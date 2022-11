ARTURO BURZIO EST COURONNÉ ELIT MARTINI MASTER 2022

ATHÈNES, Grèce, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Ce soir à Athènes, le britannique Arturo Burzio, représentant le Scarfes Bar de Rosewood, a été couronné elit™ Vodka Martini Master 2022, après avoir surpassé la concurrence impressionnante de barmen représentant 9 autres pays.

En tant que vodka primée 10 fois platine et soucieuse de sa responsabilité sociale, elit™ Vodka a réuni les meilleurs barmen du secteur dans 10 pays (Royaume-Uni, France, Autriche, Espagne, Italie, Grèce, Israël, Australie, Émirats arabes unis et Mexique) pour donner vie au parfait martini durable et découvrir l'avenir de ce cocktail classique.

La finale, qui s'est déroulée au restaurant Delta, deux fois étoilé au Michelin, a vu certains des meilleurs barmen du monde s'affronter dans des épreuves conçues pour mettre en lumière et tester leurs compétences, leurs connaissances et leur créativité en matière de cocktails.

Chacun des 10 finalistes a présenté son interprétation du parfait martini durable à un panel de juges prestigieux, dont Ago Perrone du Connaught Bar, Sandrae Lawrence de Cocktail Lovers, Edoardo Mortara de Maserati MSG Racing, et Jack Sotti, ambassadeur de la marque elit et barman primé.

Après sa victoire, Arturo, a déclaré : « Ce fut une expérience incroyable, je n'arrive pas à croire que je suis le elit Martini Master 2022 ! Il y avait tellement de boissons incroyables que n'importe lequel d'entre nous aurait pu gagner. Je suis impatient de célébrer la victoire et je suis impatient d'entamer les 12 prochains mois. »

Damian McKinney, PDG de Stoli Group, a commenté : « Tous nos finalistes ont fait preuve d'un incroyable talent, d'initiative et d'innovation. Ils nous ont vraiment époustouflés par leur créativité et leur savoir-faire, mais Arturo a vraiment réussi son pari. Nous sommes ravis qu'il soit devenu notre elit Martini Master 2022 et nous sommes vraiment impatients de travailler avec lui au cours de l'année à venir. »

