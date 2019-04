As cinco empresas mais sustentáveis na América Latina

NOVA YORK, 14 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Latin Trade entregou na quinta-feira o Prêmio IndexAmericas de Sustentabilidade da Latin Trade (Latin Trade IndexAmericas Sustainability Award) a cinco empresas, durante um evento especial na embaixada da Colômbia, em Washington, D.C.

O evento homenageia, em cinco categorias, empresas da região que estão na vanguarda de práticas sustentáveis.

"O setor privado da região está reconhecendo a importância de nosso capital natural", disse o diretor financeiro do Grupo Argos, Alejandro Piedrahita. A empresa ganhou o Prêmio IndexAmericas de Sustentabilidade da Latin Trade na categoria meio ambiente.

"É da maior importância para nós inspirar nossas subsidiárias Cementos Argos, Celsia e Odinsa, para que elas se tornem parte da solução do problema que enfrentamos hoje, dentro do sistema de referência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU", ele acrescentou em seu discurso de aceitação do prêmio, durante o evento.

Os ganhadores de cada categoria foram:

Meio Ambiente: Grupo Argos

Social: EDP

Governança: PepsiCo América Latina

Desenvolvimento: Citigroup

Multilatinas: Mexichem

Os ganhadores foram selecionados por um conselho editorial, a partir de um universo de mais de 6.000 empresas, que passaram por uma triagem em que 100 candidatas foram selecionadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em seu IndexAmericas. Essas empresas têm em comum um método rigoroso de desenvolvimento e administração de operações sustentáveis. Seus conselhos estabeleceram padrões estritos e objetivos claros para meio ambiente, social e governança (ESG – Environment, Social and Governance), bem como um sistema de medição e monitoramento de seus progressos no esforço para cumpri-los. Sua cultura corporativa dá uma ênfase intransigente à ética e aos direitos humanos. E elas se caracterizam por uma forte determinação de se comunicar com os grupos de interesse envolvidos e de promover relatórios transparentes.

Felicitações mais uma vez a cada uma das empresas por estabelecer um alto padrão nesse aspecto tão necessário e fundamental das práticas empresariais de hoje.

Sobre a Latin Trade

A Latin Trade é a principal fornecedora de serviços de informações e de negócios a empresas que operam na América Latina. A empresa publica um conteúdo premiado em espanhol e inglês, para distribuição em toda a América Latina, no Caribe e nos Estados Unidos, através de mídia impressa e on-line. A Latin Trade publica a revista Latin Trade e o website Latintrade.com.

LINKS RELACIONADOS

http://latintrade.com

Contato com a mídia:

David Buchanan

dbuchanan@latintrade.com

FONTE Latin Trade

Related Links

http://latintrade.com



SOURCE Latin Trade