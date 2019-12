Artprice100 by ArtMarket.com: nuestro índice de artistas "blue chip" supera al S&P 500

Artprice100© versus S&P 500 desde 2000

thierry Ehrmann, fundador y CEO de ArtMarket.com: "Los artistas que integran nuestro índice Artprice100© constituyen la verdadera base del Mercado del Arte: una base particularmente robusta que sigue creciendo, pero que este año no constituye la parte más rentable del Mercado del Arte. Los artistas modernos que suelen dominar este índice dejaron que otras firmas brillaran en la segunda mitad del año. Pero ¿no es una excelente razón para celebrar el hecho de que Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Cimabue y Kaws hayan arrebatado el protagonismo a Picasso y Modigliani?"

Un segundo semestre muy diferente al primero

La primera mitad del año estuvo marcada por magníficos récords en Nueva York, Londres y Hong Kong. Estos récords elevaron los precios de varios artistas clave que han estado presentes en nuestro Artprice100© durante mucho tiempo, como Claude Monet, Paul Cézanne, Andy Warhol y Jeff Koons, y de hecho estimularon el apetito de los coleccionistas por las obras de las principales firmas. Al final del primer semestre Artprice100© mostraba un aumento del 16%, más o menos en línea con la evolución del S&P 500, con un aumento del 18%.

En el segundo semestre de 2019, la oferta de obras maestras del mercado secundario fue bastante menos abundante, como pudimos ver en el caso de Pablo Picasso, por ejemplo. Este brillante pintor español, que por sí solo representa el 9,1% de la composición de Artprice100©, registró una caída de alrededor del -8% en el precio de sus obras. Pero la desaceleración no se debe tanto a su rendimiento en 2019, en línea con su promedio, sino más bien a los excepcionales resultados obtenidos el año anterior. En 2018, la facturación en subastas por las obras de Pablo Picasso batió todos los récords, con una recaudación de 745 millones de dólares en todo el mundo. Mientras que 13 de sus obras alcanzaron más de 10 millones de dólares el año pasado, "sólo" cinco alcanzaron el umbral de los 8 dígitos en 2019, y sólo una en la segunda mitad del año.

Teniendo en cuenta el peso de Picasso en el índice Artprice100©, hubieran sido necesarias muchas otros resultados positivos de otros artistas del índice para compensar la ralentización de su mercado.

El arte contemporáneo y de posguerra se reafirman

La venta de la pintura de Ed Ruscha, Hurting the Word Radio # 2 (1964), el 13 de noviembre de 2019, contribuyó a elevar el índice de precios del artista en un 11% este año. Pero con sólo el 0,6% en la composición de nuestro Artprice100©, ese buen rendimiento sólo tuvo un pequeño impacto en nuestra cartera. Del mismo modo, el rendimiento de Nicolas de Staël y Albert Oelhen (inferior al 0,2% cada uno) contribuyeron muy modestamente al crecimiento del Artprice100©.

Lamentablemente, las mejores recaudaciones en subastas de la segunda mitad de 2019 tuvieron poco o ningún impacto en el índice, ya que las nuevas estrellas del mercado, comenzando por Kaws y Banksy, aún no se han unido a su composición. Igualmente en el caso de los excepcionales resultados de los Viejos Maestros, que sacudieron las salas de subastas francesas en la segunda mitad del año: Cimabue, el Maestro de Vyšší Brod, y Artemisia Gentileschi... artistas cuyas obras, demasiado raras en el Mercado del Arte, no permiten que sus autores sean considerados como "blue-chip".

Es extremadamente alentador ver que en tiempos de baja demanda, cuando las obras maestras de las principales firmas del mercado del arte escasean, el índice Artprice100© sigue subiendo.

Esto representa otra cualidad de este índice además de, aún más importante, su resistencia a las crisis financieras. Durante la crisis de las hipotecas subprime, tras el colapso de Lehman Brothers en 2008, el S&P 500 registró importantes pérdidas, mientras que el Artprice100© sólo perdió una cuarta parte de su valor.

Afortunadamente, el año 2020 se prevé mucho más productivo en el mercado de arte de alta gama. La dispersión de la colección Macklowe, en particular, debería beneficiar a los artistas "blue-chip" y a Artprice100©.

