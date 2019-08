Artprice by Art Market : Les nouveaux records de la photographie

thierry Ehrmann, fondateur et Pdg d'Artprice, y voit un extraordinaire potentiel : « La place de la photographie n'est pas encore complètement définie sur le Marché de l'Art, si bien qu'elle offre encore des opportunités exceptionnelles aux jeunes amateurs pour démarrer leur collection. Entre photographie analogique et photographie numérique, un gigantesque marché est en train de se créer, avec ses codes, ses références et même une muséologie qui lui est propre. Ce marché a su réunir les clichés emblématiques des grandes agences de presse avec la photographie issue des arts plastiques. Car dès que la personnalité d'un photographe imprègne son travail, celui-ci est bien l'oeuvre d'un auteur à proprement parler. Depuis sa création en 1987 en tant que leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, Artprice a toujours considéré la photographie comme un médium à part entière, à une époque où elle n'était encore qu'un lointain parent de l'Art Contemporain ».

La grande histoire de la photographie s'écrit maintenant. D'où l'importance et les enjeux d'événements internationaux comme les Rencontres d'Arles, ainsi que l'essor des nouveaux photographes dont les prix évoluent rapidement.

Top 5 des nouveaux records pour des photographes de moins de 45 ans au S1 2019

1. Richard MOSSE (1980) - Nowhere to Run (Infra series) (2010)

48 000 $ 16/05/2019 - Phillips Londres

2. Kourtney ROY (1981) - Sorry, No Vacancy 7 (2017)

30 500 $ – 16/05/2019 - Phillips Londres

3. Erik MADIGAN HECK (1983) - Dior Couture (2014)

30 500 $ – 16/05/2019 - Phillips Londres

4. ZENG Yicheng (1975) - The silent sermon (拈花微笑) (2018)

26 300 $ – 27/05/2019 - Holly Hong Kong

5. Mario MACILAU (1984) - Untitled, Project (10)

14 500 $ – 15/05/2019 - Piasa Paris

Les quatre incontournables

Les photographes dont les clichés dépassent de façon régulière le million de dollars aux enchères se comptent sur les doigts la main. Il y a l'Allemand Andreas Gursky, l'Américain Richard Prince et sa compatriote Cindy Sherman, ainsi que le duo britannique Gilbert & George. Ces artistes, nés dans les années 1940 et 1950, sont représentés pas les prestigieuses galeries Gagosian, Skarstedt, Thaddaeus Ropac, White Cube, qui continuent de présenter leurs nouveaux travaux.

Au plus fort des ventes de photographies dans le monde, en 2013-2014, ces quatre signatures phares ont pesé jusqu'à 38 % du produit des ventes de ce segment. Mais leurs performances ont considérablement diminué au cours des quatre derniers exercices, comme l'ensemble des ventes de photographie d'après-guerre dans le monde. Dans une large mesure, les résultats de ces quatre photographes révèlent donc l'appétence des collectionneurs pour la photographie en général.

Il n'en demeure pas moins que ce marché reste quatre fois plus important qu'il y a vingt ans.

Nouveaux records

Quelque 19 photographes, autres que Gursky, Prince, Sherman et Gilbert & George, ont enregistré au moins une enchère supérieure au million de dollars sur les 20 dernières années. Parmi ces artistes, Hiroshi Sigimoto (4 fois), Jeff Wall (2), Piotr Urlanski (1).

Cette année, le photographe de mode américain Helmut Newton a lui aussi franchi pour la première fois ce seuil symbolique.

Top 5 des nouveaux records pour des photographes d'après-guerre au S1 2019

1. Helmut NEWTON (1920-2004) - Sie Kommen, Paris (1981)

1 820 000 $ - 04/04/2019 - Phillips New York

2. Helena ALMEIDA (1934-2018) - Dentro de mim (2000)

128 400 $ - 20/02/2019 - Veritas Lisbonne

3. Richard MISRACH (1949) - Untitled #328-02 (2002)

125 000 $ - 02/04/2019 - Christie's New York

4. Consuelo KANAGA (1894-1978) - Profile of a Young Girl (1948)

106 250 $ - 04/04/2019 - Phillips New York

5. Peter HUJAR (1934-1987) - David Wojnarowicz (1985)

106 250 $ - 20/06/2019 - Swann New York

Décédé en 2004, à 84 ans, Helmut Newton voit sa cote continuer de grimper. Il est même le photographe le plus performant du premier semestre 2019 aux enchères, grâce à la vente de Sie Kommen, Paris (1981), un quadriptyque, de 193 cm sur 88 cm tiré en 3 exemplaires, dont le premier s'est envolé pour 1,8 m$ ce 4 avril 2019 chez Phillips à New York. Cette vente établit un nouveau record personnel pour Helmut Newton, mais surtout, elle signe la plus belle adjudication pour une photographie au S1 2019 dans le monde.

La demande pour le travail de la photographe portugaise Helena Almeida connaît elle aussi un développement rapide, dans une tout autre gamme de prix. Une rétrospective à Paris en 2016 et sa disparition l'automne dernier ont largement contribué à faire grimper le prix de ses oeuvres. Le 20 février 2019, sa photographie Dentro de mim (2000) a dépassé les 128 000 $ à Lisbonne. Une consécration posthume pour celle qui représenta deux fois le Portugal à la Biennale de Venise, en 1982 puis en 1995.

La photographie asiatique

La photographie reste un marché de niche en Asie, à l'exception du Japon bien sûr. Ce pays s'est très clairement imposé comme le leader de l'industrie photographique et a produit certains des plus célèbres photographes d'après-guerre et contemporains, dont Nabuyoshi Araki (1940) et Hiroshi Sugimoto (1948).

Les artistes chinois privilégient rarement le médium photographique, mais certains l'utilisent de manière ponctuelle comme le plasticien Liu Wei (1972). Récompensé par le Award of Art China (AAC) en 2016, il est célèbre pour ses peintures à l'huile futuristes, ainsi que ses vidéos et ses installations. Mais Liu Wei a également produit l'une des rares œuvres photographiques chinoises ayant dépassé les 100 000 $ aux enchères. L'une des cinq très grandes impressions de son oeuvre Landscape, présentée pour la première fois à la Biennale de Shanghai en 2004, a été vendue 191 000 $ ce 1 avril 2019 chez Sotheby's à Hong Kong.

Extrait de l'article publié dans le magazine Artco & Investment en août 2019 par Artprice

Extrait de l'article publié dans le magazine Artco & Investment en août 2019 par Artprice

