As Apresentadoras Carla Cavalcante e Arieli Portela, estreiam em Janeiro de 2020 o programa "Feliz Avesso na TV" em rede nacional

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- As Apresentadoras Carla Cavalcante e Arieli Portela vão começar 2020 a todo vapor com um novo programa de TV em rede nacional, o "Feliz Avesso na TV", que tem o propósito de ressignificar a vida das pessoas.

O programa será semanal e terá atrações musicais, entrevistas, empreendedorismo, moda, gastronomia, saúde, beleza, ações sociais, entre outras temáticas com o propósito de tocar o coração das pessoas.

Será exibido nas TV's Com Brasil, TV Guarulhos e TV Aberta SP, com estreia para Janeiro de 2020.

As amigas e agora parceiras de trabalho estão cuidando de cada detalhe e prometem levar muitas alegrias para a TV Brasileira.

Carla Cavalcante recentemente estava com um quadro no programa Temperando o Papo, pela TV NGT/RJ e SP, e agora parte para um novo desafio, com seu novo programa em rede nacional. Além disso, atua no seu Blog www.carlacavalcante.com.br, com ótima visibilidade e uma grande paixão pela área comercial. Foi colaboradora como Gerente Comercial do Grupo Silvio Santos por 11 anos e hoje faz projetos de implantação de venda direta. Recentemente atuou na Farmax com a implantação dos produtos LG H&H no Brasil e atualmente está com projeto junto com a Cervejaria Germânia. Ela terminou o ano com grandes conquistas e muito feliz pelos novos projetos para 2020.

Arieli Portela é Comunicadora e curiosa, natural do Paraná, Atriz e Secretária Executiva Bilíngue de formação.

Morou nos Estados Unidos por 6 anos onde teve suas primeiras experiências com teatro profissional.Sempre em busca do autoconhecimento, estudou sobre a Cura Energética ThetaHealing e se formou como Coach no IBC – Instituto Brasileiro de Coach.

Está à frente como Idealizadora e Apresentadora do Canal no YouTube Feliz Avesso.

Juntas elas resolveram levar o projeto do canal YouTube Feliz Avesso para TV! Um programa que vai trazer um olhar inovador a cada matéria.

