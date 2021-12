As ações da Yili foram subscritas por 3,4 vezes por 53 instituições financeiras líderes, marcando a maior colocação privada do setor de consumo no mercado de ações A da China

Esta colocação privada da Yili atraiu 53 investidores institucionais e individuais líderes de todo o mundo para fazer ofertas por suas ações. O preço da emissão representa um desconto de 5,46% com base no preço de fechamento na data da consulta, estabelecendo uma nova baixa desde que os novos regulamentos sobre o refinanciamento entraram em vigor.

A oferta de capital das ações da Yili reconhece seu valor de investimento

Os pequenos descontos e as empresas entusiasmadas que apresentaram ofertas mostraram o reconhecimento unânime do valor do investimento da Yili. Por um lado, a perspectiva promissora do setor de laticínios e o excepcional desempenho da Yili reforçaram a confiança dos investidores. Por outro lado, foi demonstrada confiança nos objetivos estratégicos da Yili com o objetivo de garantir suas fortes perspectivas de desenvolvimento no futuro.

Os dados nos demostrativos financeiros mais recentes da Yili não só superaram as expectativas do mercado, como também demonstraram uma nova tendência de crescimento. Durante os primeiros três trimestres de 2021, a empresa obteve receitas operacionais totais de RMB 85.007 milhões, um aumento de 15,23% em relação ao ano anterior, e seus lucros líquidos totalizaram RMB 7.967 milhões, representando um crescimento de 31,82% em relação ao ano anterior.

Como uma das cinco principais produtoras de laticínios do mundo, a Yili continuou a otimizar sua estrutura de produtos para fortalecer sua competitividade como líder do setor. O anúncio afirma que os fundos arrecadados por meio dessa emissão serão usados principalmente para reforçar o layout da Yili e expandir seus recursos de produção para variedades de produtos de alto valor agregado, bem como para digitalização das operações. Isso aumentará plenamente a rentabilidade e a eficiência operacional da empresa.

Criação de valor para os acionistas

O rápido crescimento da escala dos negócios da Yili e o ritmo acelerado do estabelecimento de uma presença globalizada resultaram em um aumento na demanda da empresa por capital de giro. A colocação privada pode ajudar a Yili a otimizar sua estrutura financeira e a melhorar o lucro líquido final.

A Yili sempre pagou altos retornos aos seus acionistas, o que também foi um fator importante para a participação ativa dos investidores em sua colocação privada. Desde que se tornou pública, a Yili distribuiu cumulativamente dividendos 21 vezes, com dividendos em dinheiro no valor total de RMB 30,4 bilhões, de acordo com os dados.

Na Leadership Summit de 2021 realizada pelo Yili Group, o presidente, Pan Gang, apresentou o objetivo da empresa de uma "nova visão para a criação de valor", na qual criar valor para os acionistas é um dos principais pilares.

