Artprice : 2T 2018 forte croissance à 2 chiffres, perspectives 2018 historiques

Chiffre d'affaires en KEUR 2T2018 2T2017 Variation en % Internet 1303 1083 +20 Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée (*MM type) ** ** Indices et prestations 92 127 -28 Total 2ème trimestre 1395 1210 +15,3%

Chiffre d'affaires en KEUR 1S2018 1S2017 Variation en % Internet 3648 3325 +10 Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée (*MM type) ** ** Indices et autres prestations 254 209 +22 Total 1er semestre 3902 3534 +10,4%

**Place de Marché Normalisée NS, en cours de transfert

Cette nouvelle accélération de +15,3 % de la croissance trimestrielle (avril, mai, juin) 2T2018/2T2017, notamment +20% du chiffre d'affaires Internet démontre la capacité d'Artprice à élargir jour après jour sa clientèle mondiale, sans pour autant voir ses charges augmenter (Le résultat net d'Artprice en C.S. de 2017 a passé le cap du million d'euros).

A titre indicatif, le CA en Juillet 2018 comptabilisé sur le 3T2018 connaît une croissance de 41% par rapport à Juillet 2017 (le mois de juillet reflète généralement la tendance du CA de la rentrée). Cette forte progression ne prend pas en compte l'accord sur la Chine, Hong Kong et Taïwan confié à Artron qui ne sera comptabilisé que sur le 2ème semestre 2018.

Perspectives 2ème semestre 2018

Artprice et Artron : une force de frappe inégalée sur le Marché de l'Art Mondial.

Le secteur de l'information sur le Marché de l'Art en Chine est tenu par Artron / AMMA, entreprise étatique qui a le monopole sur les services aux commissaires-priseurs (formation, réalisation des catalogues et sites Web, publicité, etc...). Artron / AMMA couvre principalement les Maisons de Ventes Chinoises (Chine, Taïwan, Hong Kong). Concernant les amateurs et collectionneurs d'Art, Artron / AMMA a des écoles de formation et dispose de puissants moyens pour aider à l'acquisition des œuvres par les collectionneurs.

Thierry Ehrmann, Président et fondateur d'Artprice : « Cette finalisation juridique est le fruit du vaste effort et coopération mutuelle qu'Artprice a développé depuis 7 ans avec l'intégralité de ses banques de données (plusieurs centaines de millions de champs lexicaux) en mandarin pour atteindre la diaspora chinoise à travers le Monde, hors la Chine où l'Internet est normalement impossible pour les groupes occidentaux y compris les GAFAs ». Artprice y parvient par cette alliance hors-norme et historique avec le Groupe Artron / AMMA.

Les Présidents-fondateurs respectifs d'Artron et d'Artprice, Wan Jie et Thierry Ehrmann, qui ont exactement le même âge, partagent rigoureusement la même vision du Marché de l'Art mondial, ce qui permet aux deux groupes de posséder une capacité à œuvrer de manière extrêmement rapide et sans aucune barrière culturelle.

Wan Jie, Président du Groupe Artron, fondateur d'Artron.net, d'AMMA et Vice-Président de Forbidden City College : « Notre collaboration avec Artprice a trois aspects : statistiques, analyses et canaux de distribution des banques de données. Les deux entités font en sorte d'utiliser au mieux les ressources dont elles disposent pour analyser la situation et les tendances du Marché de l'Art, avec une perspective internationale. Je souhaite qu'AMMA et Artprice continuent à unir plus que jamais leurs forces dans le futur et que nous puissions assister à un développement rapide du Marché de l'art à l'échelle mondiale (incluant notamment les foires et festivals artistiques et les groupements de collectionneurs et de banques privées). Je souhaite que notre alliance sur le Marché de l'Art devienne une référence absolue dans ce secteur et dans le monde entier. »

La société Artron.Net créée en octobre 2000, est le plus grand portail professionnel du monde pour les œuvres d'art chinoises ainsi que la communauté en ligne la plus populaire dans ce domaine spécifique. Cette plateforme permet à des clients du monde entier de trouver, d'acquérir et d'évaluer des œuvres d'art.

Grâce aux informations actualisées et aux conseils professionnels dispensés en matière de transactions proposés par Artron.Net, les clients, amateurs, collectionneurs et sociétés peuvent débattre des œuvres d'art et en faire l'acquisition, tandis qu'acheteurs et vendeurs bénéficient de services à valeurs ajoutées adaptés à leurs besoins.

Selon les nombreuses analyses, c'est la marque la plus respectée dans le Monde de l'Art Chinois. Artron.Net compte plus de 3 millions de membres et enregistre chaque jour plus de 9 millions de visiteurs en ligne (en moyenne) soit 270 millions de visiteurs/mois.

Il propose différentes sections, comprenant des informations artistiques générales, des pages consacrées aux artistes, un service d'estimation d'œuvres d'art, l'Art Market Monitor of Artron (AMMA) et un puissant moteur de recherche d'œuvres : Artso.artron.net.

En répondant ainsi aux besoins de chaque segment, Artron.Net a pour objectif de se positionner en leader en matière de services professionnels destinés au secteur artistique.

C'est dans ce contexte qu'Artprice, grâce à l'ouverture du marché chinois par son associé le groupe étatique Artron / AMMA, pénètre dans l'Intranet chinois, via un co-branding "behind the firewall", pour atteindre les 1,34 million de chinois collectionneurs d'Art millionnaires en Chine.

Désormais, fait nouveau et historique, l'accès aux abonnements aux banques de données d'Artprice est confié en exclusivité à Artron pour la Chine, Taïwan et Hong Kong.

Artprice a déployé avec succès pour ses nouveaux clients Chinois la plateforme de paiement chinoise incontournable ALIPAY du groupe ALIBABA (qui touche 750 millions de clients) spécialement pour les clients d'Artron afin d'accéder aux abonnements Artprice. Baidu vient d'indexer massivement le déploiement d'Artprice.

Cette population cliente du groupe Artron / AMMA s'intéresse à l'Art comme signe extérieur de richesse ou comme investissement pur (les investissements immobiliers sont limités à 2 acquisitions par foyer). Il est bon de souligner qu'une rencontre au sommet a eu lieu préalablement à Pékin entre les états-majors d'Artprice et Artron / AMMA.

Les Chinois qui ont étudié et travaillé à l'étranger, et qui ont donc « formé leur regard » aux règles esthétiques occidentales, arrivent à un statut social où ils deviennent des collectionneurs qui sont en capacité d'investir dans des domaines diversifiés, dont l'Art. Ils ont besoin de référence pour leurs achats d'Art, aussi bien chinois qu'occidental. Cette demande couvre aussi, notamment, la constitution de collections pour les Musées privés ou Fondations qui connaissent une croissance fulgurante en Chine par l'Industrie Muséale ®.

Pour 2017, la Chine comptait pour 40 % des échanges en ligne mondiaux, réalisant 11 fois plus de transactions en ligne que les Etats-Unis. En l'occurrence, la Chine a l'immense avantage sur l'Occident de construire son économie de marché directement sur la base d'Internet.

« Une e-économie n'est pas la duplication d'une économie réelle, c'est un écosystème développant ses logiques spécifiques. », selon Le Laboratoire Européen d'Anticipation Politique : « L'observation de la Chine, en revanche, permet de se donner une idée de ce que sera une e-économie. »

La société Artprice dispose de banques de données sur le Marché de l'Art depuis 1700, de 30 millions d'indices, d'analyses économétriques & résultats d'adjudications, constituée de 126 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice référence plus de 700 000 artistes, leurs signatures, monogrammes et biographies. Artprice propose des abonnements permettant à ses clients d'accéder aux informations sur le Marché de l'Art, sur les ventes aux enchères publiques, couvrant plus de 6 300 Maisons de Ventes dans le monde entier. Artprice met également à la disposition de ses clients son service exclusif Artpricing, sa Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères ainsi que son service d'économétrie.

De même, Artprice propose en ligne la banque de données du célèbre dictionnaire des ventes d'Art Mireur 1700-1900, un outil de recherche sans équivalent dans le monde entier où figure le nom des acheteurs et des vendeurs ainsi que la banque de données Bayer sur la même période (USA).

En outre, Artprice et Artron ont déjà réalisé, à plusieurs reprises depuis 2012, des projets communs, lesquels ont permis d'instaurer entre elles une relation de confiance mutuelle et une collaboration enrichissante pour les deux entités et leurs activités respectives.

Grâce à Artron, Artprice a pu satisfaire en tous points au cahier des charges du grand firewall chinois « Grande Muraille Electronique » et ses conditions : loi CL97 (1997) et suivantes ainsi que le protocole Golden Shield (1998).

Les différentes conditions propres à la Chine se retrouvent dans l'ensemble des provinces à travers "la documentation technique du système d'information chinoise". En effet, sur le territoire chinois, Internet est sous la juridiction de la souveraineté chinoise qui doit être respectée et protégée.

Le protocole ajoute que les individus et entreprises étrangers peuvent utiliser Internet en Chine mais ils doivent se soumettre aux lois du pays. Artprice a donc procédé au nettoyage des codes informatiques, notamment de sociétés de droit américain et européen dont les lignes de codes incluent entre autres, des cookies, balises ou Métadonnées pour procéder à des référencements, SEO (search engine optimization) ou des remontées d'informations. De même, Artprice a ôté ses applications informatiques en système Cloud pour la Chine, Taïwan et Hong Kong.

Concernant l'historique conséquent de la construction des relations entre Artprice et Artron / AMMA et les conséquences économiques, il faut se référer aux documents de référence d'Artprice et notamment celui de 2017 déposé auprès de l'AMF le 1er Juin 2018 en application du règlement général (notamment l'article 212-13) ainsi qu'aux communiqués.

Artprice et Artmarket.com ont gagné sur les réseaux sociaux avec +676% de croissance entre le 31 juillet 2017 / 31 juillet 2018 et 2,33 millions d'abonnés supplémentaires.

Artprice avait pris l'engagement, lors de son A.G. le 30 juin 2017, de prendre la 1ère place en matière d'information sur le Marché de l'Art sur les réseaux sociaux où elle comptait 345 K d'abonnés. Pour réaliser cet objectif très ambitieux, Artprice et son entité Artmarket.com devaient conquérir plus d'un million d'abonnés à leurs publications sur la période 2S 2017/1S2018.

Pari réussi, en exactement 12 mois, au-delà de l'objectif, avec 2,3 millions d'abonnés au 31 juillet 2018, avec 676% de croissance sur la période juillet 2017 / Juillet 2018 soit de 2,677 millions d'abonnés pour la page Artprice, ce qui la place parmi les pages les plus suivies au Monde.

Concernant l'Intranet chinois qui interdit les réseaux sociaux occidentaux, Artprice est cependant omniprésente en Chine avec son associé le groupe étatique chinois ARTRON / AMMA.

En effet, de grands groupes internationaux cotés ont cru s'exonérer de la complexité des réseaux sociaux et subissent le retard fatal générant des préjudices économiques importants qui remettent en question leur position. Même avec un budget financier exceptionnel, le retard accumulé ne peut pas être compensé du fait de l'architecture élaborée des réseaux sociaux. Certains groupes du S&P500 en sont des exemples probants.

Désormais, l'empreinte sur les réseaux sociaux est l'un des paramètres primordiaux et vitaux pour qui veut préserver le capital entreprise et son avenir, avec bien évidemment sa notoriété et visibilité à travers le Monde, ce qui est le cas d'Artprice en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art ainsi que sa Place de Marché Normalisée Artmarket.com.

C'est la raison pour laquelle Artprice a privilégié très tôt cet axe de communication, anticipant depuis longtemps le poids des réseaux sociaux dans son marketing, ses banques de données, ses équipes informatiques et ses forces de ventes, forgeant chaque jour un peu plus son expérience dans les multiples réseaux sociaux pour générer des millions de nouveaux membres qualifiés pour les multiples abonnements payants à ses banques de données.

D'autre part, Artprice avait un budget limité qui lui a permis de sortir plus d'un million d'euros de résultat pour l'exercice 2017. Cette approche budgétaire est similaire pour 2018. C'est donc bien par la qualité de l'information unique au monde d'Artprice, sa notoriété et son ingéniosité informatique et humaine qu'elle a pu gagner ce pari mondial avec un très faible budget passé en compte de charges.

Après la guerre sur les moteurs de recherches avec l'obtention de la pole position pour Artprice et Artmarket.com sur Google, il était nécessaire que la place de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art se réplique sur les réseaux sociaux.

Etat du Marché de l'art au 1er semestre 2018

Le Marché de l'Art connaît une croissance durable et exceptionnelle

Extrait de la dépêche AFP© exclusive sur le Rapport semestriel mondial d'Artprice du 3 août 2018 :

« Un marché de l'art en explosion grâce à des musées avides d'œuvres

Finis les achats de milliardaires férus d'art, c'est désormais les musées qui acquièrent la majeure partie des lots mis aux enchères, selon le rapport semestriel d'Artprice, faisant état de la très bonne santé de ce marché.

Avec une explosion de 18% au premier semestre, le marché de l'art est au beau fixe: le produit des ventes aux enchères de "Fine Art" (peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, installation) s'est établi à 8,45 milliards de dollars dans le monde, indique vendredi le rapport du leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'art, dont l'AFP a l'exclusivité.

Fait notable: "environ trois quarts (72%) des achats supérieurs à un million de dollars sont aujourd'hui le fait de musées", souligne le président-fondateur d'Artprice, Thierry Ehrmann, avec des créations de musées qui ne cessent d'augmenter. "Il y a plus de création de musées depuis 2000 que durant tout le 19e et 20e siècles. Et il s'en crée 700 par un en Chine", une des plaques tournantes du marché. » …/..

« Cette santé éclatante du marché de l'art s'accompagne d'une domination des oeuvres du 20e siècle (représentant 80% du produit des ventes au 1er semestre), avec un intérêt marqué pour la période comprise entre 1900 et 1940, rassemblant à la fois "les derniers chefs d'oeuvre impressionnistes et l'avènement de l'art moderne".

Parmi les dix oeuvres les plus chères de ce début d'année, huit appartiennent à ces décennies, dont une composition du Russe Malevitch vendue en mai dernier à 85,8 millions de dollars chez Christie's à New York, soit 25 millions de plus que lors de son acquisition dix ans plus tôt.

Mais l'engouement des investisseurs se porte surtout sur les oeuvres contemporaines, notamment celles de Warhol et Basquiat, qui figurent parmi les cinq artistes les plus cotés au monde, devant le peintre expressionniste chinois Zao Wou-ki (en 6e position), qui fait l'objet d'une rétrospective à Paris depuis juin.

Considéré un temps comme le mauvais élève de la classe, la Chine a acquis au fil des ans une place considérable dans le marché de l'art, et compte désormais 128 artistes parmi les 500 les plus cotés au monde, loin devant les Etats-Unis (82) et la Grande-Bretagne (27), selon Artprice. »

Fin de citation ©AFP

Entre logique d'investissement, spéculation, collections passionnées, demande insatiable de grandes signatures pour alimenter les nouveaux Musées du monde, le CA du Marché de l'Art mondial affiche une bonne santé. Il connaît une croissance, malgré les disparités de l'économie mondiale.

Les leviers d'une telle croissance passent par la facilité d'accès aux informations sur le Marché de l'Art, notamment grâce à Artprice - pionnier et Leader mondial - la dématérialisation des ventes - le tout sur Internet avec l'ensemble des acteurs connectés - la financiarisation du marché, l'accroissement des consommateurs d'art (de 500 000 à l'après-guerre à 90 millions en 2018), leur rajeunissement, l'extension du marché à toute la Grande Asie, zone Pacifique, Inde, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Amérique du Sud.

Ils passent aussi par l'industrie muséale (700 nouveaux Musées/an) devenue une réalité économique mondiale au XXIème siècle. Il s'est construit plus de Musées depuis 2000 que durant tout le XIXème et XXème siècles.

Cette industrie dévoreuse de pièces muséales est l'un des facteurs primordiaux de la croissance spectaculaire du Marché de l'Art. Le Marché de l'Art est désormais mature et liquide, offrant des rendements de 10% à 15% par an pour les œuvres supérieures à 100 000 $.

Alors que les Banques Centrales appliquent des taux négatifs ou nuls, le Marché de l'Art affiche une santé insolente avec par exemple une progression de 2 108% des recettes annuelles enregistrées sur le seul segment de l'Art Contemporain en 18 ans et une progression linéaire de la valeur moyenne d'une œuvre d'art du Marché de l'Art global (ancien, moderne et contemporain) de +25%. Pour l'Art contemporain cette progression atteint 88 % en 18 ans.

Ces rendements ne sont pas réservés aux artistes stars. En effet, on obtient des rendements annuels déjà significatifs de l'ordre de 9% dès que le prix d'une oeuvre franchit le prix de 20 000$.

Le Marché de l'Art mondial s'analyse aussi avec, comme exemple, l'Artprice100® (indice global et planétaire sur l'Art ancien, moderne et contemporain) qui affiche une progression de +360% depuis 2000. À propos de l'Artprice100® : https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2018/01/31/artprice-lance-pour-la-finance-et-les-investisseurs-son-indice-artprice100-reg-constitue-des-nbsp-blue-chips-nbsp-du-marche-de

Au regard de ces données macro et micro-économiques, le Marché de l'Art s'affirme depuis 18 ans comme une valeur refuge face aux crises économiques et financières avec des rendements conséquents et récurrents.

L'omniprésence d'Internet par plus de 5 milliards de personnes connectées (Source Microsoft) devient désormais l'Espace unique et définitif des Maisons de Ventes de tous pays, au cœur de leur stratégie de conquête sur tous les continents. 99% des 6 300 Maisons de Ventes dans le monde sont aujourd'hui présentes sur Internet (elles n'étaient que 3% en 2005).

Le pouvoir de l'Art constitue un Soft Power essentiel pour les États-Unis, la Chine et à une autre échelle le Qatar et les Émirats arabes unis.

Le Marché de l'Art est donc bien un marché efficient, historique et mondial.

Pour information rectificative, changement de date de programmation sur Artprice et son siège social le Musée d'Art Contemporain La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos (dixit NYT) qui font l'objet, après Tracks Arte, de deux passages en longs métrages sur Arte : Paradis de Rouille - Édifices fantomatiques / Patina-Paradiese - Aufgegebene Altbauten le 13 Novembre 2018 et Paradis de Rouille - Engins militaires / Patina-Paradiese - Ruinen der Rüstung le 15 Novembre 2018, diffusés en prime time sur Arte France et Allemagne sont avancée du 24 au 27 septembre 2018 modifiant donc le communiqué du 27/07/2018 :Artprice et son siège social le Musée d'Art Contemporain L'Organe visités par Arte et Antoine de Caunes (CANAL PLUS). Ce dernier réalise 5,9 millions de vues sur Facebook.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

