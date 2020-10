As embalagens sustentáveis, de frascos de cristal com inspiração STEM, ecologicamente corretos, tornam a Benigna Parfums um novo e empolgante perfume de luxo para manter em seu radar

A Benigna Parfums mostra o seu compromisso com o meio ambiente ao adotar frascos e embalagem sustentáveis para todos os seus perfumes. A marca de luxo implementa e promove frascos de cristal recarregáveis e caixas reutilizáveis para minimizar o impacto ambiental e reduzir a pegada de carbono. O seu objetivo é fazer isso sem comprometer o apelo visual de seus frascos e embalagens, que ostentam um frasco de cristal facetado em forma de diamante, com tampa de cristal cortado à mão e um gargalo banhado a ouro de 24k, com 7 peças impressionantes de cristal Swarovski colocadas ao seu redor. Os perfumes são apresentados em uma caixa elegante de papelão e madeira, acompanhada por um gracioso saco de tecido.

Falando sobre o design, Benigna, a Diretora de Criação da marca disse: "Nossos frascos são feitos de cristal desenvolvido especialmente, que é muito reflexivo e cortado como um diamante para obter uma aparência fascinante. O formato de diamante simboliza pureza, perfeição, harmonia, criatividade e força, que são os pilares dos valores centrais da Benigna Parfums. Os detalhes no alto das tampas de cristal são desenhados geometricamente para imitar uma asa de avião, uma representação da verdadeira história da marca de uma jovem de origem africana em busca de seus sonhos e paixão de se tornar uma engenheira aeroespacial e piloto. As três fragrâncias exclusivas - Absolute Celebration, Premier Amour e Escape Velocity - cada uma com três tampas de cristal exclusivo desenhado em formatos circular, elítico e retangular. As 7 peças de cristais Swarovski também têm um significado… o número 7 representa completude e perfeição. E o logotipo impresso no frasco é de ouro puro, um reflexo do apelo de luxo de alta qualidade e da intemporalidade da marca."

Com destaque para o aspecto ambiental, a marca disse: "Em função do processo diferente de fabricação, o cristal não é reciclado da mesma forma que o vidro. A abordagem inovadora e ecologicamente consciente da marca exigiu que os frascos atemporais deveriam ser recarregáveis, permitindo desse modo que os consumidores façam dessas fascinantes criações uma recordação para ser apreciada a vida toda e passada adiante. As caixas de papelão e madeira usadas pela marca são de árvores totalmente certificadas pelo World Land Trust e pelo FSC."

O tema ecologicamente correto da marca é apenas uma parte de sua história cativante. A Benigna Parfums decidiu intencionalmente criar apenas perfumes neutros em termos de gênero para ajudar na missão de quebrar as barreiras de gênero. As fragrâncias são frequentemente categorizadas por gênero em função dos ingredientes, notas e embalagem. E a Benigna Parfums acredita fortemente que isso precisa mudar. A marca afirma, "Os perfumes não devem se basear em gênero ou qualquer outra distinção, eles devem respeitar a escolha individual, gosto e preferências. Nós não definimos para quem os nossos perfumes são feitos, eles são todos neutros em termos de gênero e não determinados pela masculinidade ou feminilidade. Como a nossa marca articula-se em torno de flores, nós usamos predominantemente notas florais e as misturamos com outras notas raras e ingredientes de alta qualidade como oud, almíscar, âmbar-cinzento, lírio florentino e madeira para garantir que não importa quem os use, irá vivenciar uma incrível experiência olfativa."

Esse elemento de neutralidade em termos de gênero é uma grande parte do DNA da marca, que declara que seus perfumes elegantes adotam o poder da unicidade, embora contando uma história única na pele de todos. Formulado com o uso somente de ingredientes raros e caros da mais alta qualidade, o resultado são criações requintadas e luxuosas destinadas aos que procuram qualidade superior e distinção verdadeira.

A marca também tem um ativo componente beneficente em que uma porcentagem dos lucros da Benigna Parfums será doada à BeEagle Foundation, uma organização não lucrativa dedicada a inspirar jovens mulheres no mundo a buscar carreiras e educação STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). @BeEagle_STEM. Neste mundo moderno, em que capacitar as mulheres se tornou tão importante, aquece o coração ver uma marca de luxo liderando para motivar esta causa. A Benigna Parfums é verdadeiramente uma marca com um lindo propósito!

Siga @Benignaparfums nas redes sociais e tenha um vislumbre das histórias inspiradoras e cativantes da marca. Atualmente, a Benigna Parfums tem uma oferta por tempo limitado, que permite aos consumidores um desconto de $115 no frasco de 75 ml ou em um jogo de coleção, se comprarem e experimentarem o jogo de amostra primeiro.

