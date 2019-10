Artprice by Art Market : Paris et la FIAC peuvent-elles briller après le succès de la Frieze London ?

Mieux encore, il faut se rendre cette semaine au Grand Palais, où la Foire Internationale d'Art Contemporain est installée jusqu'à dimanche. Trois semaines après la Frieze et la Frieze Masters à Londres, la FIAC met Paris au centre du Marché de l'Art avec « 197 galeries issues de 29 pays ». Dans son sillage, d'autres foires ont éclos (Asia Now, Art Elysées, etc.) et surtout la France décerne son plus grand prix artistique, le prix Marcel Duchamp, qui récompense cette année le travail d'Eric Baudelaire. Mais cela est-il suffisant ?

thierry Ehrmann, président et fondateur d'ArtMarket.com et son département Artprice : « A Paris, l'Art Contemporain pèse 8 % du produit des ventes Fine Art aux enchères, depuis plusieurs années. Cette proportion atteint pourtant 20 % à Londres, dont le chiffre d'affaires total est quatre fois supérieur à celui de Paris. L'artiste français contemporain le plus performant en salles de ventes, Robert Combas, se classe seulement 50ème dans notre Rapport du Marché de l'Art Contemporain en 2019, derrière 16 artistes américains, 11 chinois, 9 anglais, 5 allemands...

Le Marché de l'Art français n'a pas encore compris que l'Art Contemporain est le véritable moteur du Marché de l'Art. Trop souvent, la capitale française préfère courir moins de risque, que ce soit dans sa programmation muséale, dans l'espace public ou aux enchères, avec des œuvres mieux connues, plus consensuelles ».

Produit des ventes aux enchères Fine Art à Paris

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/fiac-paris.png]

Les musées parisiens préfèrent de toute évidence les grands Maîtres Anciens et l'Avant-garde moderne, comme le montrent les expositions actuelles, consacrées au Greco et à Toulouse-Lautrec au Grand Palais, à Francis Bacon au Centre Pompidou et à Hans Hartung au Musée d'Art Moderne. En attendant, bien sûr, le blockbuster « Léonard de Vinci » au Louvre dès le 24 octobre.

A l'inverse, à Londres pendant la Frieze week, la Tate Modern a accueilli dans son grand hall d'entrée une immense fontaine de l'artiste afro-américaine Kara Walker, une œuvre qui s'en prend au colonialisme britannique, financée par la Hyundai Commission. La programmation muséale de la capitale britannique fait presque partout la part belle à l'Art Contemporain, avec Olafur Eliasson à la Tate Modern, Antony Gormley à la Royal Academy, Paul Gauguin à la National Gallery.

Londres embrasse la création contemporaine et joue pleinement le jeu du Marché de l'Art, sans complexe vis-à-vis du mécénat d'entreprise. Paris au contraire freine et choisit souvent de se retourner vers un passé glorieux, lorsqu'elle était une terre d'accueil pour Léonard de Vinci, Pablo Picasso, Zao Wou-Ki, etc. La France se méfie de l'Art Contemporain, comme le montre cette année encore la réaction de plusieurs grands intellectuels qui s'offusquent de l'arrivée des Tulipes de Koons ? « Onze anus colorés montés sur tiges ! » (Yves Michaux, l'Obs, 5 octobre 2019).

La différence entre Paris et Londres se ressent aussi dans les ventes aux enchères. Pendant la Frieze, Christie's et Sotheby's organisent à Londres trois ventes d'Art Contemporain et d'Après-Guerre chacune, alors qu'à Paris pendant la FIAC, les deux grandes maisons anglo-saxonnes tiennent désormais des sessions d'Art Impressionniste et Moderne.

Top 5 œuvres vendues aux enchères pendant la Frieze (prix avec frais) :

Jean-Michel Basquiat – Pyro (1984) – 12,2m$, Sotheby's

Banksy – Devolved Parliament (2009) – 12,2m$, Sotheby's

Jean-Michel Basquiat – Four Big (1982) – 10,6m$, Christie's

Gerhard Richter – Abstracktes Bild (1984) – 8,6m$, Christie's

Sigmar Polke – Alpenveilchen/Flowers (1967) – 7m$, Christie's

Top 5 des œuvres mises en vente pendant la Fiac (estimations) :

Nicolas de Staël – Parc des Princes (1952) – [20m$ – 27 m$] – 17/10 Christie's

Pablo Picasso – Mousquetaire. Buste (1967) – [3,5m$ – 5,5m$]– 17/10 Christie's

Marc Chargall – Le cirque mauve (1966) – [3,3m$ – 5,5m$] – 16/10 Sotheby's

Pierre Soulages – Peinture 263 x 181cm, 29 décembre 2007 – [1,6m$ – 2,7m$] – 17/10 Christie's

Francis Picabia – Médéa (c. 1929) – [1,6m$ – 2,2m$] – 16/10 Sotheby's

La France reste un extraordinaire grenier à chefs-d'oeuvre anciens, comme le prouve la très récente découverte à Dijon d'une œuvre de Cimabue, Le Christ moqué (circa XIII). Ce petit tableau rarissime sera mis en vente le 27 octobre 2019 par l'Hôtel des Ventes de Senlis, qui a estimé sa valeur entre 4,4m$ et 6,6m$.

Mais à ce compte-là, Londres n'a rien à envier à Paris. A la Frieze Masters, Trinity Fine Arts a mis en vente le portrait de Michele Marullo Tarchianota, attribué à Boticelli lui-même. Son prix était de 30m$.

Artmarket et Artprice félicitent Eric Baudelaire lauréat du prix Marcel Duchamp 2019.

