Artprice y Artron conquistarán el mercado del arte chino

El presidente de Artprice, thierry Ehrmann, y sus altos ejecutivos han vuelto de varios días de intenso trabajo a la sede de Artron, en Pekín, donde las discusiones se centraron en acelerar e implementar, lo más rápido posible, todas las iniciativas estratégicas y comerciales acordadas que inevitablemente generarán resultados muy positivos en cuanto a ingresos y la expansión de la base de clientes de Artprice, por no mencionar el valor del accionista.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/790815/WAN_Jie___Artron_and_thierry_Ehrmann.jpg )



Artron y su presidente, Wan Jie, dieron al equipo de Artprice una bienvenida excepcionalmente calurosa y presentaron a Artprice a los líderes institucionales de alto nivel de China, los principales agentes de Art Market del país y a los 3.500 empleados de Artron.

Estas presentaciones personales son un paso esencial en la apuesta de Artprice para sacar el máximo rendimiento al enorme potencial del mercado chino de un modo rápido y óptimo.

En 2018, China registró el 45% de las transacciones online globales, generando 12 veces más transacciones online que Estados Unidos. China tiene una enorme ventaja sobre Occidente porque está construyendo su economía de mercado directamente en Internet (Fuente: GEAB / LEAP 2020).

Hablando para sus altos ejecutivos y alta directiva, Wan Jie - como cabeza de su imperio Artron probablemente el agente más importante en el Art Market de China- reiteró su inquebrantable amistad personal y fidelidad con el presidente y fundador de Artprice, thierry Ehrmann.

Este hecho merece énfasis ya que la aduana china suele prohibir dichas "salidas" del protocolo empresarial aceptado.

Mientras China se ha convertido en el principal mercado global de Art Market durante la última década -Artprice había sido el primero en reportarlo en 2009-, representa naturalmente un nuevo y fascinante mercado para Artprice.

China tiene grandes ambiciones:

Tal y como comentó la publicación empresarial semanal francesa Challenges la semana pasada: "China, el gigante que busca dominar el mundo". China sigue acelerando con su plan "Made in China 2025y sus "New Silk Roads".

Como compañía global, Artprice insistió en entrar con éxito al mercado chino, ahora el último gran 'eldorado' para cualquier grupo cuyo mercado sea global.

Según el presidente fundador de Artprice, thierry Ehrmann: "Aprecio la emergencia de la potencia mundial de China, su apetito insaciable y su deseo de liderazgo desde hace mucho tiempo. En los últimos 9 años, Artprice ha traducido millones de datos de sus bases de datos propias al mandarino. A pesar de ello, los visitantes que hayan visto nuestras famosas oficinas centrales (L'Organe Museum of Contemporary Art en el "Abode of Chaos" [dixit The New York Times]) en los últimos 30 años se habrán dado cuenta de las miles de obras de arte - incluyendo las esculturas y pinturas - de forma directa o indirecta que hacen referencia a la antigua cultura e historia de China".

"Al contrario que muchos, no me sorprende ver cómo China se convierte de forma gradual en una potencia económica mundial. Artprice ha decidido entrar dentro del mercado de China por la puerta principal con una humildad carente en muchas de las compañías que cotizan de Occidente. Cualquier otro tipo de estrategia hubiera sido un error fatal. Es por ello que deseo reiterar mi agradecimiento a Wan Jie, presidente de Artron, junto a todos sus colegas para hacer de esta una estrategia abierta y propia tras 9 años de colaboración cercana".

Desde el lunes, Artprice es una de las pocas compañías Occidentales que cuenta con un perfil WeChat reservado a compañías que realizan operaciones bajo la ley de China. WeChat lo utilizan más de 1.800 millones de usuarios de Internet de China en todo el mundo.

Artron.Net es la marca más respetada del mundo del arte de China. Dispone de más de 3 millones de miembros profesionales dentro del sector de las artes, contando con una media de 15 millones de visitas diarias, siendo la principal página web de arte del mundo. Se trata de la primera elección para los profesionales del arte, inversores / coleccionistas y amantes del arte. Fundada en el año 1993, Artron Art Group celebra este año su 25 aniversario.

La implicación de Artron y de su presidente Wan Jie en el arte de China no tiene oposición. Se trata además del vicepresidente y fundador del instituto de la famosa ciudad prohibida, donde él y thierry Ehrmann visitaron las oficinas gubernamentales que están cerradas al público durante un viaje reciente realizado a Pekín.

Las suscripciones a Artprice que se comercializan en exclusiva por medio de Artron en China llegarán directamente al centro de lo necesario identificadas en el mercado nacional de China. De igual modo, se podrá acceder a Artprice a través de la página web de Artron.Net y de todas las redes sociales chinas en las que Artron está omnipresente.

La agencia de prensa de Artprice, ArtMarketInsight, junto a los editores de Artron, ha decidido postear unos 30 envíos diarios en chino e inglés destinados a la información combinada entorno al mercado del arte de China con información relacionada con el mercado de arte Occidental.

Ya se han identificado numerosas sinergias desde nuestras sesiones de trabajo conjuntas, además de la fusión de los equipos de Artprice/Artron con funciones similares. Teniendo en cuenta el cargo de una implicación estratégica, financiera y económica con Artron, Artprice ha decidido nombrar a su consejero delegado como responsable de sus operaciones en China y Asia superior, pasando a residir en Pekín y a trabajar de cerca con los equipos de Artron.

Con este importante avance, Artprice reforzará su posición como líder mundial en la información del mercado del arte.

En el contexto de esta extraordinaria alianza con Artron y el masivo potencial para nuevos clientes en China, Artprice prevé un importante impulso en sus ventas y beneficios para 2019.

Acerca de Artron Group:

"Artron Art Group (Artron), un completo grupo industrial cultural fundado en el año 1993, se compromete a heredar, mejorar y propagar el valor del arte. Basándose en sus datos de arte abundantes, Artron proporciona a la industria del arte y sus seguidores servicios y experiencias profesionales sobre productos de calidad por medio de la aplicación integrada de la TI, ciencia digital avanzada y talleres innovadores y materiales. Habiendo producido más de 60.000 libros y catálogos de subastas, Artron es la mayor imprenta de libros de arte del mundo, contando con un volumen de impresión total de 300 millones al año. Dispone de más de 3 millones de miembros profesionales dentro del sector de las artes, contando con una media de 15 millones de visitas diarias, convirtiéndose en la principal página web de arte de todo el mundo. Fundada en 1993, Artron Art Group celebra su 25 aniversario durante este año. Se trata de la primera elección para los profesionales del arte, inversores, coleccionistas y aficionados al arte en general que desean descubrir y/o participar dentro del mundo del arte o el mercado del arte. Fundada en el año 1993, Artron Art Group celebra este año su 25 aniversario".

Según Artron Group y su presidente fundador Wan Jie: "Tras 7 años de cooperación, Artron y Artprice han optimizado su cooperación en relación a los mercados de arte de China y de Occidente. Los fundadores y presidentes de ambas compañías, Wan Jie y Thierry Ehrmann, gracias a su entusiasmo por el arte, van a crear el enlace de la Ruta de la Seda para los mercados de arte que conectan Cina con Occidente basándose en los principios de respeto y cooperación mutua. Los dos grupos construirán una plataforma de intercambio mundial, diversificado y profesional en el merado del arte, que finalmente promocionará el desarrollo sostenible del mercado de arte mundial.

Sitio web de Artron: http://www.artron.com.cn; http://www.artron.net .

Contacto: 400-6690-999

Acerca de Artprice:

Fundada por thierry Ehrmann (see Who's who certified Biography ) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf ).

Artprice cotiza en la Eurolist by Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artprice en vídeo: https://www.artprice.com/video

Artprice es el líder global en bancos de datos de precio de arte e índices de arte. Tiene más de 30 millones de índices y resultados de subastas cubriendo más de 700.000 artistas. Artprice Images(R) da acceso ilimitado al mayor recurso Art Market del mundo: una biblioteca de 126 millones de imágenes o impresiones de obras de arte desde el año 1700 al día de hoy, junto con comentarios de historiadores de arte de Artprice.

12 Oct. 2018: Artprice and Artron have just created an "Art Media Mogul":

Video: https://vimeo.com/296010836

Artprice enriquece de forma permanente sus bancos de datos con información procedente de 6.300 subastadores, publicando un flujo constante de tendencias de mercado de arte para las principales agencias de noticias y unas 7.200 publicaciones internacionales de prensa. Para sus 4.500.000 miembros, Artprice proporciona acceso al principal mercado estandarizado líder en el mundo para la compra y venta de arte. Artprice prepara su blockchain para el mercado del arte. It is Global Art Market Annual Report for 2017 de Artprice con etiqueta BPI (etiqueta nacional científica francesa) se public en marzo de 2018: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2017

Contemporary Art Market Annual Report de Artprice para 2017 - acceso gratuito:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2017

Comunicados de prensa de Artprice:

http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseen.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Noticias de Artmarket:

https://twitter.com/artpricedotcom y https://twitter.com/artmarketdotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Descubra el Alchemy y el universo de Artprice http://web.artprice.com/video, cuyas sedes son el famoso Museum of Contemporary Art, the Abode of Chaos:

http://goo.gl/zJssd

https://vimeo.com/124643720

The Contemporary Art Museum The Abode of Chaos en Facebook: https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contacto: Thierry Ehrmann - e-mail: ir@artprice.com

SOURCE Artprice.com