Artprice by ArtMarket.com : Hong Kong, reine du nouveau mouvement Hi-Lite, n'a pas tremblé

thierry Ehrmann, fondateur d'Artprice et président d'ArtMarket.com : « Hong Kong est un peu comme la Silicon Valley : un tout petit coin du monde sur lequel tous les yeux sont rivés ! Au même moment, des élections bousculent le pays, Alibaba fait une entrée fracassante en bourse, et une pluie de records s'abat en salles de ventes. Le marché de l'art hongkongais porte ce qui sera peut-être le premier grand mouvement artistique du XXIème siècle : un art qui prône plus de légèreté, avec enfin un véritable kitsch décomplexé, auquel Christie's a donné le nom de Hi-Lite ».

Hi-Lite : le premier grand courant artistique du XXIème siècle ?

Christie's a terminé sa grande session du soir avec une petite vente intitulée Hi-Lite. Son catalogue rassemble des artistes « dont l'esthétique néo-pop, les connections avec l'art commercial, les dessins animés et la street culture ont valu une renommée mondiale. Beaucoup de pièces sélectionnées pour cette vente présentent un style visuel similaire : des formes aplaties, des couleurs vives et des lignes épurées, qui font référence à des images issues des médias populaires, ainsi qu'à la mode, la musique, le graffiti et l'animation » (1).

Avec seulement 16 lots, cette petite vente cristallise néanmoins l'une des principales tendances qui animent le Marché de l'Art aujourd'hui. Ce mouvement, à l'instar de cette vente, repose d'abord sur trois grands noms, trois artistes parmi les plus performants du second marché : Kaws, Yoshitomo Nara et Takashi Murakami.

Le catalogue de Christie's explique le titre choisi par la maison de ventes, Hi-Lite : « ces artistes réalisent des œuvres qui sont 'légères' ('lite') - un mot qui est parfois utilisé pour décrire des choses faciles à comprendre et à apprécier, à l'opposé de lourd (heavy). En même temps, chacun de ces artistes élève son médium et son sujet à un niveau supérieur (higher level), en apportant des éléments de la culture pop, des manga, de la street culture et du monde de la mode » (2).

Le succès de la session Hi-Lite est total, puisque les 16 lots ont tous été adjugés à hauteur au moins, et le plus souvent même au-dessus, des estimations.

Hong Kong dans une spirale positive

Le mouvement Hi-Lite va bien au-delà de la session de Christie's qui porte ce nom. Les extraordinaires performances de Liu Ye (1964) ou d'Ayoko Rokkaku (1982) par exemple, au cours des neuf derniers mois, s'inscrivent de toute évidence dans cette nouvelle dynamique. Une dynamique à l'échelle mondiale, mais dans laquelle Hong Kong joue un rôle prépondérant.

Comme elles en ont pris l'habitude, au premier et au second semestre, les grandes maisons de ventes ont fait en sorte de ne pas organiser toutes leurs grandes sessions simultanément à Hong Kong. Ainsi, Christie's et Phillips ont attendu la fin du mois de novembre, alors que Sotheby's, Poly Auction, China Guardian et Bonhams avaient concentré leurs efforts sur le début du mois d'octobre.

Cette entente bénéficie visiblement au marché hongkongais. En témoigne le nombre de records enregistrés sur les deux derniers mois pour des artistes de toutes les périodes de création, depuis les Maîtres Anciens jusqu'aux artistes émergents.

Top 10 des nouveaux records d'artistes à Hong Kong sur le S2 2019

San Yu – Five Nudes (1950) – 39 m$ (Christie's)

(1950) – 39 m$ (Christie's) Yoshitomo Nara – Knife behind back (2000) – 25 m$ (Sotheby's)

(2000) – 25 m$ (Sotheby's) Whan-Ki Kim – 05-IV-71 #200 (Universe) (1971) – 13 m$ (Christie's)

(1971) – 13 m$ (Christie's) Liu Ye – Smoke (2001/02) – 6,7 m$ (Sotheby's)

– (2001/02) – 6,7 m$ (Sotheby's) Huang Daozhonu – Collection of poem s (XVIIème s.) – 5,5 m$ (Christie's)

s (XVIIème s.) – 5,5 m$ (Christie's) Zheng Wuchang – Landscapes (1939) – 2,1 m$ (Sotheby's)

– (1939) – 2,1 m$ (Sotheby's) Eddie Martinez – High flying bird (2014) – 2 m$ (Christie's)

– (2014) – 2 m$ (Christie's) Li Chen – Dragon riding Buddh a (2001) – 1,4 m$ ( China Guardian )

– a (2001) – 1,4 m$ ( ) Fei Danxu – Tour of Tao Guang temple (1834) – 1,3 m$ (Christie's)

