 exemplaires au maximum. Le catalogue de vente papier, pour des raisons juridiques, contractuelles et coutumières, ne peut pas être réédité, ce qui explique sa forte valeur marchande.

De plus, Artprice by Artmarket possède pour la plupart des catalogues de ventes papier originaux la lettre officielle de la Maison de Ventes avec les résultats d'adjudications. Ce document est une pièce juridique, historique et économique extrêmement rare, comportant une multitude de mentions, au-delà de celle du prix d'adjudication, où figurent au premier rang les œuvres invendues, nécessaire au calcul des indices et de la réalité du marché.

Dans le passé, avant 1960, le tirage mondial du catalogue de vente papier n'excédait jamais ou que rarement quelques centaines d'exemplaires. De 1840 à 1930, pour séduire les grands collectionneurs, les catalogues anciens étaient constitués de lithographies originales parfois signées par la main de l'artiste.

Autres Perspectives 2022 / 2023 :

NFT et Métavers : l'avenir d'une croissance exponentielle pour Artmarket.com

Artprice by Artmarket.com confirme, pour le premier semestre 2022, que le phénomène des NFTs (Non Fungible Token en anglais, Jeton Non Fongible en français) d'Art est en train de s'inscrire durablement dans le Marché de l'Art sur tous les continents avec une accélération du CA et des volumes pour le second semestre 2022, de par notamment la purge des cryptomonnaies et de nouvelles législations beaucoup plus favorables aux USA, avec en Europe une réglementation encadrée qui assainit les cryptomonnaies et amène une confiance aux consommateurs, investisseurs et opérateurs.

Selon le long article du Figaro, intitulé « Les NFT enflamment le marché de l'art » du 5 août 2022 : « Le marché global des NFT a déjà dépassé les 44 milliards de dollars en 2021 ». Cela s'explique aussi par le Marché de l'Art où les ventes en ligne sur Internet devancent désormais les ventes physiques en salle des ventes.

Pour le Figaro, sous la plume de Béatrice de Rochebouët, spécialiste reconnue du Marché de l'Art « La percée des NFT est la conséquence logique de la société de demain. Mais il se développera, en parallèle, avec des perspectives d'essor sûrement plus énormes que le marché classique, car touchant un nouveau public toujours plus large. Ce monde d'amateurs plus nomades qui préfèrent projeter leurs trophées plutôt que de les accrocher au mur. Les feuilleter sur un mobile plutôt que dans un catalogue papier ».

Tous les Market Makers du Marché de l'Art et notamment la majorité des Maisons de Ventes dans le monde ont désormais un département NFT pour des ventes cataloguées et en ligne tout au long de l'année. De même, toutes les grandes structures de l'industrie muséale et galeries d'Art se mettent à éditer leurs propres NFTs.

L'Art numérique créé dans les années 1980 fait enfin sa véritable révolution en impactant près d'un demi-milliard de passionnés de NFTs d'Art, à des coûts d'achats désormais très accessibles.

C'est d'ores et déjà plus de 54 000 artistes identifiés par Artprice qui produisent directement leurs NFTs pour leur public acheteur et ce n'est que le tout début de ce changement de paradigme.

C'est un événement majeur qui modifie définitivement la structure du Marché de l'Art et de ses acteurs, telle que connue depuis 1950 selon les sociologues, historiens de l'Art et analystes. Ceci est aussi confirmé par les différents départements d'Artprice, notamment au regard des chiffres.

Artmarket.com, dans ses différents rapports annuels sur le Marché de l'Art, a toujours souligné dans ses études NFT, qu'il est impossible d'appréhender ce marché avec une croissance exponentielle, sans inclure la Blockchain, les cryptomonnaies et leur origine culturelle par les Cypherpunks (période du chiffrement des données type PGP début 1990).

Toutefois, les acteurs du marché des NFTs tels qu'Opensea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway, Superare, Foundation, Binance etc. s'accordent tous sur le fait que la révolution NFT s'accomplit in fine dans le Métavers. Concevoir une croissance et un avenir durables des NFTs sans le Métavers est simplement illusoire.

Pour rappel, le Métavers est un ensemble de mondes virtuels. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire la future version d'Internet où des espaces virtuels, persistants et partagés sont accessibles via une interaction 3D.

Une approche similaire conçoit le Métavers comme l'ensemble des mondes virtuels connectés à Internet, lesquels sont perçus en réalité augmentée.

Les mondes financier, économique, scientifique et universitaire sont unanimement d'accord pour considérer le Métavers comme la continuité naturelle de l'Internet (Web 3.0).

En listant le Global 500 Fortune, classement regroupant les 500 premiers groupes mondiaux, 95% de ces multinationales ont toutes un projet de Métavers en développement.

Ces projets de Métavers sont désormais l'équation économique et scientifique qui est susceptible, pour ces multinationales, de faire tout autant croître de manière spectaculaire leur chiffre d'affaires, que de stagner économiquement, selon le choix de la R&D retenue pour le développement du Métavers.

Si Meta (Facebook) et Microsoft ont retenu des budgets colossaux pour écrire et coder des mondes virtuels, certains groupes et notamment Artmarket.com prennent une voie différente qui doit permettre d'effondrer les coûts de développement de leur Métavers et d'être opérationnels très rapidement, par rapport à la première école.

Artprice by Artmarket.com possède comme actionnaire principal et fondateur le Groupe Serveur, pionnier de l'Internet depuis 1987 mais aussi un des pionniers de la naissance de l'image de synthèse hardware et software dès 1985.

À ce titre, Groupe Serveur, qui a possédé une multitude de filiales et participations depuis 35 ans, a une parfaite connaissance de la construction des jeux vidéos d'immersion, de la post-production pour le cinéma et la télévision qui sont considérés par le monde scientifique comme les tout premiers Métavers qui sont apparus dès le milieu des années 1980.

Le projet de Métavers d'Artmarket.com s'est construit sur son siège social mondialement connu qui se trouve au cœur du Musée d'Art Contemporain L'Organe gérant La Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixit The New York Times).

Ce Métavers est révolutionnaire car il effondre les coûts et les délais de production. Il s'appuie sur le savoir acquis par le Groupe Serveur auprès des multinationales des jeux vidéos et des producteurs de cinéma et de networks depuis 35 ans (Studio Lumiere999® Paris/NY).

Pour rappel, La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos fut créée en 1999 (soit plus de 23 ans d'existence) par thierry Ehrmann, Sculpteur Plasticien depuis 1980 (biographie 2022 certifiée Who's Who In France).

Ce Musée d'Art Contemporain à ciel ouvert s'étend sur près de 9 000 m² et se matérialise par un parcours artistique unique au monde, pensé dès son origine comme un escape game géant, ouvert au public avec une inclusion de réalité augmentée.

Son parcours muséal est composé de près de 6 300 œuvres d'art distinctes, chacune par son nom original, medium et forme dont principalement 4 500 sculptures en acier brut pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de tonnes ainsi que des peintures, street art, gravures, installations, art numérique, land art ainsi qu'un gigantesque dispositif électronique (fibre optique sur 9 000 m², Wifi 802.11ax, œuvres d'arts connectées idO...).

Ce Musée d'Art Contemporain a reçu plus de 2,3 millions de visiteurs depuis son ouverture au public en 2006, dont 25 % hors de France.

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos a fait l'objet de plus de 3 600 reportages de presse écrite et audiovisuelle de 72 pays, en plus de 23 ans. L'Opus IX, l'ouvrage bilingue de référence de 504 pages, est également consultable gratuitement en ligne au format PDF ainsi que sur le site Internet Issuu où il a été téléchargé 37 millions de fois (constat d'Huissier étude Mamet-Pons).

Selon la presse internationale, elle est définie comme un corpus d'Œuvres distinctes et une «Factory» incontournable et unique au monde qui s'inscrit dans l'Histoire de l'Art comme l'œuvre majeure du début de notre XXIème siècle.

Le Groupe Serveur et le Musée L'Organe ont investi dans ce projet abouti de Métavers, financé exclusivement sur fonds propres, soit plusieurs millions d'euros avec de surcroît un solide projet d'IPO (qui figure dans le document d'enregistrement universel Artmarket.com, au chapitre 3.2.23, déposé à l'AMF).

thierry Ehrmann, Président-Fondateur du Groupe Serveur et d'Artprice by d'Artmarket.com, s'est naturellement inspiré des Majors des jeux vidéos, des réalisateurs/producteurs du cinéma pour construire le Métavers du groupe basé sur 27 ans de réalisations physiques mondialement connues.

Par différentes alliances avec notamment un des principaux groupes européen de géométrie et experts en données spatiales TTGE , Groupe Serveur a réuni depuis près de trois ans la meilleure Dream Team européenne de 3D Designers, Engineers, 3D Lab, Scanner Survey, pour construire son Métavers.

D'autre part, à la différence de Meta (anciennement Facebook) qui part d'une feuille blanche pour construire son Métavers, celui d'Artmarket.com et du Groupe Serveur est construit à partir du réel sur 6 300 créations artistiques originales sur 9 000 m².

Le cahier des charges comprenait notamment l'utilisation/production de Scanner Faro Lidar Tridimensionnel 3D, Navis VLX, drones, Photogrammétrie sol polygonale dans un seul système de référence et de développement, du traitement en Intelligence Augmentée pour révéler les caractères singuliers des œuvres et la formativité architecturale.

Les ingénieurs/géomètres expert en données spatiales de TTGE ont scanné et numérisé les 9000m² incluant les multiples sous-sols et élévations ainsi que les 6 300 œuvres en 45To incluant les 27 ans de post-production et réalisation numérique du Groupe Serveur et ses filiales.

Une exposition sur les 9 000 m² ouverte au public sur ce vaste chantier se déroule depuis ce 16 septembre et joue les prolongations, forte de son succès (7 200 visiteurs durant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine) au 16 octobre 2022 (Journées Nationales de l'Architecture) au Musée d'Art Contemporain l'Organe gérant La Demeure du Chaos, où se trouve le siège social de Artprice by Artmarket.

Les deux Commissaires d'exposition, Raphaëlle Rivière (Historienne de l'Art et de l'Architecture, Archéologue) & Nicolas Detry (Architecte du Patrimoine, Maître de conférences à l'ENSAF), ont dirigé une étude menée depuis deux ans avec une équipe d'universitaires et de scientifiques, menant du patrimoine artistique au Métavers.

Ce chantier gigantesque s'étend depuis près de trois ans, avec les dernières technologies spatiales, reprenant le standard le plus élevé de la conservation numérique du patrimoine, tel que le définit la directive européenne, qui in fine est le Métavers du patrimoine européen. Ce travail minutieux et complexe fait l'objet d'un ouvrage bilingue à paraître très prochainement en format numérique et papier.

Le Métavers du Groupe a donc été généré à partir d'un vaste support physique réel dont il est l'auteur et propriétaire. Ceci représente en termes de propriété intellectuelle un immense atout.

Si ce process industriel, de très haute technologie de géométrie et expertise en données spatiales, a demandé trois ans de travail de terrain, profitant principalement de la période COVID, cette démarche est bien différente de l'interminable défi de Meta (Facebook) pour construire son Métavers uniquement à partir de lignes de codes.

Il est indispensable de préciser que le Métavers d'Artprice by Artmarket.com, qui a son siège social au cœur du Musée d'Art contemporain L'Organe gérant La Demeure du Chaos, est pratiquement achevé. Celui-ci a généré des investissements très conséquents qui ont été intégralement pris en charge par le Groupe Serveur et ses filiales et qui n'impactent pas les bilans d'Artmarket.com.

Le Groupe Serveur, actionnaire fondateur, qui est toujours de très loin le premier actionnaire d'Artmarket.com en capital avec 30,16 % et qui détient 45,78 % des droits de votes (famille Ehrmann non incluse), a pris ce pari industriel désormais réussi compte tenu de la confiance qu'il porte à Artmarket.com qui, depuis 25 ans, est le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

La rentabilité sera au rendez-vous car les coûts d'usages découlant de son Métavers, gérés par le régime des conventions réglementées, recouverts par Groupe Serveur à Artmarket.com, seront réduits du simple fait que la R&D, le développement et la mise en production du Métavers d'Artprice by Artmarket.com ont des coûts infiniment plus faibles que ceux des multinationales qui partent de zéro pour coder la construction de leur Métavers qui, de plus, n'est toujours pas abouti.

La prochaine Place de Marché NFT d'Artmarket.com



La prochaine Place de Marché NFT d'Artmarket.com aura un avantage concurrentiel indéniable car les principales plateformes de NFT actuelles, faute de temps, de moyens financiers, mais aussi de droits d'auteur n'ont pas de Métavers réellement abouti et pourront rejoindre naturellement celui d'Artmarket.com qui aura vocation à les intégrer dans sa Place de Marché NFT en leur amenant son précieux imprimatur.

En effet, OpenSea, première plateforme NFT, déclare elle-même que 80 % des émissions primaires de NFTs d'Art sont susceptibles d'affecter des droits de propriété intellectuelle de tiers. Face à ce constat, Opensea a annoncé réfléchir à des solutions pour contrer ce fléau et protéger les vendeurs et acheteurs. Sa réflexion ne peut que l'amener à la certification du premier marché par Artprice à travers sa blockchain et ses smart contracts.

C'est précisément dans l'émission primaire de NFTs d'Art qu'Artprice by Artmarket.com peut réaliser un chiffre d'affaires et un bénéfice extrêmement conséquents.

Il faut préciser qu'elle est la seule sur le marché mondial, en prenant compte de tous les paramètres et données sous-jacents, à pouvoir véritablement répondre à la certification des émissions primaires de NFTs d'Art.

Cette capacité de certificateur des émissions primaires de NFTs d'Art repose sur le fait qu'Artprice by Artmarket.com est le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et auteur depuis 25 ans de ses banques de données, qui font autorité dans le monde entier avec le plus grand fonds documentaire au monde de notes, manuscrits et catalogues de ventes depuis 1700, qui cautionne l'authenticité et la preuve historique de ses banques de données.

Artprice by Artmarket.com se donne pour objectif d'être la plateforme de NFTs d'Art la plus aboutie et très compétitive par son Métavers, qui est l'aboutissement ultime et inéluctable de la révolution NFT.

Ce Métavers est l'assurance d'une croissance exponentielle et continue du Marché de l'Art NFT. Il sera accompagné de sa Blockchain et de ses smart contracts pour permettre une juste rémunération pour les artistes, avec les sociétés de droits d'auteur telles que l'ADAGP dont Artprice est depuis longtemps un des principaux contributeurs, au titre des dispositions légales du droit de reproduction, pour le soutien aux artistes.

La Blockchain d'Artprice by Artmarket.com utilisera principalement l'Ethereum pour ses smart contracts mais restera en termes de règlements ouverte au Bitcoin et aux quelques principales cryptomonnaies ayant fait leurs preuves dans l'économie.

L'intuition d'Artprice depuis trois ans de pressentir la Blockchain Ethereum et son smart contract comme la référence dans le Marché de l'Art, pour les NFTs, est entérinée par la dépêche officielle de Christie's le 27 septembre 2022 avec le lancement annoncé de Christie's 3.0 qui repose sur la Blockchain Ethereum.

Au premier semestre 2022, Artmarket.com a suivi avec la plus grande attention les évolutions du marché des NFTs d'Art et la purge des cryptomonnaies pour saisir les opportunités.

Ces nouveaux marchés des NFTs d'art, dont le potentiel immense est unanimement reconnu par le monde de la finance et de l'investissement en général, ont subi de facto, sans atteindre leurs fondamentaux, des soubresauts principalement à cause d'une grande volatilité de par l'instabilité et l'insouciance d'une très grande partie des 21 082 cryptoactifs ou cryptomonnaies, pour une valeur de 940 milliards$ au 29 septembre 2022, selon CoinMarketCap.

Forte d'une présence sur les marchés boursiers de plus de 22 ans, Artmarket.com y voit une nécessaire correction salvatrice, une purge légitime, après des excès ou de l'exubérance, comme le disait Alan Greenspan à l'époque de la période précédent le krach du Nasdaq en Mars 2000.

L'Histoire se répète. Cette période a permis d'assainir le marché des cryptomonnaies et des crypto actifs globalement. Les arbres ne montent pas au ciel et les nouveaux entrants sur ce secteur viennent de l'apprendre, à leurs frais.

Il faut savoir raison garder et appréhender comme il se doit cette bulle spéculative, pour ne pas entrer au pire des moments sur ce marché. Artmarket.com a pris cette décision rationnelle, sur la base de sa longue expérience boursière et de celle de son actionnaire fondateur le Groupe Serveur, créé en 1987, pionnier de l'Internet et des mondes numériques.

À ce titre, le Groupe Serveur a regardé attentivement toutes les propositions de fusions et/ou acquisitions et sociétés ciblées dans l'univers des NFTs et par conséquent, les cryptoactifs. Sa position est claire. Il fallait une correction majeure pour voir apparaître les futurs leaders à des prix d'acquisition très inférieurs à 2021. Plus de 30 ans de fusions et/ou acquisitions dans le monde numérique donnent à Groupe Serveur une longue expérience reconnue pour « pricer » au plus juste prix les opérations financières pour Artmarket.

Comme en 2000 avec la crise du Nasdaq, après l'euphorie, vient le temps de la raison.

Désormais, seuls les projets sérieux ou historiques captent les flux financiers qui se sont naturellement détournés des projets aux contours incertains, voire indigents. Il en est de même avec les cryptomonnaies.

Artmarket.com ajoute l'Ethereum et le Bitcoin à ses banques de données Artprice multidevises pour répondre à ses clients et son futur proche dans le Web 3.0.

Depuis sa création en 1997, Artprice by Artmarket.com a toujours su capter les tendances et les changements de paradigme du Marché de l'Art. Elle les a souvent précédés, en annonçant bien avant tout le monde que le Marché de l'Art allait se dématérialiser.

L'arrivée d'Internet en était le vecteur principal, avec en particulier l'avènement programmé des débits conséquents (THD), de la fibre, de la 5G+ aujourd'hui et très bientôt des constellations satellitaires en orbites basses de type Starlink, du traitement des données sur le Marché de l'Art par le Big Data, de l'intelligence artificielle (IA), etc. À chaque fois, Artprice by Artmarket a su anticiper et intégrer en interne ces nouvelles technologies par sa R&D.

Les 6 300 Maisons de Ventes mondiales affiliées à Artprice depuis plus de deux décennies opèrent désormais à 98 % leurs ventes en ligne, sans que cela n'interpelle plus personne. Cette dématérialisation a été rendue possible par la confiance souveraine qu'a su générer Artprice by Artmarket, en normalisant l'intégralité des données du Marché de l'Art à toute transaction tant physique que numérique.

Cette page historique du Marché de l'Art étant à peine écrite, que surgissent les NFTs et le Métavers qui poussent encore plus loin cette dématérialisation, eux-mêmes corrélés à l'univers des cryptomonnaies, en particulier de l'Ethereum, qui est la cryptomonnaie de référence pour les transactions sur les NFTs d'Art, avec le Smart Contract (contrat intelligent intégrant notamment les droits d'auteur et les actes successifs de cession) et sa Blockchain sécurisée, nécessaires au Marché de l'Art désormais dématérialisé.

Artmarket.com se concentre en particulier sur l'Ethereum (ETH), cryptomonnaie de référence (capitalisation de 220Md$) dans ce nouveau Marché de l'Art, sans pour autant délaisser le Bitcoin (BTC) qui demeure le premier cryptoactif historique en termes de capitalisation boursière (412 Md$).

Artmarket.com suit très attentivement depuis 3 ans la réussite parfaite de la transition vers « The Merge » pour la Blockchain Ethereum 2.0 totalement décarbonée, dans un contexte de crise mondiale énergétique, qui ne fait que démarrer.

En effet, selon son Fondateur Vitalik Buterin, grâce à « The Merge », dont la sortie était prévue le 14 septembre 2022 (après 7 années de développement et de bêta tests réussis), la consommation en électricité de la Blockchain ETH s'effondre de plus de 99,95 %, en passant de la « Proof of Work » (PoW) à la « Proof of Stake » (PoS), source : https://ethereum.foundation/

Preuve de cette réussite incontestable : les prix des cartes graphiques servant au calcul des algorithmes liés aux cryptomonnaies a été divisé par trois et les reconversions ou fermetures des centres de minage explosent dans le monde.

Sotheby's a décidé dernièrement de s'engager plus fortement dans le Web 3.0 en renforçant son équipe dédiée aux NFTs d'Art, en projetant une croissance exponentielle du secteur dans les 5 années à venir. Christie's n'est pas en reste, après avoir ouvert la voie par l'enchère historique de The First 5 000 Days de Beeple pour un montant record de 69,3 millions de dollars, en ayant lancé dernièrement « Christie's Ventures » qui est son fonds d'investissement dédié au Web 3.0 et à l'art numérique.

Les NFTs d'Art et le Métavers formant le Web 3.0 sont très loin d'être un épiphénomène. En effet, ils sont un véritable changement de paradigme dans le Marché de l'Art, comme le montrent les stratégies des principales Maisons de Ventes, des professionnels de l'Art et des leaders du paiement, comme Mastercard qui s'allie avec Binance pour démocratiser le paiement en cryptomonnaies.

Il en est de même pour Visa et sa crypto-carte. La quasi-intégralité des acteurs de la finance mondiale ont intégré les cryptomonnaies et les NFTs dans leurs stratégies. De même, en listant le Global 500 Fortune, classement regroupant les 500 premiers groupes mondiaux, 95% de ces multinationales ont toutes intégré les cryptoactifs et le Métavers pour accéder au Web 3.0.

Avec les cryptomonnaies, les NFTs d'Art et le Métavers, de nouveaux collectionneurs et amateurs d'Art sont arrivés, souvent plus jeunes que leurs prédécesseurs. Il s'agit désormais de plus de 450 millions d'acheteurs potentiels de NFTs d'Art. Enclins à la spéculation et à l'adrénaline, amateurs et collectionneurs d'Art pour autant, ils n'imaginent pas un seul instant délaisser leur crypto-univers du Web 3.0.

Ils sont les nouveaux clients d'Artmarket.com, dont ils ont fréquemment sollicité les services : leur demande essentielle portait sur l'ajout en ETH et BTC des prix de l'Art sur l'ensemble des banques de données Artprice.

Cette énorme communauté mondiale ne pouvait pas comprendre que les banques de données de référence d'Artprice ne comportent que les principales devises mondiales, sans avoir la jonction des deux principales cryptomonnaies (ETH et BTC), qui pèsent plus de 82% de la capitalisation des 21 082 cryptomonnaies (hors stablecoins).

Les équipes informatiques, économétriques et marketing d'Artprice by Artmarket se sont donc mobilisées très rapidement sur cet ambitieux projet afin de capter très rapidement ces 450 millions d'acheteurs potentiels de NFTs d'Art, en répondant positivement à leurs demandes.

Au terme d'une réflexion et d'un imposant travail, Artmarket.com prend, une fois de plus, un temps d'avance, en proposant depuis début septembre 2022, 8 828 384 résultats d'adjudications d'œuvres d'art pour le Bitcoin d'une part, en démarrant au 1er Février 2011 avec 1 Bitcoin pour 0,7$, 0,434031 £ et 0,50707 € et 5 814 866 résultats d'adjudications d'œuvres d'art pour l'Ethereum d'autre part, en démarrant au 7 Août 2015 avec 1 Ethereum pour 3$, 1,93626 £ et 2,735523 €.

Il faut également remarquer que ces dizaines de millions de calculs ont été faits à partir de la valeur des cryptomonnaies du jour J de la vente, avec une indexation réalisée par les salles blanches d'Artmarket.com.

Exemples :



FR + ETH => https://fr.artprice.com/artiste/15079/wassily-kandinsky/lots/passes?eth=1

FR + BTC => https://fr.artprice.com/artiste/15079/wassily-kandinsky/lots/passes?btc=1

Il est très intéressant de voir que, malgré la récente correction des cryptomonnaies, les achats faits en cryptomonnaies à l'époque restent, extrêmement bénéficiaires en matière d'écarts de change, après la purge nécessaire de 2022.

Grâce à l'ajout des deux cryptomonnaies de référence dans la table des devises (Dollar, Euro, Livres Sterling, Yen, Couronne suédoise, Dollar canadien, Shequel, Franc suisse) utilisées dans les banques de données Artprice, les clients peuvent enfin avoir le recul nécessaire, avec cette pédagogie développée par Artmarket.com, afin de comprendre la formation des cryptomonnaies sur plus d'une décennie face aux grandes devises mondiales et ainsi mieux appréhender les NFTs d'Art et le Métavers formant le Web 3.0, qui reposent essentiellement sur l'Ethereum et subsidiairement sur le Bitcoin.

Ce travail phénoménal d'Artprice by Artmarket permet d'appréhender et d'apaiser les débats houleux ou erronés sur les cryptomonnaies où les protagonistes raisonnent pratiquement en intraday. En finance, l'analyse temporelle d'un actif ou d'une monnaie s'appréhende toujours en décennie.

C'est la première étape pédagogique d'un processus gagnant, inexorable, et ce en dépit des crises d'un monde occidental en manque de repères où la géoéconomie semblait s'imposer face à la géopolitique.

À l'image des établissements bancaires mondiaux lors du passage à l'Euro, Artmarket.com propose un multi-affichage des prix de l'Art et des conversions dans les monnaies historiques pour donner à chacun le temps de se familiariser avec les équivalences en cryptomonnaies.

Bien évidemment, Artmarket.com a déjà programmé l'introduction des monnaies numériques de banques centrales (MNBC / CBDCs) tel que par exemple l'euro numérique, porté par la Banque centrale européenne (BCE), le dollar numérique porté par la Fed et l'e-CNY (yuan numérique) porté par la Chine et qui est déjà en circulation.

Artprice by Artmarket ne peut s'empêcher de rappeler une de ses règles principales : « On ne lutte pas contre le progrès, quelles que soient les circonstances ».

« Le 14 septembre 2022, devient désormais une date fondatrice et irrévocable du Web 3.0 dans l'histoire des cryptomonnaies, des NFTs et d'Artprice by Artmarket », selon son Président-Fondateur thierry Ehrmann.

Artprice by Artmarket, dans son nouveau département NFTs d'art, a constaté que non seulement Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams, etc., produisent de plus en plus de ventes de NFTs d'Art mais se renforcent aussi par leur implication dans la communauté artistique mondiale.

De même, toute Maison de Ventes qui se respecte, quels que soient son continent, sa taille économique et son segment de marché, propose désormais des ventes de NFTs d'Art. Il en est de même pour les galeries d'Art, les fondations …

Le marché du luxe, avec des Market Makers comme Tiffany's, Louis Vuitton (Groupe LVMH), Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga (Groupe Kering/Pinault), Prada Group, par exemple, s'empressent de s'emparer de ce nouveau relais de croissance exponentielle avec des projets foisonnants.

On constate aussi que l'industrie horlogère, qui représente un chiffre d'affaires de 22 milliards$ (Morgan Stanley), se lance également de manière effrénée dans les NFTs. Pour simple exemple : Murakami/Hublot. Il en est de même pour l'ensemble des grands secteurs de l'économie mondiale.

Artprice by Artmarket est donc dans le sens de l'Histoire en tant que Leader mondial de l'information et de la certification/traçabilité du Marché de l'Art.

De même, l'industrie muséale n'est pas en reste. Selon un des classements Artprice, les 100 premiers musées d'art mondiaux ont tous démarré une production NFT de leurs collections muséales, plaçant à terme le chiffre d'affaires des NFTs d'Art, loin devant celui des produits dérivés conventionnels.

Pour exemple, LaCollection.io a vendu 200 NFTs d'après des œuvres de l'artiste japonais Hokusai exposées au British Museum.

Si une partie de la communauté des cryptoactifs s'est émue de l'ensemble des mesures de la finance numérique, à savoir le Conseil Européen qui est parvenu à un accord sur le MiCA (règlement sur les marchés de cryptoactifs) et le DORA (règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier), une autre partie de cette communauté, face à l'incapacité et l'avidité des acteurs des cryptomonnaies, se rallie aux règlements par la force des choses.

Une partie très importante des 21 082 cryptomonnaies et cryptoactifs n'ont pas su s'auto-réguler, ni démontrer la moindre maturité à éteindre les incendies quotidiens relatifs aux détournements de fonds sur ce marché.

C'est par ce constat, qui ne cesse de s'aggraver, que les grands acteurs, notamment Artprice by Artmarket, considèrent que les nouveaux règlements permettront le retour de la confiance, qui est le principal paramètre dans un nouveau marché qui croît de manière exponentielle par la science et le progrès.

Seules les sociétés cotées sur les marchés réglementés comme Artmarket.com pourront satisfaire les autorités de tutelle avec les nouvelles réglementations (MiCA, DORA…).

Artmarket.com projette, au regard de cette situation, de devenir un PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) agréé par l'AMF avec l'objectif d'une augmentation conséquente de ses revenus.

De même, pour des acteurs historiques comme Artprice by Artmarket, il est évident que les prises de participation potentielles et sociétés ciblées s'effectueront au juste prix défini par Artmarket.com qui par nature ne peut intervenir que lorsque la purge sera effectuée.

Pour information, l'Art présente une alternative de placement de plus en plus recherchée, notamment par des taux faibles, proches de zéro, qui laminent l'épargne, comme indiqué dans ce communiqué :

Artmarket.com : L'indice Artprice100© en hausse de +36 % en 2021

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/07/06/artmarket_com-l_indice-artprice100-copy-en-hausse-de-plus-36-pour-cent-en-2021

L'Art est aujourd'hui largement considéré comme un investissement alternatif qui présente non seulement des rendements élevés, mais aussi une faible corrélation avec les autres marchés. Investir dans les plus grands artistes (tels que Pablo Picasso, Claude Monet ou Georgia O'Keeffe) peut donc être tout à la fois un enrichissement personnel et financier, pour peu que l'on prenne garde aux spécificités du Marché de l'Art.

Les informations et les études économétriques d'Artmarket.com constituent uniquement une analyse et des statistiques du Marché de l'Art et ne peuvent en aucun cas être considérées comme un conseil, une incitation ou une sollicitation pour investir dans le Marché de l'Art.

