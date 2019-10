Artprice by ArtMarket presenta el Top 25 de los artistas urbanos: El éxito de Banksy no es una anomalía del mercado

A pesar del estatus de incognito de Banksy, el arte urbano ya no es una forma de arte anónimo; ¿quién no ha oído hablar de Shepard Fairey (Obey) o de Invader? ¿Quién no conoce los hombrecitos de Stik? Desde el Muro de Berlín hasta Wynwood (Miami), el arte urbano no sólo está permitido por las autoridades locales, sino que se ha convertido en una atracción e incluso en una visita turística obligada. Para el Mercado del Arte, la calle se ha convertido en una especie de vivero.