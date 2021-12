As pessoas que participaram da conferência da China (Guangzhou) de 2021 exigem mais cooperação internacional no enfrentamento dos desafios globais

GUANGZHOU, China, 13 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com o tema "Whence and Whither -- Mudanças sem precedentes no mundo e na China e no PCC", a Conferência Entendendo a China (Guangzhou), agendada de 1 a 4 de dezembro na cidade de Guangzhou, no sul da China, atraiu quase 80 figuras importantes das comunidades políticas, acadêmicas e econômicas globais.

Um total de 12 fóruns paralelos sucessivos foi realizado como uma forma de incentivar uma troca vigorosa de pensamentos globais, com foco em como oferecer uma solução mais permanente aos desafios urgentes e sérios que o mundo está enfrentando.

"Como estamos enfrentando enormes desafios globais que exigem soluções globais da cooperação que precisamos sobre as mudanças climáticas e abordando a instabilidade financeira global à cooperação necessária para erradicar a pobreza global, o protecionismo, a proliferação nuclear e a pandemia", disse o ex-primeiro-ministro britânico James Gordon Brown.

Martin Jacques, professor visitante da Universidade Tsinghua, disse que o sucesso do PCC está em sua capacidade de demonstrar e elucidar a civilização chinesa. Ele acrescentou que o desenvolvimento do partido passou por um processo prolongado, em vez de algo de um dia para o outro, e melhorou-se por meio de reformas constantes.

Alex Wang, professor e codiretor do Instituto Emmett sobre mudanças climáticas e meio ambiente da Universidade da Califórnia, Los Angeles, disse que a China tem muita experiência em áreas como energia solar, veículos elétricos e baterias, e a cooperação pode ajudar tanto a China quanto o mundo a melhorar o compartilhamento quanto a aceleração das ações sobre o clima.

"Cooperação" é o lema mais urgente e mais forte da conferência. Isso pode ser visto em tópicos como cooperação na COVID-19, layout de cadeias industriais globais, realização do objetivo de neutralidade de carbono e pico de emissões, desenvolvimento e conectividade de infraestrutura mundial e alinhamento do ambiente de negócios internacional.

Discursando na conferência internacional por meio de videoconferência, Pascal Lamy, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, ressaltou que a lacuna da vacina, o abismo digital, a lacuna nas emissões de carbono e a disparidade de patrimônio ainda representam sérios desafios e riscos para a paz e o desenvolvimento globais.

Ele disse que, se a avaliação desses vários riscos e desafios estiver correta, então não há escolha a não ser enfrentá-los trabalhando juntos ainda mais.

Os participantes do evento ecoaram amplamente a visão e solicitaram mais cooperação internacional.

Esta é a terceira vez que Guangzhou se apresenta no grande evento. E não faz muito tempo, a dinâmica cidade do sul da China viu a abertura de uma feira internacional de comércio (Feira de Cantão) sem precedentes realizada on-line e off-line que atraiu centenas de milhares de compradores estrangeiros e uma cerimônia de premiação impressionante do Guangzhou International Award for Urban Innovation. Todos esses elementos que uma série de eventos interessantes trouxe para a cidade histórica tornaram tudo isso mais diversificado e dinâmico.

FONTE 2021 Understanding China Conference (Guangzhou)

