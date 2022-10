Artmarket.com, ya posicionado en NFT con Artprice, reacciona a una entrevista en BFM Crypto con Bruno Le Maire y, en particular, a su deseo de hacer de Francia "el centro del ecosistema de criptoactivos"

PARÍS, 28 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El 17 de octubre de 2022, Bruno Le Maire -Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital- fue entrevistado por BFM Crypto sobre el tema de los criptoactivos.

Artmarket.com observa con atención la declaración de la cúpula del Estado del potencial económico del ecosistema de criptoactivos, y sobre todo de querer hacer de Francia "el centro europeo del ecosistema de criptoactivos". Bruno Le Maire declaró: "Y queremos que Francia sea el centro europeo del ecosistema de criptoactivos".

También dijo: "Hoy en día, Francia cuenta con algunos de los DASP más innovadores del mundo y puede recurrir a una concentración excepcional de competencias en criptografía, ya sean científicas, informáticas, financieras, jurídicas o comerciales."

Artmarket.com está plenamente preparada para contribuir a hacer de Francia un país líder en criptoactivos en Europa y también en el mundo, en el ámbito específico de los NFT de arte, adoptadas por todos los actores históricos del mercado del arte.

Como líder mundial de la información sobre el mercado del arte y pionero en Internet desde 1987 con Group Serveur, Artprice by Artmarket (designada dos veces "empresa innovadora" por BPI France) cuenta con todas las ventajas, los conocimientos tecnológicos y la experiencia para situar a Francia como líder internacional en el ámbito del criptoarte.

Artmarket.com ya cuenta con una información permanente sobre la actualidad de las NFT en 119 países, como primera agencia de prensa mundial dedicada al mercado del arte, NFT y el metaverso:

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artprice by Artmarket.com confirma que durante el primer semestre de 2022, el fenómeno del Art NFT (Jeton Non Fongible en francés) se convirtió en un segmento duradero del mercado del arte en todos los continentes, con una aceleración de las ventas y los volúmenes en el segundo semestre de 2022. Esta aceleración ha sido desencadenada principalmente por a) la purga de criptomonedas y b) la introducción de una legislación mucho más favorable en los Estados Unidos. Mientras tanto, Europa ha introducido un marco regulador que supervisa y controla el entorno de las criptodivisas, dando así mayor confianza a los consumidores, inversores y operadores.

Esta regulación es objeto de estudios, coloquios y propuestas a los principales organismos gubernamentales franceses y europeos por parte del Art & Law Institute, en el que Artprice by Artmarket está muy involucrado como antiguo miembro desde 1997.

thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket.com señaló: "en nuestros diversos informes anuales sobre el mercado del arte y en nuestras comunicaciones con los inversores, siempre hemos incluido los NFT en nuestros estudios. Y siempre hemos dicho que no se puede entender este mercado con crecimiento exponencial sin comprender la importancia vital de Blockchains, criptomonedas y su origen cultural dentro del entorno Cypherpunk (periodo de encriptación de datos tipo PGP a principios de los 90)."

De hecho, OpenSea USA, la principal plataforma de NFT, declara que el 80% de los principales problemas de los NFT de arte pueden afectar a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Ante esta observación, Opensea ha anunciado que está estudiando soluciones para contrarrestar esta lacra y proteger a vendedores y compradores. Sólo hay una solución viable para este problema: la certificación del mercado primario de Arte-NFT por parte de Artprice a través de su blockchain y sus contratos inteligentes.

Es precisamente en la emisión primaria de NFTs de Arte que Artprice by Artmarket.com es el único en el mercado mundial, teniendo en cuenta todos los parámetros y datos subyacentes, para poder cumplir realmente con la certificación de las emisiones primarias de NFTs de Arte.

Esta capacidad de certificar las emisiones primarias de NFTs de Arte se basa en el hecho de que Artprice by Artmarket.com es el Líder Mundial en Información del Mercado del Arte y autor desde hace 25 años de sus autorizadas bases de datos. Éstas, a su vez, contienen la mayor colección documental del mundo de notas, manuscritos y catálogos de ventas en subasta desde 1700, garantizando a su vez la autenticidad y la prueba histórica de sus bases de datos.

Artprice by Artmarket.com pretende ser la plataforma de NFTs de arte más exitosa y altamente competitiva a través de su Metaverso, que es el resultado último e inevitable de la revolución de los NFTs.

Este Metaverso es la garantía del crecimiento exponencial y continuo del Mercado del Arte por NFTs. Se acompañará de su Blockchain y de sus contratos inteligentes para permitir una remuneración justa para los artistas, con sociedades de derechos de autor como ADAGP, de la que Artprice es desde hace tiempo uno de los principales colaboradores, en virtud de las disposiciones legales de reproducción, para el apoyo a los artistas.

El ministro de Economía añadió "En el futuro inmediato, estoy encantado con la transición de Ethereum a la prueba de participación, que consume mucha menos energía. "

Esto está en consonancia con la Blockchain de Artprice by Artmarket.com, que utilizará principalmente Ethereum para sus contratos inteligentes, como anunció en su reciente comunicado de prensa, tras la transición de "Proof of Work" (PoW) a "Proof of Stake" de Ethereum 2.0 el 15 de septiembre de 2022:

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-with-a-99-95-reduction-in-energy-consumption-the-merge-is-a-historic-and-ecological-success-for-ethereum-the-reference-cryptocurrency-for-artprice-and-for-the-art-nft-market-301625211.html

De hecho, Artmarket.com ha seguido muy de cerca durante los últimos 3 años la transición a "The Merge" del Blockchain descarbonizado Ethereum 2.0, en el contexto de la crisis energética mundial, que no ha hecho más que empezar. Según su fundador Vitalik Buterin, gracias a "The Merge", tras 7 años de desarrollo y exitosas pruebas beta, el consumo eléctrico de Blockchain ETH se desploma en más de un 99,95%, pasando del "Proof of Work" (PoW) al "Proof of Stake" (PoS).

El hecho de que Artprice anticipara tres años antes el Blockchain Ethereum y su contrato inteligente como referencia en el mercado del arte para las NFT, se ve reforzado por el envío oficial de Christie's el 27 de septiembre de 2022, con el lanzamiento anunciado de Christie's 3.0 que se basa en el Blockchain Ethereum.

Según un estudio de Artprice:

"Todos los creadores de mercado del mercado del arte y, en particular, la mayoría de las casas de subastas de todo el mundo tienen ahora un departamento de NFT para las ventas catalogadas y en línea durante todo el año. Del mismo modo, todas las grandes estructuras de la industria de museos y galerías de arte están empezando a publicar sus propios NFT.

El arte digital creado en los años 80 está haciendo por fin su verdadera revolución al llegar a cerca de 500 millones de aficionados a los NFT de arte, con unos costes de compra que ahora son muy accesibles.

Ya hay más de 54.000 artistas identificados por Artprice que producen directamente sus NFT para su público comprador y esto es sólo el principio de este cambio de paradigma.

Se trata de un acontecimiento importante que modifica definitivamente la estructura del mercado del arte y sus actores, tal como se conoce desde 1950 según sociólogos, historiadores del arte y analistas. Así lo confirman también los distintos departamentos de Artprice, sobre todo en lo que respecta a las cifras".

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/29/artmarket_com-rapport-financier-s1-2022-les-capitaux-propres-depassent-les-30m-eur-rn-en-progression-record-ca-s1-mise-en-place

Artmarket.com contribuirá a dar a Francia y a Europa la posibilidad de contrarrestar la hegemonía anglosajona en el ámbito de los criptoactivos. Expondrá al Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital, las capacidades únicas de Artprice by Artmarket.com, líder mundial de la información del mercado del arte desde hace 25 años, en la certificación de la emisión primaria en el ámbito de NFTs del arte y del cripto arte más generalmente.

Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext París, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento Artprice en vídeo: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por su consejero delegado, thierry Ehrmann.

Ver biografía certificada en Quién es quién ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 793.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, se ha propuesto, a través de su Mercado Global Estandarizado, ser la principal plataforma de NFT de Bellas Artes del mundo.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo: nada menos que 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, acumula permanentemente datos de 6.300 Casas de Subastas y elabora información clave del Mercado del Arte para las principales agencias de prensa y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 5,4 millones de usuarios ('members log in'+social media) tienen acceso a los anuncios publicados por otros miembros, una red que hoy en día representa el principal Mercado Global Estandarizado® para comprar y vender obras de arte a precio fijo o de puja (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket con su departamento de Artprice, ha sido galardonado con el sello estatal "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI) (por segunda vez en noviembre de 2018 por un nuevo periodo de 3 años) que está apoyando a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Contacto Artmarket.com y su departamento Artprice - Contacto: Thierry Ehrmann, [email protected]

