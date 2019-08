Artprice by Art Market, e Informe S1 2019 del Mercado del Arte: La demanda se está intensificando para el arte contemporáneo, la oferta está disminuyendo y eso está haciendo que los precios aumenten

*Ventas públicas Fine Art (pintura, ecultura, dibujo, fotografía, impresión, instalación)

Balance general

Con la colaboración de su socio estatal chino AMMA (Art Market Monitor Artron), Artprice ha inventariado 262300 lotes de Fine Art (+ 0.1%) vendidos en subasta pública en el mundo en el primer semestre de 2019. Todas estas transacciones totalizaron $ 6.98 mil millones, un -17.4% menos que en el primer semestre de 2018.

Sin embargo, el índice de precios calculado por Artprice en base al método de repetición de ventas, muestra sin embargo un aumento de + 5%. En un contexto en el que las tasas bancarias son negativas o cercanas a cero, los rendimientos de las obras de arte deberían favorecer la expansión del mercado.

«Se crea un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado del arte», explica Thierry Ehrmann, fundador y Presidente de Artprice.

«Los resultados muestran que la demanda no disminuye para obras con calidad de museo, pero la oferta no consigue mantener el ritmo de las salas de ventas. El mercado del arte, tal como se ha desarrollado desde 1975, ha alcanzado visiblemente sus límites estructurales: las casas de subastas están luchando para mantener sus márgenes de operación, pero también para convencer a los coleccionistas de que vendan sus mejores piezas.

Aumentan constantemente las tarifas de compra y, al mismo tiempo, establecen sistemas para tranquilizar a los vendedores. Las garantías pueden fomentar algunas ventas, pero este mecanismo no puede ser una solución global. Es hora de que el mercado del arte entre en una nueva era digital».

La compra de Sotheby's, así como el cabio de denominación de Artprice.com a Artmarket.com (nuevo nombre corporativo y modificaciones estatutarias presentadas a la AGE en septiembre de 2019) son dos cambios que anuncian la entrada del Art Market en la era de Internet.

Resultados globales

A nivel mundial, más de 262300 lotes de Fine Art fueron cedidos a las subastas a lo largo de los primeros seis meses de 2019, lo que representa un aumento del 0,1%.

Más de 3.502 ventas (3.532 ventas en 2018) han sido analizadas sistemáticamente en detalle y resumidas por Artprice, líder mundial en información sobre el mercado del arte desde 1987. Este informe semestral cubre las ventas públicas Fine Art (pintura, escultura, dibujo, fotografía, impresión, instalación).

Thierry Ehrmann, fundador y Director General de Artprice: «El Mercado del arte desde el año 2000 - durante 19 años de observación - ha demostrado una madurez fuera de toda duda, afrontando la crisis de NASDAQ, los eventos del 11 de septiembre de 2001, la segunda guerra de Irak y, desde luego, la crisis financiera y económica sin precedentes de 2007, una tensión geopolítica mundial (EEUU/China) con, además, la aparición de tasas negativas, nulas o cercanas a cero que han supuesto un duro golpe para los ahorradores. Durante estos 19 años, el mercado del arte a sabido efectuar las correcciones necesarias para salvarse y evitar así su hundimiento ante la crisis financiera, erigiéndose como un valor refugio, sin convetirse por ello en una burbuja especulativa».

Sus tasas de rendimiento muy atractivas desde hace varios años mejoran el rendimiento de otros activos y hacen del mercado del arte un mercado líquido y totalmente eficaz para todos los continentes.

Como recordatorio, El Artprice100© registra un crecimiento de +16% en el S1 7.

Top 10 de los países por ventas en subastas en el S1 2019

País - Ventas (Porcentaje de mercado)

1. Estados Unidos - 2 677 834 700 $ (38,4%)

2. China - 1 762 874 600 $ (25,3%)

3. Reino Unido - 1 408 229 500 $ (20,2%)

4. Francia - 329 649 500 $ (4,7%)

2. Alemania - 131 566 800 $ (1,9%)

6. Italia - 108 472 900 $ (1,6%)

7. Suiza - 70 280 000 $ (1,0%)

2. Japón - 52 772 400 $ (0,8%)

9. Austria - 49 982 800 $ (0,7%)

10. Australia - 32 264 300 $ (0,5%)

Balance del S1 2019 mundial del mercado del arte, por Artprice online en:

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2019-par-artprice-com

En lengua inglesa:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2019-by-artprice-com

Los datos de China son realizados por Artprice en colaboración estrecha, desde hace 11 años, con su socio institucional chino el grupo Artron y AMMA (Art Market Monitor by Artron) presidido por Wan Jie

Entre lógica de inversión, especulación, colecciones apasionantes, demanda insaciable de grandes firmas para alimentar a los nuevos Museos del Mundo, el Mercado Mundial del Arte se está estabilizando y mostrando buena salud, a pesar de las disparidades de la economía global.

Esta resistencia pasa por la facilidad de acceso a la información en el mercado del arte, gracias a Artprice (pionero y líder mundial), la desmaterialización de las ventas (todo en Internet con todos los actores interconectados), la financiarización del mercado, el crecimiento de los consumidores de arte (de 500,000 en la posguerra a 120 millones en 2019), su rejuvenecimiento, la expansión del mercado a toda la Gran Asia, Zona del Pacífico, India, Sudáfrica, Medio Este y Sudamérica.

También pasan por la industria de los museos (700 nuevos museos / año) y se convierten en una realidad económica mundial en el siglo XXI. Se han construido más museos desde el 2000 que durante todos los siglos XIX y XX juntos.

Esta industria que devora piezas de museo es uno de los factores más importantes en el espectacular crecimiento del mercado del arte. El Mercado del Arte es hoy por hoy maduro y líquido, ofreciendo rendimientos del 9% al 14% anual para obras superiores a 100 000 dólares.

Mientras que los bancos centrales aplican tasas negativas, de cero o cercanas a cero, el mercado del arte muestra una salud muy buena con, por ejemplo, un aumento de 1 955% en los ingresos anuales registrados solo en el segmento de arte contemporáneo en 19 años.

Estos rendimientos no sólo están reservados a los artistas más exitosos. Efectivamente, se obtienen rendimientos anuales ya significativos del orden de 7% tan pronto como el precio de una obra supera el precio de 20 000 dólares.

El Mercado del Arte mundial se analiza también, por ejemplo, con el Artprice100® (índice global y planetario sobre el Arte antiguo, moderno y contemporáneo) que presenta una progresión del +457% desde el año 2000. Sobre el Artprice100® : https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/15/artprice100-copy-nbsp-les-blue-chips-du-marche-de-l_art-aussi-performantes-que-les-fleurons-de-l_economie-americaine

A la vista de estos datos macro y microeconómicos, el mercado del arte se ha estado afirmando durante 19 años como un refugio seguro contra las crisis económicas y financieras con rendimientos constantes y recurrentes.

El omnipresente Internet, al que más de 5 mil millones de personas están conectadas (Fuente Microsoft) se convierte ahora en el espacio único y definitivo de las Casas de Ventas de todo el país, en el centro de su estrategia de conquista en todos los continentes. El 99% de las 6 300 Casas de Ventas en el mundo están hoy presentes en Internet (en 2005 solo había el 3%)

El poder del arte es un Soft Power esencial para los Estados Unidos, China y, a otro nivel, Quatar y los Emiratos Árabes Unidos.

El mercado del arte es así un mercado eficiente, histórico y mundial.

TOP 20 de artistas - S1 2019 Artprice by artmarket.com

Artista - Ventes (USD)

1. Claude MONET (1840-1926) - 251 165 100 $

2. Pablo PICASSO (1881-1973) - 243 085 600 $

3. ZAO Wou-Ki (1921-2013) - 155 827 800 $

4. Andy WARHOL (1928-1987) - 148 977 700 $

5. ZHANG Daqian (1899-1983) - 110 686 700 $

6. Jeff KOONS (1955-) - 103 501 700 $

7. Paul CÉZANNE (1839-1906) - 98 418 200 $

8. WU Guanzhong (1919-2010) - 95 895 200 $

9. Francis BACON (1909-1992) - 93 626 300 $

10. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) - 90 964 400 $

11. David HOCKNEY (1937-) - 88 956 700 $

12. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) - 85 324 300 $

13. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) - 85 051 900 $

14. Mark ROTHKO (1903-1970) - 79 994 500 $

15. René MAGRITTE (1898-1967) - 76 110 700 $

16. KAWS (1974-) - 70 047 900 $

17. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) - 65 796 000 $

18. Gerhard RICHTER (1932-) - 63 301 200 $

19. Yayoi KUSAMA (1929-) - 60 714 600 $

20. Marc CHAGALL (1887-1985) - 56 071 000 $

SOURCE Artprice.com