As linhas SuperBlade, Twin e Ultra Server da Supermicro, alimentadas por processadores AMD EPYC™ de 3ª geração com tecnologia 3D V-Cache™, aceleram projetos de produtos cruciais e as principais cargas de trabalho de computação técnica

"Os servidores da Supermicro, que utilizam as novas CPUs da AMD, oferecerão os maiores ganhos de desempenho que nossos clientes de fabricação estão procurando para executar simulações de maior resolução para projetar produtos melhores e mais otimizados usando as mais recentes aplicações de engenharia assistida por computação (CAE)", disse Vik Malyala, presidente da EMEA, vice-presidente sênior mundial de FAE, soluções e negócios. "Nossas plataformas de servidores de alto desempenho resolverão problemas mais complexos para engenheiros e pesquisadores com os novos processadores AMD EPYC de 3ª geração com AMD 3D V-Cache."

A tecnologia AMD 3D V-Cache foi desenvolvida com base na arquitetura inovadora 3D Chiplet da AMD e foi projetada para ser o processador de servidor x86 de mais alto desempenho do mundo para computação técnica. O cache L3 aumentou para 768 MB, o que permitirá que as aplicações de computação técnica mantenham mais dados próximos das CPUs, proporcionando resultados mais rápidos. Como cada núcleo pode processar mais dados do que as gerações anteriores, o custo total de propriedade (TCO) será mais baixo e os custos de licenciamento poderão ser reduzidos. Com servidores que utilizam os processadores AMD EPYC 7003 com a tecnologia AMD 3D V-Cache, menos servidores podem ser necessários para cargas de trabalho específicas, reduzindo o consumo de energia e as necessidades de administração dos centros de dados. Além disso, todos os processadores AMD EPYC 7003 com AMD 3D V-Cache vêm com o Infinity Guard da AMD, um conjunto de última geração de recursos de segurança modernos que ajudam a reduzir possíveis superfícies de ataque à medida que o software é inicializado e executado e processa dados críticos.

"Desenvolvemos os processadores AMD EPYC de 3ª geração com tecnologia AMD 3D V-Cache para oferecer a nossos clientes exatamente o que eles disseram que precisavam, aumento do desempenho, melhor eficiência energética e custo total de propriedade para cargas de trabalho de computação técnica crítica", disse Ram Peddibhotla, vice-presidente corporativo de gestão de produtos EPYC da AMD. "Com arquitetura de liderança, desempenho e modernos recursos de segurança, os processadores AMD EPYC de 3ª geração com tecnologia AMD 3D V-Cache são uma opção excepcional para simulações complexas e desenvolvimento rápido de produtos."

A SuperBlade bateu recordes mundiais consecutivos para a referência SPECjbb 2015-Distributed critical-jOPS e max-jOPS, com uma melhoria de até 17% utilizando processadores AMD EPYC 7003 com tecnologia AMD 3D V-Cache, em comparação com os processadores AMD EPYC 7003 sem tecnologia AMD 3D V-Cache, o que é um aumento significativo para satisfazer as cargas de trabalho empresariais que precisam de alto desempenho. Com base em testes da AMD, as cargas de trabalho técnicas nos processadores AMD EPYC 7003 com tecnologia AMD 3D V-Cache podem mostrar uma melhoria de até 66%* em uma gama de aplicações direcionadas, quando comparada a processadores EPYC de 3ª geração comparáveis sem cache empilhado.

A SuperBlade da Supermicro com processadores AMD EPYC 7003 com AMD 3D V-Cache contém até 20 CPUs em um chassi 8U, incluindo um switch de rede embutido no chassi. Os sistemas compartilhados de resfriamento e energia reduzem o uso de energia ao mesmo tempo que utilizam a linha de processadores AMD EPYC com mais alto desempenho. A memória máxima, quando totalmente preenchida, é de 40 TB no chassi 8U.

Os sistemas Twin da Supermicro são uma plataforma de múltiplos nodos líder do setor com até quatro servidores em um compartimento compacto 2U montável em rack. O sistema TwinPro da Supermicro tem opções flexíveis de armazenamento e rede e sistemas compartilhados de resfriamento e energia, reduzindo o consumo de eletricidade com alta densidade. A série FatTwin® da Supermicro consiste em servidores de múltiplos nodos desenvolvidos para ambientes de alta densidade onde é necessário um grande número de servidores discretos e armazenamento e interconexões de alta capacidade em um único chassi.

Os servidores Ultra montáveis em rack da Supermicro são servidores tradicionais 1U ou 2U com processador duplo e de alto desempenho que acomodam uma ampla gama de CPUs, opções de E/S e grandes quantidades de memória. Eles já estão disponíveis com os novos processadores AMD EPYC 7003 com tecnologia AMD 3D V-Cache.

* MLNX-021 B: testes internos da AMD a partir de 14/02/2022 no 2x 64C EPYC 7773X, em comparação com 2x 64C EPYC 7763, utilizando a média acumulada de cada uma das seguintes pontuações máximas de resultados dos testes da referência: ANSYS® Fluent® 2022.1 (máx. é fluent-pump2 82%), ANSYS® CFX® 2022.1 (máx. é cfx_10 61%) e Altair® Radioss® 2021.2 (máx. é rad-neon 56%) mais 1x 16C EPYC 7373X, em comparação com 1x 16C EPYC 75F3 no Synopsys VCS 2020 (máx. é AMD graphics core 66%). Os resultados podem variar.

