Artprice и Cision заключили партнерское соглашение о распространении новостного контента

ПАРИЖ (PARIS), 22 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Artprice, входящая в состав Server® Group и являющаяся пионером Интернет-технологий в Европе с 1985 года, и Cision® сообщили о подписании партнерского соглашения в сфере дистрибуции новостного контента. По условиям сотрудничества Сision становится официальным дистрибьютором новостей и прочего контента для мирового лидера в информационном сегменте арт-рынка.

Artprice and Cision Enter Distribution Partnership

В результате подписания стратегического партнерского соглашения Cision получает статус провайдера услуг распространения информации Artprice о текущих тенденциях рынка произведений искусств среди ведущих медийных агентств мира, включая около 7 200 международных печатных СМИ. Новый договор является непосредственным итогом двадцатилетнего сотрудничества между Artprice и Cision, занимающих ведущие позиции в отраслях своей специализации.

Artprice - мировой лидер в сфере банков данных о ценообразовании и индексах художественного рынка. Компания располагает более чем 30 миллионами индексов и данных о результатах аукционов. Artprice Images® предоставляет доступ к крупнейшему ресурсу арт-рынка в мире: библиотеке из 126 миллионов изображений художественных произведений, созданных за период от 1700 года до наших дней и сопровождаемых комментариями искусствоведов Artprice.

«Мы гордимся своей способностью предоставлять актуальные новости мирового арт-рынка, включая результаты аукционов, сведения о более чем 700 000 деятелей искусств, крупных событиях, открытиях музеев и прочих мероприятиях по всему земному шару, - прокомментировал основатель и генеральный директор Artiprice Тьерри Эрманн (Thierry Ehrmann). - Результаты проведенной нами проверки показали, что новостной сервис Cision превосходит отраслевые стандарты распространения информационного контента. Наше сотрудничество предоставляет Artprice надежный и оперативный канал для дистрибуции новостных сообщений среди аудитории, включающей около 90 млн покупателей и коллекционеров. В 2019 году Artprice и Cision дадут начало новому медийному арт-агентству всемирного масштаба».

Cision выделяется среди конкурентов исключительно высоким качеством клиентского обслуживания и способностью предоставлять уникальные по географическому охвату и широте содержания информационные сервисы. Возможность глобального распространения новостного контента являлась для Artprice ключевым фактором при выборе партнера. Компания стремится расширять свое присутствие на международном художественном рынке с особым акцентом на Франции, Европе и Китае, где ее деятельность ассоциируется с региональным лидером арт-рынка и давним институциональным партнером Artron.net. Новое партнерство позволит Artprice расширить географию своего присутствия и повысить свой авторитет на мировом рынке произведений искусства, особенно на фоне глобального внедрения разработанной компанией программы Museum Industry®, направленной на поддержку открытия музеев и галерей.

«Новейшие инвестиции Cision в технологические инновации дали нам возможность укрепить свои позиции как предпочтительного поставщика услуг распространения новостного контента, - отметил вице-президент по вопросам продаж французского филиала Cision Фредерик Дюма (Frédéric Dumas). - Мы сотрудничаем с самыми уважаемыми брендами и вот уже двадцать лет предоставляем свои услуги компании Artprice. В дальнейшем мы будем прилагать все усилия для того, чтобы контент Artprice достигал своей целевой аудитории в самом широком масштабе».

О компании Cision

Cision Ltd. CISN) является ведущим международным поставщиком программного обеспечения и сервисов для специалистов по связям с общественностью и маркетинговой коммуникации. Программные продукты Cision позволяют пользователям определять ключевых влиятельных лиц, разрабатывать и распространять стратегический контент, а также измерять его значимое влияние. Штат из 4 000 сотрудников Cision работает в представительствах компании в 19 странах Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-тихоокеанского региона. Для получения дополнительной информации о титулованных продуктах и сервисах компании, включая Cision® Communications Cloud®, посетите www.cision.com и следите за новостями Cision в Twitter @Cision.

Контактная информация для представителей СМИ:

США

Лора Роман (Laura Roman)

Cision

cisionpr@cision.com

Европа

Фредерик Дюма (Frédéric Dumas)

Cision

cisionpr@cision.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/801858/Cision_and_Artprice_Partnership_Press_Release_Image.jpg

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpg

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