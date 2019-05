Artprice: Hong Kong - Motor des Marktes für zeitgenössische Kunst

Laut Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artprice, ist „einer der größten Vorteile des Kunstmarktes von Hong Kong, dass er eine unglaubliche Vielfalt an Kunstwerken aus der ganzen Welt anbietet. Das ist einzigartig, denn auf dem Kunstmarkt von Hong Kong werden nicht nur die besten Werke aus China, Japan und ganz Südostasien, sondern auch aus Europa und den Vereinigten Staaten umgesetzt.

Die jüngste Abendauktion von Phillips umfasste Werke von Zao Wou-Ki, Roy Lichtenstein, Zhang Xiaogang, Yoshitimo Nara und Andy Warhol. Die Selektion war nicht nur bemerkenswert, sondern auch universell... Deshalb wollen alle großen Auktionshäuser nicht nur aus China, sondern auch aus Amerika hier mitmischen."

Dieses Jahr überzeugte die Attraktivität des Kunstmarktes von Hong Kong sogar den Auktionär Holly's International davon, seine Geschäftstätigkeit bis hierher auszuweiten. Holly's, dessen Gründung im Jahr 1994 erfolgte, schaffte es, bis Ende Mai 2019 bereits sieben Versteigerungen in Hong Kong zu organisieren …; das Haus ist seit seiner Gründung zum ersten Mal in Hong Kong vertreten.

Gewinner Zao Wou-Ki

Die besten Ergebnisse bei Christie's und Phillips erzielte – wenig überraschend – der Maler französischer und chinesischer Abstammung Zao Wou-Ki. Seit seinem Rekordergebnis von 57,5 Millionen Dollar im vergangenen September befindet sich der Meister der lyrischen Abstraktion mit einem dritten Platz im Ranking der Auktionsumsätze des Jahres 2018 unter den Giganten des Kunstmarktes hinter Pablo Picasso und Claude Monet.

Die bei Christie's am 25. Mai 2019 versteigerten Werke von Zao Wou-Ki setzten 50 Millionen Dollar um und deren Anteil am Gesamtumsatz der Versteigerung betrug 45 %. Eine bemerkenswerte Leistung, die jedoch noch besser sein könnte, denn die beste Arbeit unter den 8 Kunstwerken, ein großes Werk (Öl auf Leinwand) mit dem Titel 02/01/65 war nicht verkauft worden.

Der interaktive Schätzwert lag bei über 30 Millionen Dollar, ein Wert, der mit den letzten Ergebnissen übereinstimmt, jedoch aufgrund der rasch zunehmenden Preise von Zao Wou- Ki etwas länger brauchen dürfte, um sich auf dem Markt durchzusetzen. Im Jahr 2010 wurde dasselbe Werk um 2,7 Millionen Dollar versteigert.

Erneuter Erfolg für Kaws und Richard Lin

Die von Sotheby's für Anfang April 2019 angesetzten Versteigerungen waren stark vom unerwarteten Rekord des amerikanischen Straßenkünstlers Kaws geprägt gewesen. Sein Gemälde The Kaws Album (2005), das auf 800 000 bis 1 Million Dollar geschätzt worden war, erreichte einen atemberaubenden Kaufpreis von 14,8 Millionen (inkl. Gebühren). Der neue Star der Perrotin and Skarstedt Galleries hatte auf dem Sekundärmarkt einen ausgezeichneten Start in das neue Jahr geschafft.

Phillips erzielte mit Half Full (2012) den dreizehnten Platz, ein Ergebnis über der 1 Million Dollar-Grenze. Dieses bei Christie's in New York im März 2018 für 444 500 Dollar ersteigerte Werk (Acryl auf Leinwand) wurde nur vierzehn Monate später in Hong Kong für 1,4 Millionen Dollar erneut versteigert.

Der Maler der abstrakten Kunst Richard Lin (1933-2011) erzielte ebenfalls ausgezeichnete Ergebnisse. Sieben Jahre nach seinem Tod nahm das Interesse an seinen Arbeiten wieder zu, und er erzielte im Jahr 2018 einen dreifachen Rekord. Am 27. Mai 2019 beherrschte seine Arbeit 1.3.1964 - Painting Relief die Versteigerung bei Bonhams' Contemporary & Modern Art.

Stabilisierung der Preise von Künstlern chinesischer Gegenwartskunst

Die Preise chinesischer Maler, die in den 50er Jahren geboren sind, stabilisieren sich in Hong Kong. Zwar ohne neue Rekorde (die für die meisten unter ihnen fünf oder sechs Jahre früher erzielt worden waren) erfreut sich diese Generation neuer chinesischer Meister der Ölmalerei einer starken Nachfrage in Asien... die auch die Sammler beruhigt.

Am 25. Mai wurde das Gemälde von Zeng Fanzhi mit dem Titel Mask (1996) für etwas unter 3 Millionen Dollar bei Christie's versteigert, weit unter den 23 Millionen, die er 2013 für sein viel größeres Leinwandformat The Last Supper (2001) erzielt hatte, eine Summe, die er seit damals nie mehr auch nur annähernd erreichen konnte... Am selben Tag wurden die Bloodline Series von Zhang Xiaogang, nämlich The Big Family No. 10 (2000) für 1,6 Millionen Dollar verkauft. Und im Jahr 2014 erzielte seine Bloodline, nämlich The Big Family Nr.3 (1995) aus der selben Serie einen Kaufpreis von 12 Millionen Dollar.

Diese Ergebnisse zeigen, dass bei den chinesischen Künstlern dieser Generationen eine Stabilisierung der Preise zu beobachten ist: Die Preise für ihre Kunstwerke scheinen sich auf einem sehr hohen Niveau zu stabilisieren. Dieser Trend wurde u. a. durch drei aufeinander folgende Ergebnisse für das Kunstwerk Stone Series - The Tree Connected to Stone (1993) von Zhou Chunya bestätigt:

246 000 Dollar - 9. Oktober 2006 (Sotheby's Hong Kong)

6 700 000 Dollar - 5. April 2014 (Sotheby's Hong Kong)

4 100 000 Dollar - 25. Mai 2019 (Christie's Hong Kong)

