ARTMS schließt eine Serie A-Finanzierung in Höhe von 19 Millionen US-Dollar mit Deerfield und Global Health Sciences (GHS) Fund ab

VANCOUVER und NEW YORK, 20. Mai 2020 /PRNewswire/ -- ARTMS Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Technologien, die für die Transformation der Produktion der weltweit meistverwendeten diagnostischen Bildgebungsisotope sorgen, gab heute bekannt, dass es 19 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung aufgebracht hat. Die Investition stand unter der Federführung von der in New York ansässigen Deerfield Management Company, wobei der in Vancouver ansässige Seed-Investor GHS Fund (Quark Venture LP und GF Securities) weitere Investitionen vornimmt.

„Wir freuen uns über diese bedeutende Investition mit solch kompetenten, hochkarätigen Investoren. Diese Finanzierung gibt uns die finanzielle Flexibilität, unsere Technologie QUANTM Irradiation SystemTM (QISTM) zu nutzen und mit Kunden zusammenzuarbeiten, um die nuklearmedizinische Industrie zu revolutionieren, indem wir den weltweiten Zugang zu zyklotronproduzierten medizinischen Isotopen ermöglichen", sagt Charles S. Conroy, der CEO von ARTMS Inc.

Das Flaggschiffprodukt von ARTMS, das QUANTM Irradiation SystemTM (QISTM), ermöglicht eine kostengünstige, dezentralisierte und lokale Produktion wichtiger medizinischer Isotope wie Gallium-68 (68Ga), Zirkonium-89 (89Zr), Technetium-99m (99mTc) und Kupfer-64 (64Cu). Die preisgekrönte Technologie nutzt lokale medizinische Zyklotrone, die es dem Anwender ermöglichen, seine Lieferkette zu kontrollieren und große Mengen innovativer, qualitativ hochwertiger radiopharmazeutischer Produkte herzustellen. Im Jahr 2019 demonstrierte ARTMS einen Produktionsumfang von 68Ga in Rekordhöhe durch eine einzige Kurzzeitbestrahlung von QUANTM 68Zn-Zieltafeln. Ein einziger 90-Minuten-Lauf produzierte so viel Isotop wie 200 kommerziell erhältliche Generatoren. ARTMS hat bereits das Konzept und die klinische Anwendung für die Routine- und Hochertragsproduktion von 99mTc bewiesen.

ARTMS wird die Finanzierung nutzen, um die Zusammenarbeit mit Industriepartnern mit dem Ziel fortzusetzen, zyklotronproduzierte 68Ga-basierte Diagnostika zu entwickeln und die Kommerzialisierung des QISTM für die Produktion zusätzlicher kritischer medizinischer Isotope auszuweiten.

Im Jahr 2020 kündigte ARTMS Partnerschaften mit ImaginAb an, um eine neuartige radiochemische Herstellung von ImaginAbs führendem Asset 89Zr CD8 ImmunoPET zu erforschen, und mit Telix Pharmaceuticals, um einen Konzeptnachweis für die Herstellung von TLX591-CDx - ein Prostatakrebs-Diagnostikum - zu entwickeln. Das mit dem QISTM-System hergestellte 68Ga, wird für die Radiomarkierung von TLX591-CDx verwendet.

„Wir sind bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die an der Entwicklung innovativer Technologien arbeiten, um die Art und Weise zu verbessern, wie die Gesundheitsfürsorge für Patienten erbracht wird. Wir freuen uns, ARTMS zu unterstützen, um die QISTM-Technologie voranzubringen, da sie das Potenzial hat, die globale Lieferkette lebenswichtiger medizinischer Isotope zu stabilisieren", sagt James E. Flynn, Managing Partner bei Deerfield.

„Als Seed-Investor von ARTMS freuen wir uns, das Unternehmen und die Entwicklung seiner bahnbrechenden Technologie weiterhin zu unterstützen. Die QISTM-Technologie ist in der Lage, die rasch steigende Nachfrage nach hochwertigen medizinischen Isotopen zu befriedigen und das Potenzial medizinischer Isotope für diagnostische und therapeutische Anwendungen zu erschließen", sagt Karimah Es Sabar, CEO & Partner, Quark Venture LP und Direktor des GHS Fund.

Die anfängliche Gründungstechnologie von ARTMS stammt von führenden kanadischen Gründungsinstitutionen, TRIUMF, BC Cancer, dem Centre for Probe Development and Commercialization und dem Lawson Health Research Institute, und wurde weiterhin von Partnern bei Alliance Medical, Western Economic Diversification Canada und dem National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) unterstützt.

Informationen zu ARTMS

ARTMS Products Inc. mit Sitz in Vancouver, British Columbia, ist weltweit führend in der Entwicklung neuartiger Technologien und Produkte, die eine qualitativ hochwertige und ertragreiche Produktion der weltweit meistverwendeten diagnostischen Isotope für die Bildgebung ermöglichen. Das Flaggschiffprodukt von ARTMS, das QUANTM Irradiation SystemTM (QISTM), ermöglicht eine dezentralisierte, kosteneffiziente, großtechnische Produktion wichtiger medizinischer Isotope wie Gallium-68 (68Ga), Zirkonium-89 (89Zr), Technetium-99m (99mTc) und Kupfer-64 (64Cu) unter Verwendung lokaler, krankenhausbasierter medizinischer Zyklotrone, die dem Benutzer die Kontrolle über seine Versorgungskette ermöglichen. ARTMS vermarktet diese preisgekrönten und urheberrechtlich geschützten kanadischen Erfindungen auf globaler Basis und hat die Aussicht, die nuklearmedizinische Industrie zu revolutionieren.

Um weitere Informationen zum QUANTM Irradiation System™ und zu ARTMS zu erhalten, folgen Sie uns auf Twitter @Quantm99 bzw. LinkedIn und besuchen Sie uns auf http://www.artms.ca/

Informationen zu Deerfield Management

Deerfield ist ein Investment-Management-Unternehmen im Gesundheitswesen, das sich der Förderung des Gesundheitswesens durch Investitionen, Information und Philanthropie verschrieben hat.

Informationen zu Deerfield finden Sie unter https://deerfield.com/

Informationen zu Quark Venture

Quark Venture LP ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Beteiligungsfinanzierung von innovativen Biotechnologieunternehmen mit bahnbrechenden Technologieplattformen konzentriert. Unser strategisches Ziel besteht darin, derartige unternehmerische Biotechnologieunternehmen kontinuierlich zu unterstützen, um die Technologieplattform effizient zu verbessern und durch die Bereitstellung diversifizierter Gesundheitsprodukte oder -dienstleistungen einen hohen Wachstumswert zu erzielen. Der nachweisliche Erfolg von Quark wird durch langfristige Beziehungen mit Zielunternehmen erreicht, die ähnliche Visionen im Bereich der Technologieinnovation haben.

Informationen zu Quark Venture erhalten Sie unter www.quarkventure.com

Kamran Shaikh, SR. Account Manager, PR Associates, E-Mail: [email protected], Tel.: +1 778 846 5406

