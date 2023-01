HANGZHOU, China, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O setor de segurança física vem mudando rapidamente nos últimos anos. Os desenvolvimentos e aplicações de tecnologias de ponta neste setor em constante evolução, como IA, percepção de máquina e IoT, estão rompendo fronteiras o tempo todo. Vimos os sistemas de segurança se tornarem profundamente integrados e mais abrangentes, expandindo-se com recursos, que agora estão assumindo tarefas mais inteligentes para melhorar a eficiência na segurança, bem como em outras funções operacionais. E tudo isso está acontecendo em muitos setores diferentes tipos de organizações.

As 7 principais tendências para o setor de segurança em 2023 (PRNewsfoto/Hikvision Digital Technology)

À medida que entramos em 2023, a Hikvision gostaria de compartilhar algumas percepções sobre sete tendências que estão surgindo no setor de segurança.

1. As aplicações de IA são diversificadas, exigindo ecossistemas mais abertos

Vimos produtos e aplicações de IA mais diversificados, que ajudam a resolver problemas complexos diariamente e atender às necessidades fragmentadas dos clientes. As capacidades acústicas e textuais da IA também estão sendo exploradas pelo setor, começando com a IA visual. Por exemplo, a detecção de anomalia de áudio AI-powered está sendo usada para detectar falhas de equipamentos em ambientes industriais, aumentando os níveis de segurança dos trabalhadores. Além disso, a própria tecnologia de IA está evoluindo para o estágio de autoaprendizagem com treinamento e otimizando-se muito mais rápido do que o aprendizado supervisionado.

Tudo isso requer mais ecossistemas com tecnologias abertas, recursos abertos e até mesmo protocolos abertos, para colaborações no setor. Tecnologias abertas, como tecnologia de contêineres e de virtualização, têm um potencial significativo para nosso setor, que está tornando os produtos de hardware mais abertos.

2. AIoT continua fazendo a ponte entre os mundos físico e digital.

Evoluindo ainda mais a inteligência artificial, acreditamos que a combinação de IA e IoT (AIoT) continuará a ser uma grande tendência para 2023, remodelando o escopo do setor de segurança. Mais soluções de AIoT foram introduzidas que não só oferecerão proteções inteligentes, mas também ajudarão a promover a eficiência das operações em uma infinidade de setores e organizações.

A AIoT criará um caminho importante para impulsionar a transformação digital em vários setores. Isso pode ser feito criando um gêmeo digital, conectando os mundos físico e virtual. Por exemplo, na gestão de parques industriais, locais virtuais podem ser criados aplicando modelagem 3D, usando tecnologias de RV e RA para representar e refletir os reais, capacitando-os com a visão dinâmica para agir rapidamente e fazer todo o local funcionar sem problemas.

3. As experiências visuais melhoram com tecnologias de imagem 24 horas por dia, 7 dias por semana

Captar imagens de segurança com nitidez e cor 24 horas por dia é uma demanda central para os usuários de segurança de vídeo, mas a luz fraca à noite sempre foi o maior desafio para conseguir isso.

Agora, com o desenvolvimento de várias novas tecnologias de imagem, estamos vendo esses desafios serem removidos. A tecnologia de fusão de imagens Bi-spectrum que emprega dois sensores está sendo usada para combinar imagens de infravermelho e luz visível para reproduzir cores vivas em condições de iluminação escuras. A tecnologia de processamento de sinal de imagem (IA-ISP) Artificial Intelligence-based aproveita algoritmos de aprendizagem profunda para melhorar radicalmente a redução do ruído visual e otimizar a imagem noturna.

4. Os recursos de percepção se estendem a um alcance mais amplo

Para aplicações de segurança, os recursos de percepção estão indo muito além da luz visível, estendendo-se ao longo do espectro eletromagnético, expandindo os recursos de percepção do mundo físico de novas maneiras. Por exemplo, a tecnologia de imagem hiperespectral tem sido usada na análise de características ópticas de irradiância e eutrofização para registrar tendências de qualidade da água em rios e lagos. Na faixa de ondas milimétricas, os produtos de radar estão auxiliando na medição de velocidades e distâncias de veículos. A faixa de raio-X foi amplamente aplicada em inspeções de segurança, estendendo agora suas aplicações na detecção de falhas de equipamentos industriais.

E esses recursos de percepção multidimensional também convergem para criar soluções inovadoras que possam alcançar uma infinidade de novas operações, como sistemas de vídeo assistidos por radar para proteção de perímetro, soluções de integração de arrays de vídeo e sonar para gerenciamento de tráfego e sistemas de alarme com uma ampla gama de detectores para aplicações de casa inteligente.

5. Mais foco na usabilidade de dispositivos e sistemas

A usabilidade de dispositivos e sistemas exerce impacto na vida diária dos profissionais de segurança, o que gerou mais foco agora à luz da escassez de mão de obra e do aumento de seu custo em todo o nosso setor. Essa tendência está exigindo que os fabricantes otimizem seus produtos com um processo de configuração mais fácil, façam melhor uso de experiências interativas que reduzirão o tempo de instalação e custos de manutenção de equipamentos e desenvolvimento de habilidades.

Por exemplo, vemos mais instaladores preferindo usar aplicativos móveis em vez de PCs na instalação e manutenção de dispositivos, onde esse processo interativo e simplificado é melhor.

6. O setor muda para operações mais ecológicas e de baixo carbono para manter a sustentabilidade

As tendências na fabricação ecológica e as iniciativas de baixo carbono no setor de segurança são muito inspiradoras. Os fabricantes de segurança estão implementando produtos com expectativas de vida mais longa, materiais e embalagens recicláveis e uso de energia renovável. Cada uma dessas iniciativas reduz resíduos e emissões. Por exemplo, a demanda por câmeras alimentadas a energia solar continua aumentando devido à sua eficácia bem estabelecida no uso da energia limpa e ilimitada do sol.

E na fabricação e operações diárias, mais empresas do setor estabeleceram metas de médio a longo prazo para a gestão ambiental, abrangendo desde a produção mais baixa de carbono, o uso eficiente de energia e a gestão de resíduos e produtos químicos até ambientes de escritórios mais ecológicos.

7. Zero Trust continua a se tornar a estratégia de segurança cibernética

A segurança cibernética continua sendo um problema muito importante e desafiador para todas as partes do nosso setor, uma vez que clientes e reguladores se preocupam mais com a segurança de seus dados e privacidade e estabeleceram padrões e demandas mais altos quanto a esse problema. Vemos o valor em destacar a ideia da Zero Trust para que todos a considerem ao traçar estratégias de segurança cibernética.

A Zero Trust é uma iniciativa estratégica desenvolvida para prevenir violações de dados, eliminando o conceito de confiança da arquitetura de rede de uma organização. Na segurança cibernética, a confiança se torna uma vulnerabilidade. A Zero Trust é uma abordagem para a segurança cibernética que dita que nossos sistemas conectados devem "nunca confiar, sempre verificar".

Saiba mais

Para saber mais sobre os tópicos discutidos aqui ou para descobrir como os insights da Hikvision estão avançando nas últimas tendências em segurança, acesse o Hikvision Blog.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1985136/Top_7_trends_security_industry_2023.jpg

FONTE Hikvision Digital Technology

SOURCE Hikvision Digital Technology