Artprice by Art Market : Les 10 œuvres qui devraient enflammer les prestigieuses ventes de New York, du 11 au 20 novembre 2019

Artprice a sélectionné les dix œuvres qui pourraient électriser les salles de ventes new-yorkaises la semaine prochaine :

Ed Rusha – Hurting the Word Radio #2 (1964) : 30 m$ - 40 m$

Cette toile pourrait bien dépasser les 30,4 m$ déboursés en novembre 2014 pour Smash (1963) et viendrait ainsi couronner une année exceptionnelle pour Ed Ruscha aux enchères. La première version de Hurting the Word Radio fait partie de la prestigieuse Menil Collection à Houston.

Gustave Caillebotte – Richard Gallo et son chien Dick (1884) : 18 m$ - 25 m$

L'Art du XIXème siècle, trop souvent tombé en désuétude, garde néanmoins quelques très belles surprises, comme Gustave Caillebotte qui fait curieusement partie des artistes en vogue… La toile mise en vente la semaine prochaine chez Sotheby's pourrait bien faire mieux encore que les 22 m$ enregistrés en février 2019 pour Chemin montant (1881), dont la valeur était de 6,7 m$ en 2003.

Joan Mitchell – Plowed field (1971) : 12 m$ - 18 m$

Cette peinture, de plus de 5 m de long, est déjà passée aux enchères en novembre 2003 chez Christie's à New York. Achetée 657 100 $, elle pourrait bien être revendue presque 20 fois ce montant 16 ans plus tard.

Brice Marden – Number Two (1983/84) : 10 m$ - 15 m$

Après le record enregistré pour Carl André à 3 m$ ce 4 octobre 2019 à Londres, le minimalisme revient en force avec une toile majeure de Brice Marden. Depuis qu'elle a été achetée à la Pace Gallery, il y a 34 ans, l'oeuvre n'a jamais été remise sur le Marché. Number One (1983/84) fait quant à elle partie de la collection du Whitney Museum.

Francis Bacon – Pope (c. 1958) : 6 m$ - 8 m$

Ce tableau, de la série peut-être la plus iconique du peintre irlandais, est mis en vente par le Brooklyn Museum, qui l'a gardé pendant près de quarante ans. Cette vente prendra place pendant la magnifique rétrospective « Bacon en toutes lettres » présentée au Centre Pompidou jusqu'au 20 janvier 2020 à Paris.

Jean-Michel Basquiat – Brown Eggs (1981) : 2,5 m$ - 3,5 m$

Il est le grand absent sur le marché haut de gamme cette année, si bien qu'il ne pointe encore qu'à la 11ème place du classement Artprice... Cette œuvre sur papier, déjà vendue en 2004 pour 254 000 $ puis en 2015 pour 1,86 m$, doit montrer si la frénésie Basquiat s'adoucit ou continue de se propager. Tout comme la toile The Ring (1981), vendue 7,6 m$ en 2012, mais qui est estimée aujourd'hui entre 12 m$ et 15 m$.

Alma Woodsey Thomas – A Fantastic Sunset (1970) : 2,2 m$ - 2,8 m$

Cette artiste afro-américaine, décédée en 1978, pourrait enfin gagner la reconnaissance qu'elle mérite sur le Marché de l'Art. Ses recherches sur la couleur, proches de celles de Frank Stella ou de Morris Louis, n'ont jamais eu le même succès en salles de ventes que ces deux stars de l'expressionnisme abstrait, qui ont chacun battu leur record personnel aux enchères très récemment.

Akseli Gallen-Kallela – Palokärki (1892/94) : 1,8 m$ - 2,5 m$

Sa toile View over a Lake at Sunset (c. 1905) a dépassé toute les attentes le 9 juillet 2019 chez Sotheby's à Londres. Estimée entre 125 000 $ et 190 000 $, View over a Lake at Sunset a finalement été achetée 886 000 $. Ce record explique les estimations très audacieuses de Sotheby's pour Palokärki.

Charles Wilbert White – Banner for Willie J (1976) : 1 m$ - 1,5 m$

Christie's a enfin mis la main sur une toile exceptionnelle de cet artiste afro-américain décédé en 1979. Il connaît un nouveau succès en salles de ventes, notamment grâce à deux dessins réalisés au charbon et vendus plus de 400 000 $ chacun. La peinture Banner for Willie J présente toutes les qualités pour établir un record bien plus puissant.

Julie Curtiss – Pas de trois (2018) : 100 000$ - 150 000 $

Elle est la nouvelle coqueluche de la galerie Anton Kern, qui a présenté son

travail pour la première fois en avril 2019 à New York. Depuis ce solo show, cinq de ses toiles ont déjà été vendues aux enchères pour un total de 453 000 $. Et trois autres ont été annoncées en novembre.

Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artmarket et son département Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » par la Banque Publique d'Investissement (BPI) (pour la deuxième fois en novembre 2018 pour une nouvelle période de 3ans) et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2019

Le Rapport Annuel Artprice by Artmarket du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom (4,5 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,0 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://vimeo.com/124643720

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact d'Artmarket.com avec son département Artprice

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1025203/Artprice_New_York_Auctions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

Contact thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

Related Links

www.artprice.com



SOURCE Artprice.com