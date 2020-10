As Novas Normas do Mundo em Evolução: O Nono Fórum Aberto de Inovações será Realizado On-line

MOSCOU, 12 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O Nono Fórum Aberto de Inovações para desenvolvimento das inovações será realizado de 19 a 21 de outubro. Este é o principal evento russo no campo de empreendedorismo tecnológico. O Fórum de 2020 será realizado on-line devido à situação epidemiológica e será gratuito para todos. Você pode visitar a exibição e o programa de negócios no website openinnovations.ru.

O tema do Fórum de 2020 será "Novo Normal Digital. Estamos prontos para o mundo transformado?" Os palestrantes discutirão o impacto do isolamento social e econômico durante a pandemia sobre o desenvolvimento tecnológico no mundo pós-COVID, bem como a introdução de novos cenários e plataformas onde a relação dos negócios, governo e sociedade possa acontecer em escala global. Os tópicos diários do Fórum debatem as tendências modernas e desafios que a humanidade está enfrentando atualmente: Sociedade Focada no Ser Humano (19 de outubro), Sobrevivência Econômica (20 de outubro) e Tecnologia Futurista (21 de outubro).

" Dos âmbitos tecnológico e visual, a transmissão das sessões do programa de negócios do Fórum parecerá mais com uma conferência global por satélite do que uma conferência no Zoom com um grande número de janelas. Por meio de chats especiais poderão ser feitas perguntas diretamente aos palestrantes durante os seus discursos. Esta transferência para o formato on-line, confirma uma vez mais que as normas de nossa vida realmente mudaram, e que já entramos na 'nova normalidade digital','" disse Ekaterina Inozemtseva, CEO do Fórum Skolkovo.

Entre os principais palestrantes deste ano estão: Meir Brand, vice-presidente do Google Inc, Jonathan Woetzel, diretor do McKinsey Global Institute, Lisa Deschamps, vice-presidente sênior de Terapias de Gene da Novartis, Dmitry Grishin, cofundador do Mail.ru Group, Johan Vekemans, Chefia Clínica Global da AstraZeneca, Maksim Akimov, CEO do Russian Post, Cyrill Gutsch, CEO e fundador da Parley for the Oceans, e muitos outros.

A tradicional Exposição Startup do Fórum será realizada on-line também. A rede social permitirá aos expositores não somente demonstrar os seus desenvolvimentos tecnológicos, bem como comunicar-se com clientes potenciais, fornecedores e parceiros de qualquer localidade do mundo através do site.

A Participação no Fórum Aberto de Inovações será gratuita para todos. Participantes que já tenham pago pela(s) entrada(s) para participar do Fórum no Skolkovo Technopark serão reembolsados, e suas inscrições serão transferidas automaticamente on-line. Especialistas estrangeiros e russos conectarão remotamente e os moderadores da sessão trabalharão nos estúdios.

Para participar do Fórum Aberto de Inovações, você deve registrar-se no site https://openinnovations.ru.

A organização sem fim lucrativo do Fórum de Skolkovo é uma empresa-irmã da Fundação Skolkovo, especializada na organização e condução dos eventos tecnológicos. O portfólio da Fórum de Skolkovo inclui o desenvolvimento de programas para a organização e condução de tais eventos como o Tour Aberto de Inovações das Startups, que é um projeto totalmente russo de pesquisa de futuros projetos tecnológicos, o Fórum Aberto de Inovações anual, que é uma plataforma de discussão exclusiva para aqueles que fazem parte dos ecossistemas de inovação, e a Vila das Startups, a conferência de startups em maior escala da Rússia e CIS para empreendedores tecnológicos.

O Fórum Aberto de Inovações , que vem acontecendo anualmente desde 2012, sob o patrocínio do governo da Federação Russa, é a maior convenção e exibição na Rússia que revela as tendências fundamentais e as principais conquistas nas esferas inovadoras da economia, e realmente um dos maiores do gênero no mundo.

