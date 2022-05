Artprice by Artmarket.com: o Metaverso do mercado de arte NFT, com 35 anos de experiência única nos mundos virtuais.

PARIS, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Com base nos dados disponíveis para o primeiro trimestre de 2022, a Artprice by Artmarket.com pode confirmar que o fenômeno de arte NFT se tornou uma parte duradoura do mercado global de arte em todos os continentes, com uma aceleração de vendas e transações no segundo trimestre deste ano, principalmente por causa da implementação de um enquadramento legislativo mais favorável nos Estados Unidos.

Em um artigo publicado em Le Monde em 11 de maio de 2022: «O Mercado das Artes, apesar da situação econômica desastrosa (nota do editor: todos os setores combinados) é extremamente resiliente», diz Guillaume Cerutti, Diretor Executivo da Christie's, que aplaude o leilão de 9 de maio de 2022 em Nova York, no qual um retrato de Marilyn Monroe feito por Andy Warhol se tornou o quadro do séc. XX mais caro do mundo, chegando aos 195 milhões de dólares, comprado pelo famoso marchand Larry Gagosian.

A Artmarket.com confirma que a análise do primeiro trimestre de 2022 mostra um crescimento sólido e indicia um ano de 2022 excepcional, apesar da situação econômica.

Todos os que fazem o mercado da arte — designadamente, a maioria dos leiloeiros de arte do planeta — já têm departamentos especializados em NFT, permanentemente preparando catálogos e vendas online. Do mesmo modo, todos os maiores museus e galerias de arte estão criando e oferecendo seus próprios NFT.

A arte digital criada nos Anos 80 está finalmente ganhando terreno com mais de um bilhão de entusiastas de arte NFT ativamente procurando criações nesse meio a preços que são agora muito acessíveis.

A Artprice identificou mais de 54 mil artistas que estão produzindo NFT diretamente para o público comprador e isso é só o início de uma grande mudança de paradigma.

De acordo com sociólogos, historiadores e analistas, estamos em uma plena evolução que modificará definitivamente a estrutura da realidade, desde os Anos 50, do mercado de arte. Esta mudança é claramente confirmada pelos analistas do mercado de arte da Artprice, particularmente pelos especialistas em econometria.

Em seus variados relatórios sobre o mercado da arte, a Artmarket.com tem sempre indicado que é impossível compreender o crescimento exponencial do mercado NFT sem compreender o passado da tecnologia antes de sua existência. Esta «história» inclui Blockchain, criptomoedas e sua origem cultural na comunidade Cypherpunk (período de encriptação de dados — tipo PGP — no início dos Anos 90).

Contudo, todos os players no mercado de arte NFT — OpenSea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway, Superare, etc. — concordam que a revolução NFT vai acabar tendo lugar no Metaverso. Por outras palavras, é uma ilusão imaginar um crescimento e um futuro sustentável para os NFT sem o desenvolvimento do Metaverso.

O Metaverso é um conjunto de mundos virtuais. O termo é, normalmente, usado para descrever a visão de futuro da Internet, onde os espaços virtuais, duradouros e compartilhados, estão acessíveis via interação 3D.

Assim, o Metaverso pode ser tido como um conjunto de mundos virtuais ligados à Internet, percepcionados como uma realidade aumentada.

Os especialistas nas áreas financeira, econômica, científica e acadêmica são unânimes ao considerar o Metaverso como uma extensão natural da Internet (Web 3.0).

Noventa e cinco por cento das multinacionais no ranking Global 500 da Fortune têm projetos de Metaverso sendo desenvolvidos.

Os projetos de Metaverso representam agora uma equação econômica e científica que aumentará o volume de negócios de forma espetacular, ou se tornará em um abismo financeiro, dependendo das escolhas que a P&D fizerem.

Enquanto a Meta (Facebook) e a Microsoft retiveram orçamentos colossais para a escrita e a codificação de mundos virtuais, alguns grupos, como a Artmarket.com em particular, estão seguindo um outro caminho que deverá se tornar possível uma redução radical de custos no desenvolvimento de seus Metaversos e ficar operacional de forma relativamente rápida.

O principal acionista e fundador da Artprice by Artmarket.com é o Server Group, um pioneiro da Internet desde 1987 e um dos pioneiros em hardware e software de imagens geradas por computador (CGI) desde 1985.

O Server Group tem tido muitas subsidiárias nos últimos 35 anos e assim adquiriu um conhecimento profundo no campo dos videojogos imersivos, da cinemática e da pós-produção televisual. Surgindo em meados dos Anos 80, as tecnologias destas áreas são consideradas pela comunidade científica como o primeiro dos Metaversos.

O projeto do Metaverso da Artmarket.com se constrói em sua sede mundialmente famosa localizada no coração do Museu de Arte Contemporânea Organe que gerencia La Demeure du Chaos, ou «Abode of Chaos» (conforme batizado pelo New York Times).

Este Metaverso é revolucionário porque minimiza os custos e tempos de produção e é baseado no conhecimento adquirido pelo Server Group de multinacionais de videojogos e produtores de filmes e redes nos últimos 35 anos (Studio Lumiere999® Paris/NY).

Na verdade, a Abode of Chaos foi criada em 1999 (faz mais de 23 anos) por thierry Ehrmann, um artista/escultor desde 1980 (biografia certificada Who's Who In France em 2022).

Sendo um museu de arte contemporânea a céu aberto, ocupando cerca de 9 mil metros quadrados, a Abode of Chaos é um circuito museológico único projetado originalmente como um «jogo de fuga» a larga escala com elementos de realidade aumentada.

Entre as cerca de 6.300 obras de arte distintas, há 4.500 esculturas em aço bruto — algumas pesam vários milhares de toneladas — bem como pinturas, artes de rua, gravuras, instalações, arte digital e Land Art. O museu está equipado com uma rede eletrônica muito poderosa (fibra ótica de mais de 9.000 m2, wifi 802.11ax, obras de arte conectadas com idO, etc.).

A Abode of Chaos e o Museu de Arte Contemporânea que a acolhe recebem 180 mil visitantes por ano, dos quais 25% são do exterior da França.

Nos últimos 23 anos, a Abode of Chaos tem sido o tema de quase 3.600 notícias de impressa escrita e audiovisual em 72 países. Também foi alvo de uma reflexão requintada em um grande volume , Opus IX, um livro bilíngue de referência com 504 páginas que pode ser consultado gratuitamente online em formato PDF, bem como no website Issuu, onde foi baixado 37 milhões de vezes (um número confirmado oficialmente por um Huissier francêsSCP Mamet-Pons).

Na impressa internacional, a Abode of Chaos tem sido descrita como um conjunto de obras distintas e como uma «Fábrica» inevitável e única com lugar na História de Arte como um dos projetos artísticos mais significativos do início do séc. XXI.

O Server Group e o Museu Organe investiram vários milhões de euros neste projeto bem-sucedido, financiado exclusivamente através de capital próprio após um projeto de oferta pública inicial (IPO) sólido (ver o documento de regisro universal da Artmarket.com, preenchido para a AMF, capítulo 3.2.23).

thierry Ehrmann — Diretor Executivo e Fundador do Server Group e de Artprice by Artmarket.com — seguiu o exemplo dos principais criadores de videojogos e realizadores de filmes/produtores para construir o Metaverso do grupo, se baseando em 25 anos de criações físicas famosas mundialmente.

Para a construção deste Metaverso, nos últimos três anos o Server Group formou um número de alianças, em particular com um dos principais grupos europeus de geometria espacial, criando uma equipe europeia de sonho para Design em 3D, Engenharia, Laboratório 3D e Scanner Surveys.

Enquanto a Meta (antes, Facebook) constrói seu Metaverso do nada, a Artmarket e o Server Group começam da realidade fundamental de 6.300 criações de arte originais em relação ao mundo da arte contemporânea — em um local de 9 mil metros quadrados.

A história nos deu um avanço substancial, que economizou tempo e dinheiro, porque a abordagem é completamente diferente quando você tem um reconhecimento global indiscutível faz quase 25 anos.

As especificações técnicas incluíam o uso/produção de Faro Lidar 3D Scanner, Navis VLX, drones, Fotogrametria Poligonal de Solo em uma só referência e um sistema de desenvolvimento, e processamento de Inteligência Aumentada para revelar as características singulares das obras em sua «formatividade» arquitetural.

Os engenheiros especializados em dados espaciais e os topógrafos escanearam e digitalizaram os 9 mil metros quadrados do Museu de Arte Contemporânea Organe, inclusive suas múltiplas caves e elevações, e todas suas 6.300 obras de arte. O resultado pesava 45 t e incluía 27 anos de pós-produção e produção digital conduzida pelo Server Group e suas subsidiárias.

O Metaverso do Server Group foi, assim, gerado de um meio físico vasto do qual é tanto o autor como o proprietário. Isso representa uma vantagem enorme em propriedade intelectual. De forma similar, a explosão de avatares e a proliferação de várias virtualidades® compõem a narrativa já escrita e visionada por thierry Ehrmann, conhecida em todo o mundo.

Enquanto este processo industrial ultratecnológico, envolvendo geômetras e peritos em dados espaciais, precisou de três anos de trabalho de campo (tomando partido do período da COVID), esta abordagem é muito diferente dos desafios intermináveis que a Meta (Facebook) tem na construção de seu Metaverso a partir de linhas de código.

Para compreender o caminho que o Server Group e a Artprice by Artmarket.com adotaram, você pode fazer uma analogia com um editor de um videojogo conhecido, cujo Metaverso — baseado na época medieval — foi construído através de um escaneamento 3D detalhado de diferentes cidades medievais europeias que ainda existem.

Os resultados deste trabalho foram excelentes: custos de produção radicalmente reduzidos, topo de vendas em todo o mundo — sua versão videojogo esmagou substancialmente seus competidores posicionados no segmento «medieval» que é muito apreciado.

É essencial especificar que o Metaverso da Artprice by Artmarket.com, cuja sede fica no coração do Museu Contemporâneo Organe (que gerencia a Abode of Chaos) está praticamente pronto. Este trabalho precisou de investimentos substanciais que foram totalmente suportados pelo Server Group e suas subsidiárias, não tendo qualquer impacto no balanço da Artmarket.com.

O acionista fundador da Artprice by Artmarket.com é o Server Group, que ainda é, de longe, o maior acionista com 30,16% do capital e 45,78% do direito de voto (excluindo a família Ehrmann). O Server Group assumiu o risco industrial de investir em seu Metaverso devido a sua confiança em Artmarket.com, com 25 anos liderando mundialmente a Informação do Mercado de Arte.

Sob o regime de acordos regulamentados do Server Group em Artmarket.com, o projeto de Metaverso tem lucro garantido pelo baixo custo para o usuário, porque os custos associados à P&D e à produção são infinitamente menores do que aqueles que enfrentam as multinacionais que começaram codificando seus Metaversos do zero. Ademais, seus projetos ainda não estão prontos.

O mercado NFT que está chegando no Artmarket.com terá uma vantagem competitiva inegável, porque as plataformas principais de NFT que há estão enfrentando constrangimentos financeiros e de direitos autorais. Portanto, elas não têm Metaversos realmente bem-sucedidos e podem se sentir tentadas a se unir com o Metaverso da Artmarket.com. A Artmarket.com terá como objetivo integrá-las em seu Mercado NFT, fornecendo um imprimatur.

Na verdade, a OpenSea, plataforma líder em NFT em todo o mundo, declarou que 80% das primeiras emissões de NFT de arte provavelmente afetarão os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Perante esta observação, a OpenSea anunciou que está considerando soluções para contrariar esse flagelo e proteger vendedores e compradores. Acreditamos piamente que a solução lógica para este problema é a certificação do mercado primário feita pela Artprice através de sua blockchain e seus contratos inteligentes.

É precisamente na primeira emissão de arte NFT que a Artprice by Artmarket.com pode alcançar faturação e lucros extremamente substanciais.

Nós nos orgulhamos que a Artprice by Artmarket.com seja a única empresa no mercado global de arte que pode garantir realmente a certificação de NFT primários, considerando todos os parâmetros subjacentes e dados associados.

A capacidade de certificar emissões primárias de arte NFT se baseia na posição da Artmarket.com como líder global de informação em mercado de arte e como proprietária e criadora de bancos de dados que contêm um quarto de século de dados do mercado de arte. Este banco de dados é respeitado globalmente como uma autoridade e é sustentado pela maior coleção mundial de notas, manuscritos e catálogos de vendas (remontando a 1.700), garantindo a autenticidade e a credibilidade histórica de seus bancos de dados.

Finalmente, o relatório do estudo de Dynata, a maior plataforma de dados do mundo para perspectivas, ativação e medição, pesquisou mais de 62 milhões de painelistas e 4 bilhões de perspectivas (reações de consumidores em forma de dados) em 11 países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Holanda, Itália, China, Japão e Austrália) e publicou seu relatório «New Experience Economy».

O relatório realça uma conclusão muito favorável para Artmarket.com, para seu Metaverso e para seus acionistas: 51% dos inquiridos indicaram que seu destino virtual favorito (ou seja, online) é uma visita a um museu, galeria de arte ou exposição artística.

Com seu Metaverso, que é a consequência última e inevitável da revolução NFT, a Artprice by Artmarket.com tem como objetivo ser a plataforma mais bem-sucedida e competitiva de arte NFT do mundo. Seu Metaverso representa a garantia de um crescimento exponencial e contínuo do mercado de arte NFT. Será acompanhado pela Blockchain da Artprice by Artmarket.com e seus contatos inteligentes, permitindo, assim, uma remuneração justa para artistas em conjunto com sociedades de direitos autorais, como a ADAGP, para a qual a Artprice tem sido dos maiores contribuidores há muito tempo.

Além disso, o registro de longa data do domínio (.net .org...) artpricecoin.com e suas marcas registradas demonstra a estratégia global da Artmarket.com, que naturalmente inclui a criação de uma moeda criptográfica específica após aprovações regulamentares.

A blockchain Artprice by Artmarket.com usará principalmente a Ethereum para seus contratos inteligentes, mas permanecerá aberta a pagamentos em Bitcoin e outras grandes criptomoedas.

Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

