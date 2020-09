Artprice: Sotheby's, Phillips y Ketterer se adaptan a la nueva realidad...

PARIS, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 29 de junio de 2020, el carismático subastador de Sotheby's, Oliver Barker, orquestó brillantemente, solo y ante una audiencia a través de pantallas,la venta del tríptico Inspired by the Oresteia of Aeschylus (1981), de Francis Bacon, por 84,55 millones de dólares. Este resultado fue particularmente tranquilizador para el Mercado del Arte... pero no estuvo exento de riesgos. En octubre de 2017, Christie's no consiguió vender Study of Red Pope 1962. 2nd version (1971) de Bacon en Londres... una pintura que se esperaba que estableciera un récord en subasta en arte europeo de todos los tiempos de más de 90 millones de dólares.