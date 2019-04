Arton lleva la industria CIP a Bruselas

Abre una nueva oficina con el fin de fortalecer la comunicación con los accionistas de la UE para el beneficio de la ciudadanía para la inversión y presenta "Global Citizen Tax" para conseguir 1.000 millones para la integración de los refugiados

MONTREAL, 16 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Arton Capital abrió su nueva oficina cerca del Parlamento Europeo en Bruselas, y lleva su experiencia al centro de la política europea.

Al representar a la industria de la ciudadanía y navegar entre diferentes estados miembros e instituciones de Europa, Arton busca facilitar la comunicación con los responsables de decisiones de Europa y compartir su riqueza de experiencia y conocimiento de la industria para un grupo de expertos propuesto formado por los representantes de los Estados Miembros de la UE.

"Con una cifra estimada de 20.000 millones de dólares estadounidenses al año, la ciudadanía mundial es un movimiento que está ganando popularidad en todo el mundo", afirmó Armand Arton, fundador y director general de Arton Capital. "Los inversores han conseguido una segunda ciudadanía por medio de estos programas que ofrecen un aumento de movilidad, acceso a los estándares de vida superiores, mejora de la seguridad para la próxima generación y libertad general para toda la familia. A cambio, los países consiguen miles de millones de euros, que se pueden invertir en la creación de puestos de trabajo y en mantener las economías."

Tras el informe de la Comisión Europea sobre Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union, adoptado el 23 de enero de 2019, Arton Capital ha reforzado sus esfuerzos para hacer que la industria sea más transparente, con una creación de política mejorada y unas diligencias debidas superiores.

En general, el informe de la comisión llegó a la conclusión de que la mejor forma para guardarse frente a las preocupaciones asociadas a la residencia o esquemas de ciudadanía era asegurar la claridad en los procedimientos y responsabilidades, además de la transparencia por medio del control e información regulares. La comisión anunció además su plan para establecer un grupo de expertos, principalmente de los ministros de justicia, para buscar los riesgos potenciales y trabajar en las formas de mejorar la transparencia y el gobierno.

En una serie de reuniones celebradas antes de la primera reunión con el grupo de expertos celebrada el viernes 5 de abril, Armand Arton y Lora Georgieva, responsable de operaciones de Arton Capital, junto con Steven Corcoran, asesor de asuntos europeos, se reunieron en Bruselas con diferentes accionistas, representantes permanentes y otras partes interesadas. Estas incluyen la oficina del EU Commissioner for Taxation and Economic Affairs, las representaciones permanentes de Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, España y las misiones de Estados Unidos y Montenegro para Bruselas.

Además de compartir las mejores prácticas sobre gestión de programas, intercambio de datos, control independiente de candidatos e información, Arton Capital está avanzando la introducción de un 'Global Citizen Tax' — una contribución dictaminada en los inmigrantes ríos de cara a ayudar a hacer frente a los retos de hospedar e integrar a los refugiados e Europa. Por medio de este concepto se puede integrar a nivel de la UE, e implementarse solo a nivel nacional. Arton estima que esta contribución podría conseguir potencialmente más de 1.000 millones de euros en cinco años. Tras una respuesta positiva, está prevista la celebración de una segunda reunión con el grupo de expertos para comienzos de julio.

"Creemos con firmeza que la residencia mundial y la industria de la ciudadanía deben ser parte de la solución para hacer frente a la crisis de los refugiados, uniéndose a los socios de los negocios, gobierno y organizaciones internacionales", destacó Arton. "Los países de Europa que están aceptando refugiados también ponen en marcha programas de residencia y ciudadanía. La relación es obvia, y nuestra investigación demuestra que la gente rica que busca estas soluciones de inversión están ansiosos para contribuir a ayudar a los que tienen menos suerte," añadió.

Arton Capital lleva su posición de liderazgo dentro del movimiento de la ciudadanía mundial con una gran responsabilidad. Como socio de confianza y experto para más de 11 países de todo el mundo, incluyendo los gobiernos de Quebec (Canadá), Estados Unidos, Antigua and Barbuda, Portugal, Bulgaria, Chipre y Montenegro, Arton ha ayudado a atraer más de 4.000 millones de dólares estadounidenses en inversiones directas extranjeras en los últimos cinco años.

"Estamos convencidos de que nuestra industria es una fuerza para el bien, y presenta un beneficio positivo para la sociedad y economía de Europa", explicaron desde Arton. "A pesar de ello, muchos de estos beneficios no se conocen inmediatamente ni están disponibles para la gente."

Acerca de Arton Capital

Arton Capital es una firma de asesoramiento de gobierno destacada centrada en atraer las inversiones directas extranjeras a países por medio de la designación e implementación de los programas de inversión para residencia y ciudadanía.

Arton otorga poder a las personas y familias para que se conviertan en ciudadanos mundiales por medio de la inversión en una segunda residencia y en ciudadanía en todo el mundo a través de una experiencia de servicio destacada que simplifica la complejidad y que se integra en la confidencialidad y confianza.

Como fundadora del Global Citizen Forum y de la Global Citizen Foundation, Arton Capital es miembro de The Arton Group, cuya misión se centra alrededor de los productos y servicios destinados a las necesidades de los ciudadanos mundiales.

Arton está registrada dentro del EU Transparency Register a través de #157988534103-89.

SOURCE Arton Capital