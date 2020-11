As Filipinas Lançam Nova Marca De Promoção De Investimento Internacional Destacando Seu Potencial De "fazer Acontecer"

MANILA, Filipinas, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Conselho Filipino de Investimentos (BOI) lança hoje, 24 de novembro de 2020, uma nova marca de promoção de investimento internacional e a campanha "Make It Happen in the Phillipines", que tem como objetivo atrair investimentos às Filipinas realçando seu potencial como um destino ideal de negócios na Ásia.

A campanha reforça os recursos humanos altamente qualificados e resilientes do país e a mentalidade de "fazer funcionar", destacando sua força e adaptabilidade mesmo em momentos de adversidade. A campanha "Make It Happen" foi desenvolvida em parceria com o Programa de Promoção de Investimentos do Governo do Reino Unido.

O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional preveem uma recuperação em V da economia filipina, que poderá recuperar até 6,8% em 2021. A força de trabalho altamente qualificada e de língua inglesa do país, os recursos naturais abundantes, o forte mercado doméstico de consumo e a localização estratégica no Sudeste Asiático enfatizam suas principais vantagens competitivas. As Filipinas estão se concentrando na rápida industrialização e no desenvolvimento da infraestrutura como fatores econômicos vitais, apresentando muitas oportunidades de participação estrangeira.

O crescimento filipino tem sido impulsionado por suas capacidades em fabricação de eletrônicos e nos setores automotivo, aeroespacial, de TI e saúde. Isso também estimulou empresas globais, como Siemens AG, Dyson, Mitsubishi e Lufthansa Technik, a estabelecer uma base local.

Dados divulgados pelo Banco Central das Filipinas mostraram que, mesmo com a crise de saúde, os dados de investimento estrangeiro direto (IED) mostraram uma trajetória crescente, crescendo mensalmente em comparação com o ano passado. O crescimento do IED em maio de 2019 foi de US$ 289 milhões para US$ 402 milhões em maio de 2020, passando para 39,10%. Em junho de 2020, o IED cresceu 7,13%, passando de US$ 449 milhões para US$ 481 milhões. Um crescimento significativo de 35% também foi registrado em julho de 2020, de US$ 590 para US$ 797 milhões no mesmo mês do ano passado. Os IEDs filipinos devem chegara US$ 7 bilhões em 2021.

A marca "Make It Happen in the Phillipines" será lançada com um conjunto de materiais de marketing digital, mídias sociais, eventos e impressos. Uma nova plataforma de investimento digital multilíngue — www.philippines.business — já foi lançada, tornando mais fácil para os investidores se conectarem com os especialistas em investimento do BOI.

O Ministro do Comércio das Filipinas e Presidente do BOI, Ramon M. Lopez, afirma: "Diante de um cenário econômico e de negócios difícil em nível global, a nova campanha 'Make It Happen in the Phillipines' destaca nossa força contínua como um destino de investimento estrangeiro e nossa resiliência diante de desafios sem precedentes".

"As Filipinas continuam a ser um lugar vital para fazer negócios no mundo e é um país reconhecido como uma das principais economias da Ásia e um dos mercados emergentes de crescimento mais rápido."

"Com a atual crise de saúde afetando a economia mundial, agimos rapidamente com uma série de incentivos e medidas para manter a facilidade de fazer negócios e atenuar o impacto da Covid-19 para as empresas. A mentalidade de 'arregaçar as mangas e fazer funcionar', bem como uma ética de negócios orientada a serviços, deixam as Filipinas bem posicionadas para o futuro", disse o Ministro Lopez.

Enquanto isso, o Embaixador do Reino Unido nas Filipinas, Daniel Pruce, afirmou: "As Filipinas são um importante parceiro econômico para o Reino Unido. O lançamento da primeira marca multissetor e multimercado sustentada das Filipinas foi concebido para impulsionar os influxos do IDE e reforçar a importância da parceria internacional e da cooperação para ajudar as economias a crescerem e as pessoas a prosperarem.

"Esta nova marca icônica de investimento destaca que as Filipinas são um ótimo lugar para fazer negócios", disse o Embaixador Pruce. "O Governo do Reino Unido tem o prazer de trabalhar com o BOI nesta campanha, pois demonstra a estreita relação econômica entre o Reino Unido e as Filipinas", acrescentou o diplomata britânico.

Os principais investidores estrangeiros também compartilharam seus insights e experiências em fazer negócios nas Filipinas, destacando como o apoio do governo e a mentalidade filipina de "fazer acontecer" tornaram seus sucessos possíveis, mesmo em meio a uma pandemia sem precedentes.

A campanha foi testada em mercados internacionais, ressoando positivamente entre investidores na China, nos EUA e no Reino Unido. A nova marca de investimentos está preparada para se tornar a estratégia primária das Filipinas para atrair influxos de IDE.

A campanha da marca foi formalmente divulgada hoje em um evento virtual para a comunidade de negócios internacional, organizada pelo Ministro do Comércio filipino, Lopez, chefe de gestão do BOI, Ceferino Rodolfo, e embaixador britânico nas Filipinas, Daniel Pruce.

Para obter mais informações sobre as iniciativas e perspectivas do "Make It Happen In The Philippines", os investidores são convidados a visitar sua plataforma digital e falar com o Conselho de Investimentos em www.philippines.business.

Sobre o Conselho Filipino de Investimentos:

O Conselho Filipino de Investimentos (BOI), uma agência anexa do Departamento de Comércio e Indústria (DTI), é a principal agência do governo responsável pela promoção de investimentos nas Filipinas. Assumindo a liderança na promoção de investimentos, o BOI auxilia os investidores filipinos e estrangeiros a se aventurarem e prosperarem em áreas desejáveis de atividades econômicas. O BOI é um ponto único para fazer negócios nas Filipinas. Para saber mais sobre oportunidades de investimento nas Filipinas, acesse www.philippines.business

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1340945/MIH_BOI_Logo.jpg

FONTE Philippines Board of Investments

SOURCE Philippines Board of Investments