Artprice: Der Kunstmarkt bestätigt, dass Robert Combas einer der bedeutendsten lebenden Künstler Frankreichs ist

Im Juni 2017 erzielte das chinesische Auktionshaus Ravenel einen neuen Rekord für Combas in Taiwan wo sein Gemälde mit dem Titel The Sun King (1987) für 214 500 Dollar (inkl. Steuern) verkauft wurde. Ein Jahr später wurden am 4. April 2018 die Gemälde La Prise de la Bastille (c.1989) und La bagarre de Zozo (1986) für 220 000 Dollar in Paris verkauft.

Mit diesen beiden aufeinander folgenden Auktionsrekorden konnte das Enfant terrible der Bewegung Figuration Libre beweisen, dass er weiterhin der bedeutendste französiche Vertreter des Marktes für zeitgenössische Kunst ist.

Thierry Ehrmann dazu: „Combas ist einer unserer Giganten...; er verzeichnet bereits über 5 000 Auktionsergebnisse".

Artprice Indikator: Wert des Gemäldes mit dem Titel The Sun King (1987) von 2000 bis 2019

© Artprice.com

2018 war ein ausgezeichnetes Jahr für Robert Combas: Er verkaufte 184 Arbeiten im Wert von 4,75 Millionen Dollar. Der Markt präsentiert das vierzig Jahre Arbeit umfassende Werk des Künstlers – von den ersten Gemälden auf Leinwand im Jahr 1979 (das Jahr, in dem er die Kunsthochschule Saint-Etienne verließ) – bis zu seinen jüngsten Werken.

Die am stärksten nachgefragten Arbeiten entstanden jedoch zwischen 1985 bis 1995. Immer mehr Sammler verkaufen aufgrund der steigenden Preise nun immer mehr Werke, die sich in manchen Fällen mehr als 20 Jahre in ihren Sammlungen befanden und kreieren damit einen positiven Markteffekt, der Combas' Ruf zugute kommt.

Die Ergebnisse sprechen für sich selbst: 8 seiner 10 besten Auktionsergebnisse wurden ab dem Jahr 2017 erzielt.

Top10 Auktionsergebnisse für Robert Combas

© Artprice.com

Ranking - Werk - Preis - Verkauf (Datum und Rang)

1. La bagarre de Zozo (1986) – 220 350 Dollar – 04/04/2018, Artcurial, Paris

2. La prise de la Bastille (c. 1989) – 219 200 Dollar – 04/04/2018, Desbenoit, Paris

3. Le Roi Soleil (1987) – 212 500 Dollar – 03/06/2017, Ravenel, Taïwan

4. Il suffit de passer le pont (1992) – 212 400 Dollar – 19/03/2019, Sotheby's Paris

5. Louis XIV (1985) – 207 700 Dollar – 28/03/2013, Cornette de Saint Cyr, Paris

6. Le chien à cinq pattes (1987) – 190 500 Dollar – 05/06/2018, Artcurial, Paris

7. La charrette des Condamnés (c. 1979) – 190 000 Dollar – 04/06/2018, Desbenoit, Paris

8. La gitane amoureuse (1988) – 184 500 Dollar – 03/12/2018, Artcurial, Paris

9. Les 4 peluches de l'Ave Maria (1987) – 176 500 Dollar – 04/04/2012, Artcurial, Paris

10. Nolon (1987) – 169 500 Dollar – 06/12/2017 – Sotheby's, Paris

87% seiner Lose werden in Frankreich verkauft; damit konzentriert sich der Markt von Combas hauptsächlich auf sein Herkunftsland. Dennoch finden seine Werke auch weit über die Grenzen Frankreichs und Belgiens hinaus Käufer, zum Beispiel in England und sogar in Asien. Der amerikanische Markt widersteht bislang der Produktivität des Künstlers, die an jene von Keith Haring erinnert.

Die Werke von Robert Combas verkaufen sich gegenwärtig zu Preisen zwischen 15 000 und 200 000 Dollar, je nach Größe, Thema oder Herkunft der Arbeiten. Der Preis für viele seiner Arbeiten auf Papier liegt aber immer noch unter 10 000 Dollar, während seine Drucke und dreidimensionalen Kompositionen Preise zwischen 1 000 und 5 000 Dollar erreichen können.

Im Herbst 2018 präsentierte die Galerie Laurent Strouk in Paris die jüngsten Werke des Künstlers, die im Sommer davor in Sète entstanden waren, einer Stadt an der Mittelmeerküste Frankreichs, in der Combas als Kind lebte.

Die Ausstellung mit dem Titel Le Théâtre de la Mer präsentierte nicht nur seine jüngsten Gemälde, sondern auch seine neuesten Skulpturen und einige Möbelstücke (Stühle, Lampen, Teppiche). Robert Combas hat seine Kreativität in der Tat nie auf ein bestimmtes Medium beschränkt; er hat seiner Inspiration immer freien Lauf gelassen und auch T-shirts, Hosen, Gitarren sowie zahlreiche andere Formate verwendet.

Wie seine jüngsten Auktionsergebnisse bestätigen, ist Robert Combas inzwischen auch international bekannt. Die meisten Exponate seiner Produktion sind bislang noch erschwinglich; das könnte sich jedoch bald ändern. Seine Preise verzeichnen seit dem Jahr 2000 ein starkes langfristiges Wachstum (+500%) das sich in den letzten 24 Monaten noch beschleunigt hat.

Copyright ©2019 Thierry Ehrmann

