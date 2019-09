As instabilidades comerciais entre EUA e China impulsionam aumento nas inscrições no programa de residência da Tailândia

LONDRES, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Os dados mais recentes sugerem que a Tailândia deve se tornar beneficiária não intencional das atuais relações comerciais turbulentas entre as duas mais poderosas economias do mundo. Na medida em que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e seu colega chinês Xi Jinping demonstram contínuo apetite para implementarem tarifas de comércio bilaterais, o consenso é que as crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China estão afetando o resto do mundo, do mesmo modo que eles ameaçam desestabilizar as relações sino-americanas.

Entretanto, para a Tailândia, parece existir um lado bom para essa barulhenta briga geopolítica, na forma do aumento na entrada de investimentos de indivíduos se inscrevendo no seu popular programa de residência por investimento (residence-by-investment program), e a realocação de empresas internacionais interessadas em tirarem vantagem do ambiente estável e propício aos negócios que o país tem a oferecer.

Dominic Volek, chefe da área do Sudeste da Ásia da firma de migração por investimento Henley & Partners, disse que houve um aumento de 50% nas inscrições para o Programa de Residência de Elite da Tailândia (Thailand Elite Residence Program) de cidadãos asiáticos nos últimos dois meses (julho e agosto), quando comparado com o primeiro semestre de 2019. Especificamente, o programa registrou um crescimento de três vezes no número de inscrições de residentes de Hong Kong durante agosto, quando comparado com todo o período combinado de janeiro até julho de 2019.

"Devido ao interesse de cidadãos chineses em imóveis de luxo, o apelo adicional da Tailândia está no mercado imobiliário. Com restrições mais rigorosas na saída de capital e com a mudança para propriedades de ponto com preços mais baixos, a Tailândia tem muito a oferecer. Os preços dos condomínios no país podem custar entre US$ 40.000 e US$ 150.000 para apartamentos de nível médio até apartamentos de luxo, que são bastante acessíveis quando comparados com a compra de propriedades na Austrália, no Reino Unido ou nos Estados Unidos", acrescentou Volek.

O Programa de Residência de Elite da Tailândia fornece um visto de múltiplas entradas para os inscritos qualificados, permitindo-lhes visitar e residir na Tailândia por um período entre cinco e vinte anos, ao custo único entre THB 500.000 (aproximadamente US$ 16.000) e THB 2,14 milhões (aproximadamente US$ 68.000).

Na medida em que as tensões comerciais entre a China e os EUA se intensificam, a Tailândia parece estar perfeitamente situada para colher os frutos de seus consideráveis esforços durante os últimos anos, para se tornar o terceiro maior centro de negócios e investidores da região, atrás de Hong Kong e de Singapura.

Contato com a mídia

Paddy Blewer

Diretor de RP do Grupo

paddy.blewer@henleyglobal.com

Celular: +44-774-190-9957

FONTE Henley & Partners

SOURCE Henley & Partners