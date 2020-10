Artprice by ArtMarket.com: El papel de los expertos independientes en el Mercado del Arte

El experto vive en el 69... rue Sainte-Anne en París

Eric Turquin, experto en obras de Viejos Maestros, admite que la venta del pequeño panel devocional atribuido al Maestro de Vyssi Brod es probablemente una de las ventas más exitosas de su firma en 2019. No obstante, el año estuvo cargado de emoción, ya que el Cabinet Turquin se implicó intensamente en la venta del Caravaggio de Toulouse en junio de 2019 (vendido finalmente de forma privada), un Cimabue en octubre e incluso una obra de Artemisia Gentileschi en noviembre.

Sin embargo, la atribución de ese pequeño panel al artista conocido como Maestro de Vyssi Brod, un pintor gótico del siglo XIV de Praga, fue un auténtico tour de force. Fue necesario llevar a cabo una paciente investigación para respaldar esta delicada atribución, que finalmente justifica el valor excepcional de esta pequeña pintura. Nueve postores compitieron por ella en Dijon, yendo a parar finalmente a la galería de arte Benappi Fine Art, que adquirió la obra por 6.8 millones de dólares en nombre del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

El descubrimiento de un busto de bronce de Paul Phélypeaux de Pontchartrain, uno de los ministros de Enrique IV, también desencadenó una intensa labor de investigación. Cuando la subastadora Géraldine d'Ouince lo vio por primera vez, exclamó:"No puede ser del siglo XVII... sería demasiado bueno para ser verdad... ¡Ya no existen! …" . Los bustos de ese período son, en efecto, extremadamente raros, incluso en los museos más prestigiosos, simplemente están fuera del mercado. Pero, con la ayuda de Elodie Jeannest y Alexandre Lacroix de la empresa de tasación Sculpture & Collection (también con sede en el 69 rue Sainte-Anne de París, junto al Cabinet Turquin), se puede determinar que, efectivamente, el bronce databa de la primera mitad del siglo XVII.

En resumen, Géraldine d'Ouince reconoció antes de la venta pública que el valor estimado en el catálogo -entre 550.000 y 885.000 dólares- podía superarse significativamente, y de hecho el busto de Paul Phélypeaux alcanzó casi 3,4 millones de dólares.

El modelo francés

Si bien se trata de un mercado especializado en los Estados Unidos que representa el 3% de los ingresos de las subastas, el segmento de los Viejos Maestros representa hasta el 14% de las ventas en subasta de obras de arte en Francia. El año pasado este segmento se benefició de la excelente labor de las empresas de consultoría del país. Una labor que a menudo implica complicadas pero necesarias investigaciones antes de que las casas de subastas puedan atraer a compradores informados y convencidos.

Cuando un informe de tasación es a la vez convincente y concluyente, la venta parece anunciarse casi por sí sola. A los medios de comunicación y al Mercado del Arte les gustan las historias de obras de arte olvidadas o erróneamente atribuidas, que poco a poco recuperan el lugar que les corresponde en la historia del arte a medida que avanza la investigación y se acumulan las pruebas. Por último, los análisis técnicos, los rayos x y las comparaciones con otras obras maestras se presentan en un catálogo de ventas... y se revela la verdadera identidad e historia de la obra.

Los excelentes resultados obtenidos en Francia durante el año 2019 demuestran que una vez que se ha establecido debidamente un informe de tasación, la venta de la pieza puede llevarse a cabo fuera de las grandes capitales, en lugares como Toulouse, Dijon o incluso en la pequeña ciudad de Senlis, y seguir atrayendo a los mayores coleccionistas y museos del mundo.

Las 10 obras de Viejos Maestros más vendidas en subasta en 2019

1. CIMABUE (c. 1240/50-c. 1302) - Cristo Burlado

26.780.000 dólares - (Estimado: 4.400.000 - 6.600.000 dólares)

27/10/2019, Hôtel des Ventes de Senlis

2. Maestro de Vyssi BROD (act.1350 -) La Virgen y el Niño en el Trono

6.833.000 dólares (Estimado: 440.000 - 660.000 dólares)

30/11/2019, Cortot & Associés, Dijon

3. Artemisia GENTILESCHI (1593-c.1654) - Lucrèce

5.255.000 dólares (Estimado: 660.000 - 880.000 dólares)

13/11/2019, Artcurial, París

4. Antonio SUSINI (Atrib.) (1558-1624) - Rapto de una Sabina (c.1590-1610)

4.985.000 dólares (Estimado: 2.775.000 - 5.545.000 dólares)

11/12/2019, Sotheby's, Paris

5. Giambettino CIGNAROLI (Atrib.) (1706-1770) - Retrato de Wolfgang Amadeus Mozart [...]

4.435.000 dólares (Estimado: 880.000 - 1.320.000 dólares)

27/11/2019, Christie's, Paris

6 Ambrosius I BOSSCHAERT (1573-1621) - Flores cortadas en un Römer [...]

3.709.000 dólares (Estimado: 2.470.000 - 2.800.000 dólares)

19/06/2019, Fraysse - Binoche & Giquello, París

7. Francesco BORDONI (1580-1654) - Paul Phélypeaux [...]

3.372000 dólares(Estimado: 550.000 - 885.000 dólares)

20/11/2019, de Baecque - d'Ouince, París

8. Hans DAUHER (c.1485-1538) - Putti (c.1525-1530)

2.630.000 dólares (Estimado: 1.120.000 - 1.680.000)

16/05/2019, Sotheby's, Paris

9. Bernardino LUINI (c.1480 / 85-1532) - La Virgen con el Niño y San Jorge

2.534.000 dólares(Estimado: 1.980.000 - 2.200.000 dólares)

14/11/2019, Aguttes, París

10. Antonio SUSINI (Atrib.) (1558-1624) La fortuna (1580-1600)

2.011.000 dólares (Estimado: 1.110.000 - 2.220.000 dólares)

12/11/2019, Sotheby's, Paris

Vender o tasar: hay que elegir

Una tasación tiene mucho más peso cuando la lleva a cabo una empresa independiente cuya reputación está en juego en cuanto a la objetividad de su informe.

Desde el momento en que un subastador ve una obra por primera vez, se compromete parcialmente con su venta, y la calidad de su trabajo se medirá según el éxito de la transacción. A veces da la impresión de que las casas de subastas se centran demasiado en los aspectos económicos y publicitarios de una venta. Cuando Patrick Drahi adquirió Sotheby's y nombró Director al empresario Charles F. Steward, envió una sólida señal sobre la estrategia y prioridades de Sotheby's. En el caso del Salvator Mundi, uno puede preguntarse si Christie's no puso más energía en organizar su gira internacional que en analizar sus cualidades artísticas y cuestionar su lugar en la obra de da Vinci.

Por el momento, tanto Eric Turquin como Alexandre Lacroix parecen apreciar su colaboración con las casas de subastas francesas, ya sean parisinas o provinciales. No hay duda de que estos subastadores se benefician de su pericia, conocimiento, experiencia y reputación, pero sobre todo de su independencia. Esto evita cierta presión por parte del Mercado del Arte, en el que los conflictos de intereses tienen a veces repercusiones... incluso en las colecciones de los museos más importantes.

Un compromiso de calidad

Hace más de veinte años, Thomas Hoving, ex director del Metropolitan Museum of Art, ya alertó al mundo del arte sobre la presencia de falsificaciones en las grandes colecciones de los museos. En 1997, en la introducción de su libro False Impression, The Hunt for Big-Times Art Fakes, escribió: "En la década y media que pasé en el Metropolitan Museum of Art, tuve que examinar 50.000 obras de todas las áreas. Del total, un 40 por ciento eran falsificaciones o habían sido restauradas de forma tan hipócrita, o tan pobremente atribuidas, que eran exactamente lo mismo que falsificaciones. Desde entonces, estoy seguro de que el porcentaje ha aumentado... [...]

Cuando el arte se convirtió en los años 70 y 80 en un producto cada vez más caro, las falsificaciones florecieron. Los jóvenes millonarios o multimillonarios comenzaron a codiciar el arte como un objeto de inversión, así como una marca de prestigio y superioridad social. Como los originales ya no eran lo suficientemente numerosos, los falsos Viejos Maestros (o completamente repintados) llenaron los huecos."

El ex director del MET está de acuerdo, al menos en parte, con esta explicación: "Uno de los falsificadores más feroces, el italiano Giuseppe "Pico" Cellini, en los albores de sus ochenta años y todavía exponiendo todo tipo de basura artística, cree que la mayoría de los museos americanos tienden a mantener sus falsificaciones en silencio, o en secreto, por lealtad a sus ricos donantes y administradores. Tal vez no exagere".

Probablemente no sea una coincidencia que en 2019 el Metropolitan Museum of Art de Nueva York fuera uno de los principales compradores de pinturas valoradas por la firma independiente de Eric Turquin. La experiencia "a la francesa" se enfrenta a una nueva demanda mundial.

