Artprice by Art Market publica su Informe del Mercado de Arte Contemporáneo 2019 entre la Frieze y la FIAC

El mercado del arte contemporáneo ha crecido un 1.800% en 19 años y su índice de precios ha aumentado un 22% en 2018/19.

En el año 2000, el mercado mundial de subastas de arte contemporáneo facturó 103 millones de dólares. En 2019 obtuvo 1.900 millones de dólares.

Artprice by Art Market, fundada y dirigida por Thierry Ehrmann, en colaboración con su socio institucional chino, Artron / AMMA (Art Market Monitor of Artron), fundada y dirigida por WAN Jie, ha publicado su 22º Informe Anual sobre el Mercado del Arte.

El notable y perfectamente homogéneo aumento de los tres principales indicadores de crecimiento del mercado secundario del arte contemporáneo - facturación mundial, lotes vendidos e índice de precios total- indican claramente una fase de crecimiento de las ventas extremadamente rápido en un período de 20 años que ha sido testigo de numerosas crisis geopolíticas, económicas y financieras sin precedentes.

El índice de precios del mercado acaba de registrar un aumento del 22%, lo que reduce el rendimiento que los inversores pueden esperar del efectivo en un contexto de tipos de interés negativos o casi nulos que está erosionando el ahorro y el capital a corto plazo en todo el mundo.

Como dice thierry Ehrmann, Fundador/CEO de Artprice by Art Market, "Para muchos coleccionistas de arte, el arte de coleccionar implica adquirir la obra adecuada por el artista adecuado en el momento adecuado. Cuando estos tres 'criterios' se cumplen claramente, el resultado es a menudo una 'transacción histórica'. Este ha sido el caso la semana pasada (3 de octubre) cuando Sotheby's London ofreció Devolved Parliament de Banksy, alcanzando un impresionante nuevo récord de 11,1 millones de euros. La pieza es claramente una monumental obra de un artista cuyos precios se disparan... pero también es una obra provocadora que literalmente simula al Parlamento Británico... y ha salido a la venta en un momento crítico de la historia de Gran Bretaña, que se encuentra en una posición insostenible respecto al Brexit.

En una época en la que la singularidad es cada vez más reprobada y censurada, el arte contemporáneo representa uno de los últimos bastiones de la expresión libre e individual. A medida que el planeta se digitaliza, el arte nos recuerda que seguimos siendo humanos y no me sorprende que más de 120 millones de coleccionistas, profesionales e inversores participen en su expansión."

La feria de arte FRIEZE de Londres comienza el año unas semanas antes que la FIAC de París. Cualquiera que sea el resultado del Brexit, los museos, galerías y casas de subastas de Londres han demostrado la fuerza del mercado londinense. La capital del Reino Unido seguirá siendo un centro ineludible, ya que es capaz de reunir lo mejor de los antiguos maestros (este año, un raro Botticelli) con las obras más candentes del mercado contemporáneo, como el Devolved Parliament de Bansky, que ha alcanzado los 12 millones de dólares (9,9 millones de libras esterlinas) en Sotheby's el 3 de octubre de 2019.

El informe de Artprice by Art Market sobre Arte Contemporáneo, herramienta indispensable para los participantes y asistentes a las principales ferias de arte de otoño (Frieze y Fiac en particular), está disponible de forma gratuita en la siguiente dirección:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2019

Puntos clave del informe anual sobre el Mercado de Arte Contemporáneo de Artprice by Art Market:

El análisis del Mercado mundial del Arte Contemporáneo presentado en este informe se basa en los resultados obtenidos en las subastas públicas de obras de arte de todo el mundo. Por lo tanto, este análisis se centra concretamente en pinturas, esculturas, instalaciones, dibujos, fotografías, grabados, vídeos, excluyendo objetos culturales y mobiliario anónimos.

Abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.

Los artistas contemporáneos se definen como aquellos nacidos después de 1945.

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses e incluyen las tarifas del comprador.

Un mercado maduro y estable (2018/19 vs. 2017/18)

La facturación mundial en subastas se ha duplicado en 10 años, alcanzando los 1.890 millones de dólares,

de 103 millones de dólares en 2000 a 1.890 millones en 2019.

La tasa media mundial de las obras no vendidas se mantiene perfectamente estable en el 39%

El índice general de precios del arte contemporáneo ha subido un 22% con respecto a los 12 meses anteriores

Más demanda y mayor número de ventas (2018/19 vs. 2017/18)

El año pasado se dio el mayor número de ventas de obras de arte contemporáneo en todo el mundo: 71.400 lotes, cifra que representa un incremento del 480% desde el año 2000.

Obras de 21.996 artistas contemporáneos vendidas en subasta, el doble que hace 10 años.

El año generó 284 nuevos resultados en subastas de Arte Contemporáneo superando la línea del millón de dólares.

El trabajo de los artistas vivos, cada vez más caro (2018/19 vs. 2017/18)

En el año 2018/19 se establecieron 20.000 nuevos récords de subastas, lo que confirma el aumento de poder de este mercado global.

También se produjo el precio más alto jamás pagado por la obra de un artista vivo: 91 millones de dólares para Rabbit de Jeff Koons.

Y...el segundo precio más alto jamás pagado por la obra de un artista vivo: 90,3 millones de dólares para Portrait of an Artist de David Hockney

Banksy, pasó a ser líder en la categoría de grabado con Avon y Somerset Constabulary (ed.10) por 382.000 dólares.

Kaws alcanzó los 14,8 millones de dólares por una obra que multiplicó 15 veces su estimación más alta en Hong Kong.

Distribución geográfica del Mercado de Arte Contemporáneo

Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong y China representaron el 89% de las ventas del mercado secundario mundial de arte contemporáneo.

Estados Unidos y Asia representan el 66% de las ventas mundiales.

El mercado del Reino Unido se contrajo a 435 millones de dólares, un 20% menos que el año anterior.

Los tres países europeos que han encabezado la lista han sido Francia (43,9 millones de dólares), Alemania (21 millones de dólares) e Italia (11,8 millones de dólares).

Excelente facturación en Hong Kong (247,7 millones de dólares), por delante de Pekín (226,7 millones de dólares).

Hong Kong representa actualmente casi el 14% de las ventas mundiales.

Japón (20 millones de dólares) ocupó el séptimo lugar en el mundo, detrás de Alemania.

Fuerte contracción del mercado de Singapur: -64% (655.000 dólares)

Casas de subastas públicas

Sotheby's, Christie's y Phillips generaron el 70% de la facturación mundial de arte contemporáneo del 10% de los lotes vendidos.

Las tres organizaciones representan 85 de los 100 mejores resultados de subastas del sector en 2018/2019.

Sotheby's ha sido la casa de subastas más fuerte del mundo en el sector del Arte Contemporáneo, con una facturación de 623 millones de dólares (+17%).

Sotheby's - 32,9% del mercado mundial (623 millones de dólares).

Christie's – 25,4% del mercado mundial (481 millones de dólares).

Phillips – 11,9% del mercado mundial (225 millones de dólares).

China Guardian (73,5 millones de dólares) es la mayor casa de subastas china.

Los casas de subastas francesas han registrado un crecimiento: Artcurial (+5%), Cornette de St-Cyr (+18%), Piasa (+67%).

Las mujeres en nuestro ranking mundial

Sólo 4 mujeres entre los 100 mejores resultados en subastas de arte contemporáneo en 2018/19.

Sólo 12 mujeres entre los 100 mejores artistas contemporáneos clasificados por el volumen de ventas de subastas en 2018/19.

Jenny Saville (28,8 millones de dólares) ha pasado de la posición 158 a la 11ª en el top 500.

Julie Mehretu (8,9 millones de dólares) de la posición o 66 a la 36 en el top 500.

Dana Schutz (8 millones de dólares) subió de la posición 231 a la 37 en el top 500.

Barbara Kruger (3,7 millones de dólares) pasó de la posición 157 a la 70 en el top 500.

Tracey Emin (4,4 millones de dólares) pasó de la posición 126 a la 58 en el top 500.

El informe completo de Artprice by Art Market sobre el mercado del arte contemporáneo 2019 está disponible de forma gratuita en la siguiente dirección:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2019

